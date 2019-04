Christen, die nicht an Gott glauben? Neue Umfrage enthüllt Erstaunliches über die Deutschen

Karfreitags-Prozession 2019 in Berlin.

Christ sein, aber nicht an Gott glauben - geht das? Offenbar schon. Das zeigt eine nun veröffentlichte repräsentative Umfrage.

Berlin/Hamburg - Viele Menschen in Deutschland, die sich als Christen verstehen, glauben nicht an Gott. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Kantar Public im Auftrag des Spiegel hervor.

Sagten 2005 noch 85 Prozent der Katholiken, dass sie an Gott glauben, sind es jetzt nur noch 75 Prozent. Bei den Protestanten fiel der Wert von 79 auf 67 Prozent. Insgesamt glauben nur noch rund 55 Prozent der Menschen in Deutschland an „einen Gott“. 2005 waren es 66 Prozent.

Auch bei weiteren Fragen zum Glauben wurde Skepsis deutlich. An die Auferstehung Jesu glauben zum Beispiel nur 58 Prozent der Protestanten und 61 Prozent der Katholiken. An Ostern feiern die Christen die Wiederauferstehung von Jesus nach seiner Kreuzigung am Karfreitag.

Zuletzt gerieten immer wieder auch Kirchenthemen in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit. Etwa im Zuge der umstrittenen Analyse des emeritierten Papstes Benedikt zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirchen - oder in Zusammenhang mit der nun bald ein Jahr alten Kruzifixverordnung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

dpa/fn