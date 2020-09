„Berlin direkt“ (ZDF): FDP-Parteichef Christian Lindner – bekannt durch seine One-Man-Show und Haartransplantation – am Sonntag im ZDF-Sommer-Interview

Christian Lindners Freundin, Haare, Twitter-Nachrichten und Karriere: Wie er sich vom Bambi der FDP zum Spitzenkandidaten und Parteichef hochkämpfte. Am Sonntag, 26. Juli 2020, um 19:10 Uhr ist er im ZDF-Sommerinterview.

Berlin - Christian Lindner* ist seit Dezember 2013 Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP). Der 41-Jährige ist seit rund 25 Jahren in der Politik aktiv und hat sich stets für die Belange junger Leute eingesetzt. Er war Reserveoffizier der Luftwaffe, hat Politikwissenschaften, Staatsrecht und Philosophie studiert - und ist für seine Diskussionsfreudigkeit bekannt.

Diese wird er wohl auch am Sonntag, 26. Juli 2020 ab 19:10 Uhr im Rahmen des Polit-Magazins „Berlin direkt*" (ZDF) unter Beweis stellen. Wie schon in seinem Podcast „1 Thema, 2 Farben" könnte auch im Gespräch mit Moderatorin Shakuntala Banerjee beispielsweise über das Coronavirus-Sars-CoV-2* gesprochen werden. Dieses war bereits Thema in den Gesprächen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD)* und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder*.