Nach heftiger Kritik: Verteidigungsministerin Lambrecht will offenbar zurücktreten

Von: Marc Dimitriu

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Die in die Kritik geratene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht will nach Informationen der Bild-Zeitung zurücktreten.

Berlin – Die Opposition forderte in der Vergangenheit bereits häufiger den Rücktritt von Deutschlands Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und stellten offen ihre Eignung infrage. Nun soll sich die Ministerin selbst zu diesem Schritt entschlossen haben. Das will Bild aus mehreren Quellen erfahren haben.

Bundesverteidigungsministerium will „Gerüchte nicht kommentieren“

Die Verteidigungsministerin war zuletzt vermehrt in die Kritik geraten, etwa wegen des umstrittenen Mitflugs ihres Sohnes in einem Bundeswehr-Helikopter oder wegen eines Videos in den sozialen Medien, das die Ministerin als eine Art „Neujahrsansprache“ teilte. Sie sprach darin über den Ukraine-Krieg, während im Hintergrund Silvesterböller knallten. Offenbar zieht die Politikerin nun die Konsequenzen aus den Pannen. Dem Bild-Bericht zufolge will die Ministerin in Kürze aus eigenen Stücken ihren Hut nehmen.

Das genaue Datum ihres Rücktritts steht offenbar noch nicht fest, doch die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits, hieß es weiter. Im Gespräch sei die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD). „Es sind Gerüchte, die wir nicht kommentieren“, erklärte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Mehrheit der Deutschen für Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht

Nicht nur die Opposition, auch die Mehrheit der Deutschen ist offenbar für einen Rücktritt der Bundesverteidigungsministerin Lambrecht. Das geht aus der Umfrage des ZDF-Politbarometers hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach sprachen sich 60 Prozent der Befragten für einen Rücktritt der Ministerin aus; 25 Prozent waren dagegen. Selbst innerhalb der SPD war die Hälfte der Befragten (50 Prozent) für einen Rücktritt, nur 38 Prozent waren für ihren Verbleib im Amt.