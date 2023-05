CDU-Außenexperte Röttgen: „China hat andere Interessen als Frieden in der Ukraine“

Von: Felix Lee, Michael Radunski

Teilen

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Bundestag: Keine Naivität gegenüber China © IMAGO/Jean MW

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnt im Interview eindringlich davon, die Volksrepublik als möglichen Friedensvermittler für die Ukraine anzusehen. Das sei naiv und gefährlich.

Dieses Interview liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte es China.Table am 24. April 2023. Das Interview führten Felix Lee und Michael Radunski.

Herr Röttgen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will, dass China für Frieden in der Ukraine sorgt. Wird China tatsächlich eine solche Rolle spielen können?

Nein, das glaube ich nicht.

Warum nicht?

Für China gibt es andere, wichtigere Interessen als Frieden in der Ukraine. Ich frage mich aber auch, ob diejenigen Politiker in Europa wirklich wissen, wonach sie rufen, wenn sie China einladen, ein Teil unserer europäischen Sicherheitsarchitektur zu werden. Ein Land, das wir als Systemrivalen verstehen, soll Bestandteil der Sicherheit in Europa werden? Das hielte ich für grundfalsch und gefährlich.

Aber Peking hat sogar ein Papier für eine politische Lösung in der Ukraine vorgelegt.

Das stimmt. Aber China hält sich nicht einmal an den ersten Punkt dieses Papiers, der die Souveränität von Staaten betont. Sonst hätte man den russischen Angriffskrieg klar verurteilen müssen. Dieses Papier ist kein Friedenspapier, sondern Ausdruck chinesischer Interessen.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Röttgen: „China profitiert ökonomisch enorm, weil es sehr billig Öl und Gas von Russland kaufen kann“

Die da wären?

Chinas machtpolitische Interessen bestehen darin, die Situation für sich auszunutzen. Das heißt: Für Peking ist es eine Genugtuung, erstens, dass Russland im Verhältnis zu China so schwach wie noch niemals in seiner Geschichte ist. Davon profitiert China ökonomisch enorm, weil es sehr billig Öl und Gas von Russland kaufen kann. Zweitens möchte China sich öffentlich als Friedensvermittler präsentieren und sich so in einem vorteilhaften Kontrast zu den USA porträtieren. Und drittens will China die Europäer untereinander und vor allen Dingen Europa und die USA auseinander dividieren. Das – und nicht Frieden in Europa – ist die chinesische Interessenlage.

Aber uns Europäern gelingt es seit mehr als einem Jahr nicht, für Frieden zu sorgen. Was spricht dagegen, sich Hilfe von außerhalb zu holen?

China ist eine repressive Diktatur mit dem Anspruch von globaler Macht und dem Ziel, die internationale Ordnung fundamental zu verändern. Wir Europäer können kein Interesse daran haben, dass die internationale Ordnung, basierend auf dem Prinzip des Rechts, die China immer wieder aktiv unterläuft und schädigt, ersetzt wird durch eine Ordnung, in der der Mächtigste bestimmt. Denn das ist, was China will. All das ist unvereinbar mit den Prinzipien einer europäischen Sicherheits- und Friedensordnung.

Röttgen: „Kein Anlass zu glauben, dass China uns einen Gefallen tun wird“

Nur haben wir Europäer derzeit keinerlei Einfluss auf Putin. China schon.

Stimmt, aber zu glauben, dass wir diesen Einfluss in unserem Sinne nutzen könnten und uns darum jetzt besonders gut mit Xi Jinping stellen müssten, halte ich für naiv. Erstens braucht es niemanden aus Europa, um Xi zu erklären, wie er sich gegenüber Russland verhalten soll. Der chinesische Präsident weiß genau, was er tut. Zweitens gibt es keinerlei Anlass zu glauben, dass China uns in der aktuellen Weltlage irgendwelche Gefallen tun würde. Und drittens, das ist die wohl gefährlichste Naivität, sollten wir nicht glauben, dass wir die Lösung unserer Probleme outsourcen könnten. Die Realität ist, dass die Frage, wie es in der Ukraine weitergeht und ob es zum Frieden kommt, eine militärische Vorbedingung hat, die auch nicht abzutreten ist.

Was meinen Sie damit konkret?

Wenn Russland militärisch die Oberhand gewinnt, wird das für Europa auf Jahrzehnte Konsequenzen haben. Europa wäre dann wieder geteilt. Wenn hingegen die Ukraine sich militärisch durchsetzt, eröffnet das politische Möglichkeiten. Alles andere ist eine Verweigerung der Realität.

Glauben Sie im Umkehrschluss, dass China Waffen an Russland liefert?

Nein. Solange Russland nicht massiv unter militärischen Druck gerät, glaube ich das nicht, weil es die internationale Reputation und die Rolle, die China für sich sucht, völlig konterkarieren würde.

Röttgen: „Ein Krieg um Taiwan würde auch Europa angehen“

Welche Rolle sucht China?

Peking will sich als Vermittler, als Konfliktbeileger darstellen – nicht als Waffenlieferant. Das funktioniert derzeit auch ganz gut und wirkt in viele Länder hinein.

War es denn richtig, was die deutsche Außenministerin in China gemacht hat: klare Worte bis hin zum offenen Schlagabtausch?

Frau Baerbock hatte ja vor allem eine Aufgabe: nämlich klarzumachen, dass die deutsche Position bei Frau von der Leyen liegt und nicht bei Emmanuel Macron. Ein Krieg um Taiwan würde auch Europa angehen und hätte massive Folgen für unser Verhältnis zu China. Insofern war es unvermeidbar, dass sie sehr deutlich werden musste. Ansonsten wäre die Verwirrung über Europa international noch größer geworden.

Doch nicht nur Europa hat das Problem, nicht mit einer Stimme zu sprechen. Die Ampel-Koalition verspricht seit Monaten eine China-Strategie. Aus den Grün-geführten Ministerien sind immerhin schon Vorschläge durchgesickert. Das Kanzleramt unter Olaf Scholz hingegen mauert. Warum tut sich die SPD so schwer mit einer klaren Haltung gegenüber China?

Dass die Grünen dauernd vom Kanzleramt und der SPD zurückgepfiffen werden, ist nicht überraschend. Im Kanzleramt sieht man vor allem die innenpolitisch unbequemen Folgen einer neuen Chinapolitik. Was mich hingegen wundert, ist, wie viel die Grünen bereit sind zu schlucken. Sie könnten doch eigentlich viel selbstbewusster ihre Positionen formulieren. Gerade in der Außenpolitik, wo es überall hakt.

Röttgen: „Unsere Sicherheit hat einen Preis“

In Europa hat man sich doch auf die Kategorisierung geeinigt, China als systemischem Rivalen zu betrachten, in Wirtschaftsfragen als Wettbewerber, und in der Klimapolitik sowie anderen Bereichen will man weiter auf Partnerschaft setzen.

Aber was heißt das genau? Ein Decoupling, also eine völlige Entkopplung von China, fordert niemand ernsthaft. Sich auf etwas zu verständigen, dass man etwas nicht macht, was ohnehin gar keiner vorschlägt, ist nicht so schwierig. Aber wenn man jetzt von De-Risking spricht, also die Risiken im Umgang mit China zu reduzieren, stellt sich die Frage: Was sind die konkreten Maßnahmen? Genau darin gibt es nämlich einen grundsätzlichen Dissens. Der Kanzler steht im Kern für die Kontinuität einer merkantilistischen Chinapolitik und will auf bilaterale Beziehungen zu anderen Ländern setzen, um auf diese Weise zu einer Diversifizierung zu kommen. Die Grünen hingegen wollen eine grundsätzliche Neubewertung des Umgangs mit China.

Und wo steht die Union?

Für eine grundlegende Neubewertung, weil sich China unter Xi Jinping ganz massiv verändert hat.

Die politische Gemengelage ist interessant: Kanzler Scholz führt im Grunde das fort, was 16 Jahre unter Kanzlerin Merkel, also unter Ihrer Partei, im Umgang mit China galt. Und jetzt scheinen Sie sehr viel stärker der Position der Grünen nahezustehen.

Meine Kritik an China und der deutschen Chinapolitik habe ich schon formuliert, als Angela Merkel noch Kanzlerin war. Sie ist also nicht neu. In Ihrer Beobachtung stimme ich Ihnen jedoch zu. Die Grünen bleiben bei Ihrer Haltung, die sich bisher aber leider nicht so recht in Regierungshandeln umsetzt.

Röttgen: „Wir wären im Dilemma, wenn in einem halben Jahr Krieg um Taiwan ausbräche“

Norbert Röttgen Der CDU-Politiker Norbert Röttgen ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zwischen 2014 und 2021 war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, dem er weiterhin als ordentliches Mitglied angehört. Schon zu Zeiten von Bundeskanzlerin Angela Merkel plädierte Röttgen für einen kritischen Blick auf China.

Weniger Geschäftsbeziehungen mit China würde steigende Kosten bedeuten, etwa wenn wir Arzneimittel nicht länger aus China beziehen, sondern die Produktion wieder zurück nach Europa holen. Ist die deutsche Bevölkerung bereit, diese höheren Kosten zu tragen?

Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen einer vernünftigen Politik, die die Dinge schrittweise erklärt, ihre Zustimmung geben. Dafür ist Politik da. Und darum liegt es in der Verantwortung einer Regierung, für diese Ziele zu kämpfen und nicht wie ein Angsthase dazusitzen und zu fragen: Oh, was kostet uns das? Hinzukommt, dass die Menschen durch die Pandemie und den Krieg die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, abhängig zu sein. Unsere Sicherheit und Unabhängigkeit sind sehr hohe Güter, die es zu schützen gilt. Das hat einen Preis.

87 Prozent der Photovoltaikanlagen kommen aus China, ein Großteil der Windturbinen und Batterien für E-Autos ebenso. Wir wollen die Energiewende, sind jedoch abhängig von chinesischer Technologie. Ein Dilemma?

Wir wären im Dilemma, wenn in einem halben Jahr Krieg um Taiwan ausbräche, und wir keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr hätten. Das wäre eine Katastrophe. Noch befinden wir uns aber nicht in dieser Situation, sondern in einer Phase, in der wir noch über Abwägungen und Kosten reden können. Um uns unabhängiger von China zu machen, brauchen wir Zeit. Es ist klar, dass das nicht abrupt geht. Darum müssen wir jetzt sorgfältig unsere größten Sicherheitsrisiken definieren. Und wenn wir in bestimmten Gebieten feststellen, dass die Abhängigkeit ein großes Sicherheitsrisiko darstellt, müssen wir handeln und diese Abhängigkeit reduzieren.

Röttgen: „Bei Volkswagen sehe ich kaum Möglichkeiten“

Ihre Fraktion im Bundestag hat vergangene Woche ein eigenes Strategiepapier zu China vorgelegt. Nun machen Sie es ganz konkret: Welche Abhängigkeiten von China müssen wir jetzt angehen?

Zunächst einmal müssen wir verhindern, dass neue Abhängigkeiten geschaffen werden. Darum braucht es beim Ausbau des 5G-Netzes einen Kurswechsel. Der ist auch möglich. Wenn es bei dem Gesetzentwurf der alten Regierung geblieben wäre, hätten Huawei und ZTE – die allesamt massiv von Peking subventioniert werden und unter Kontrolle der KPCh stehen – alle Ausschreibungen gewonnen. Wir hätten hier in Deutschland ein chinesisches 5G bekommen. Wir haben im Bundestag dafür gekämpft, dass das Gesetz im Sinne der Sicherheit unserer Netze geändert wird und klare Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit von Anbietern formuliert, die zu einem Ausschluss führen können. Seit dem Regierungswechsel wurde das Gesetz praktisch nicht angewendet, bis das Bundesinnenministerium vor einem Monat eine 180-Grad-Wende angekündigt hat. Ich begrüße das sehr. Daran, dass dieser Kurswechsel allein in Berlin und im Kanzleramt ersonnen wurde, habe ich allerdings meine Zweifel.

Was aber ist mit VW und BASF? Die sagen: Wir können gar nicht mehr raus aus China. Das würde den Ruin bedeuten. Deswegen investieren sie noch mehr Milliarden in die Volksrepublik.

Die jüngste 10-Milliarden-Investition von BASF, die größte Investition ihrer Unternehmensgeschichte, hätte nicht sein müssen. Das ist ein zusätzliches Risiko. Aber vor allem bei Volkswagen sehe ich kaum Möglichkeiten, wie man aus der Abhängigkeit rauskommen will. Der Konzern macht über 50 Prozent seines Gewinns in China. Man darf sich da nichts vormachen: Kommt es zum Krieg um Taiwan, dann wird das unsere Autoindustrie bis ins Mark treffen. Schon deshalb sollten wir nicht so tun, als ginge Taiwan uns nichts an, sondern alles daran setzen, einen Krieg zu verhindern.

Das klingt nach einer Bankrotterklärung.

Es hilft nicht, die Augen vor der Realität zu schließen. Und es ist ja auch nichts alles schlecht: Der ganze Mittelstand, der das Rückgrat unserer Wirtschaft ist, hat den Perspektivwechsel eingeleitet. Dort wird bereits gehandelt. Diese Firmen wollen in China bleiben, aber sie diversifizieren ihr Engagement und reduzieren es, wo das nötig ist. Was von Regierungsseite unverzichtbar dazugehört, ist eine neue Wachstumsstrategie, die Wachstum erreicht und damit Wohlstand generiert, ohne politische Abhängigkeiten einzugehen. Man kann keine Chinapolitik machen ohne eine veritable europäische Wirtschafts- und Wachstumspolitik. Das ist die eigentliche strategische Aufgabe und der Kern einer neuen Chinapolitik.