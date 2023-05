China-Kampfjet fängt US-Militärflugzeug mit „aggressivem“ Manöver ab – Video zeigt Szene

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Die USA wirft China ein gefährliches Manöver im internationalen Luftraum vor und veröffentlichte ein Video des Vorfalls. China äußert sich bislang nicht.

Washington - Das US-Pazifikkommando wirft einem chinesischen Piloten vor, ein „unnötig aggressives“ Abfangmanöver gegen ein US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug über dem Südchinesischen Meer durchgeführt zu haben. Wie das US-Pazifikkommando am Dienstag (30. Mai) in einem Bericht mitteilte, habe sich der Zwischenfall bereits am Freitag (26. Mai) ereignet.

Laut eigenen Angaben habe das US-Flugzeug vom Typ RC-135 einen „sicheren und routinemäßigen Einsatz über dem Südchinesischen Meer im internationalen Luftraum“. Während des Einsatzes sei plötzlich ein chinesischer Pilot direkt vor das US-Flugzeug geflogen und habe es gezwungen, durch die Wirbelschleppe des chinesischen Jets zu fliegen. Unter Wirbelschleppen versteht man unsichtbare Turbulenzen, die hinter einem Flugzeug entstehen und für nachfolgende gefährlich werden können. „Wir erwarten von allen Ländern in der indopazifischen Region, dass sie den internationalen Luftraum sicher und im Einklang mit dem Völkerrecht nutzen“, hieß es weiter.

Ein Aufklärungsflugzeug RC-135 Rivet Joint, hier eines der US-Luftwaffe beim Betanken. (Symbolfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

USA wirft China „aggressives“ Manöver gegen US-Militärflugzeug über Südchinesischem Meer vor

Die USA veröffentlichte am Dienstag auch ein Video des Vorfalls. Auf der knapp 30 Sekunden langen Aufnahme ist aus der Perspektive des US-amerikanischen Cockpits zu sehen, wie ein sich schnell nähernder Jet das US-Flugzeug von rechts nach links abschneidet und sich wieder entfernt. Daraufhin beginnt die Kamera im US-Flugzeug zu wackeln, als es durch die Turbulenzen fliegen muss. Bei dem chinesischen Jet habe es sich laut dem DVIDS um ein Kampfflugzeug vom Typ Shenyang J-16 gehandelt.

In einer Stellungnahme schrieb das US-Pazifikkommando nach dem Vorfall: „Die Vereinigten Staaten werden auch weiterhin - sicher und verantwortungsbewusst - fliegen, segeln und operieren, wo immer es das Völkerrecht zulässt, und die U.S. Indo-Pacific Joint Force wird auch weiterhin im internationalen Luftraum fliegen und dabei die Sicherheit aller Schiffe und Flugzeuge nach internationalem Recht beachten.“ China hatte sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Vorfall zwischen chinesischem Kampfjet und US-amerikanischem Flugzeug: Beziehung auf Tiefpunkt

Der Zwischenfall reiht sich in eine lange Kette gegenseitiger Vorwürfe zwischen den USA und China ein. Erst im Dezember hatte das US-Pazifikkommando Peking ein ähnliches Manöver über dem Südchinesischem Meer vorgeworfen. Damals sei ein chinesischer Pilot eines J-11-Kampfjets bis auf 20 Fuß ebenfalls an ein US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug heran geflogen, sodass das Flugzeug manövrieren musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Februar hatten US-amerikanische Kampfpiloten einen chinesischen Ballon abgeschossen und spekuliert, dass es sich dabei um einen Spionageballon gehandelt hatte.

Die Spannungen zwischen China und den USA spitzen sich weiter zu. China reklamiert praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich, die USA und Chinas Nachbarn werfen Peking eine zunehmende Militarisierung der Region vor. Allerdings beanspruchen dort auch die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Taiwan und Brunei Gebiete. Alle Gebietsansprüche wurden 2016 vom internationalen Schiedsgerichtshof in Den Haag zurückgewiesen. Zu den Spannungen hinzu kommen Chinas Rückendeckung für Russlands Krieg gegen die Ukraine und der unverändert anhaltende Handelskrieg mit gegenseitigen Strafzöllen. (nz/dpa)