Christian Lindners Imageproblem: Nur ein Viertel hält den Finanzminister für bürgernah

Von: Lea Warmedinger

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die Deutschen halten Lindner für nicht vertrauenswürdig. Nach vielen Pleiten bei Landtagswahlen will sich die FDP mit Blick auf die Bayern-Wahlen wieder zurückkämpfen.

Berlin – Nur 27 Prozent der Deutschen halten Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner für vertrauenswürdig. Das zeigt das Eigenschaftsprofil, das Forsa für den stern erhoben hat. Im Vergleich zu den Eigenschaftsprofilen für andere Spitzenpolitiker ist Lindners der schlechteste Wert. 43 Prozent finden Vizekanzler Robert Habeck vertrauenswürdig, bei Kanzler Olaf Scholz sind es 41 Prozent und CDU-Chef Friedrich Merz 30 Prozent.

Nur 24 Prozent der Bürger finden, dass Lindner weiß, was die Menschen bewegt

Noch schlechter schnitt der Finanzminister in der Kategorie „Weiß, was die Menschen bewegt“ ab. Nur 24 Prozent der Bürger – also weniger als ein Viertel – haben beim Finanzminister diesen Eindruck. Etwas mehr punkten konnte Lindner in der Kategorie „Sympathisch“. Mit 37 Prozent liegt er vor Merz, aber deutlich hinter Scholz und Habeck. Mit den Eigenschaften Kompetenz und Führungsstärke konnte er 47 Prozent und 43 Prozent überzeugen. Und immerhin finden 59 Prozent der Deutschen, dass Christian Lindner verständlich redet.

Weder bei den Landtagswahlen noch bei Umfragen läuft es für FDP-Chef Christian Lindner und seine Partei gut. © Christian Spicker / IMAGO

Die Umfrageergebnisse machen deutlich, dass der FDP-Chef offenbar ein Image-Problem hat. Und auch für seine Partei läuft es nicht besonders gut. So landeten sie bei den Landtagswahlen im Saarland mit 4,8 Prozent, in Niedersachsen mit 4,7 Prozent und Berlin mit 4,6 Prozent dreimal unter der 5-Prozent-Hürde. Der Frust ist groß bei den Liberalen.

Der baden-württembergische FDP-Chef Michael Theurer warf CDU und CSU einen Feldzug gegen die Gelben vor, wie ntv berichtet. „Die Union führt eine Vernichtungskampagne gegen die FDP“, sagte Theurer. Die Aussage, „dass Schwarz-Gelb für sie eine Wunschkonstellation sei, ist ja offensichtlich gelogen“, meinte er. Dort, wo die Union eine Mehrheit mit der FDP hätte, regiere sie lieber mit den Grünen, lautet der Vorwurf.

Nach Pleiten bei Landtagswahlen hofft die FDP auf Bayern

Damit meint Theurer auch die CSU von Ministerpräsident Markus Söder in Bayern, der auf andere Koalitionen setze, auch wenn er bei Themen wie Atomkraft und Verbrenner-Aus die Positionen der Liberalen begrüße. Wenn es Söder mit seinen politischen Positionen ernst wäre, könnte er „ja mal klare Signale für Schwarz-Gelb senden, statt mit den Freien Wählern weiterzuwursteln“, sagte Theurer. Auf den Freistaat setzen die Liberalen nach ihren schwachen Wahlergebnissen nun im Hinblick auf die bayerischen Landtagswahlen am 8. Oktober.

Die Gelben wollen in Bayern mit Forderungen für eine andere Bildungspolitik und harter Kritik an der Staatsregierung punkten, wie der BR berichtet. Beim Parteitag der FDP in Ingolstadt sagte Spitzenkandidat Martin Hagen, dass CSU und Freie Wähler zu Beginn ihrer Koalition 2018 eine gute Ausgangslage hatten, dass es dem Freistaat jedoch heute in keinem Bereich besser gehe als damals. Als Beispiele dafür nannte er den Mangel an Lehrern, Kita-Plätzen, Wohnungen und Fachkräften. Schon zuvor hatte der Landes- und Fraktionschef einen klaren Bayern-Fokus angekündigt und erklärt, bei der Landtagswahl gehe es um Landespolitik.

Martin Hagen, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP setzt zur bayerischen Landtagswahl auf Bildungspolitik und Kritik an der Regierung. © Uwe Lein/dpa

Spitzenkandidat Martin Hagen setzt auf Bildungspolitik

Der Schwerpunkt im Wahlprogramm der Liberalen in Bayern soll die Bildungspolitik sein. Gut ausgebildete Menschen seien die „wichtigste Ressource“ in einer modernen Wissensgesellschaft, sagte Hagen beim Parteitag. Ihr Ziel sei die „radikale Entmachtung der Kultusbürokratie“ in Bayern. „Weil unsere Kinder alle verschieden sind, brauchen wir auch vielfältige Bildungsangebote.“ Mehr Eigenverantwortung für die Schulen, mehr Wahlfreiheit bei der Schulwahl, fairer Wettbewerb zwischen öffentlichen und Privatschulen, flexiblere Lehrerausbildung mit leistungsabhängiger Bezahlung im Job, genereller Schulstart ab 9 Uhr – das sollen Kernpunkte im FDP-Wahlprogramm sein.

Als weitere Hauptthemen für den Landtagswahlkampf nannte Hagen ein flexibleres Landschlussgesetz in Bayern, eine zunehmend digitale Verwaltung sowie einen „schlankeren und effizienteren“ öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zudem solle die Altersgrenze für Ministerpräsidenten im Freistaat fallen, die derzeit bei 40 Jahren liegt. Hagen bezeichnete die Regel als „auch so ein aus der Zeit gefallenes Ding“.