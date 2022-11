Als Bittsteller nach Peking: Beim E-Auto hat China den Kanzler im Würgegriff

Von: Jens Kiffmeier

Kanzler in der Zwickmühle: Den Ruf nach Abkopplung von China überhört Olaf Scholz (SPD) – sonst droht Stillstand beim Umstieg auf E-Autos. Dennoch bleibt Kritik.

Berlin/Peking – Partnerschaft versus Abkopplung: Über die Ausrichtung der China-Politik der Bundesregierung ist ein Streit entbrannt. Kurz vor Beginn einer Reise von Kanzler Olaf Scholz warnte insbesondere die deutsche Automobilindustrie davor, sich von der Wirtschaftsmacht Nummer eins voreilig loszusagen. „Die Antwort auf die Krisen unserer Zeit kann und darf keine Abkehr von der Globalisierung und der internationalen Kooperation sein“, sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, der Funke-Mediengruppe. Denn insbesondere beim Umstieg auf die E-Autos führt an China kein Weg vorbei.

China-Reise von Scholz: Annäherung statt Abkopplung? Kritik begleitet den Kanzler

Ab Freitag wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Peking zu Gesprächen erwartet. Bei der Reise wird er von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Bereits im Vorfeld gab es vielfach Kritik an dem Tagesausflug. Zuletzt war China vor allem durch die Verletzung von Menschenrechten im Umgang mit den Uiguren in Erscheinung getreten. Und auch die mehr oder weniger stillschweigende Duldung von Putins Treiben im Ukraine-Krieg löst international viel Kopfschütteln aus. Sowohl Menschenrechtler als auch Außenpolitiker sprachen von einem Signal der „Schande“.

Weiß beim Umstieg auf die E-Autos um die Abhängigkeit zu China: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © Jan Woitas/Kay Nietfeld/dpa

Tatsächlich erscheint der Zeitpunkt der Reise als symbolisch ungünstig. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Chinas Präsidenten Xi Jingping nach dessen Wiederwahl besucht. Der Staatschef baut das riesige Reich immer autokratischer aus und versucht, den wirtschaftlichen Einfluss im Westen immer mehr zu vergrößern. Nach den Erfahrungen mit Russland, das im Zuge des Ukraine-Kriegs den Europäern den Gashahn zudrehte und damit die eigene Verwundbarkeit vor Augen führte, warnen Experten davor, den gleichen Fehler mit China zu wiederholen. Der Ruf nach Unabhängigkeit wird immer lauter.

Abkopplung fast unmöglich: Beim Umstieg auf die E-Autos hängt Deutschland von China ab

Deutschland ist wie kaum ein anderes Land mit Chinas Wirtschaft verwoben. Wie sehr, zeigt ein Blick auf die Elektromobilität. Bis 2030 sollen hierzulande bis zu 15 Millionen E-Autos fahren. Die Produktion der Batterien muss dafür noch um das 14-fache gesteigert werden. Ob VW, Tesla oder BMW – alle Hersteller stampfen dafür riesige Gigafabriken aus dem Boden. Doch selbst wenn die Elektroautos in Deutschland zusammengeschraubt werden – ohne seltene Erden funktioniert kein Akku. Und auf diesen Rohstoff hat China die Hand drauf und das Wetteifern der Hersteller um die Bodenschätze längst gewonnen. In Afrika sicherte sich das Wirtschaftsreich einen Großteil der Schürfrechte.

„China versorgt uns aktuell mit wichtigen Rohstoffen, die wir selbst nicht besitzen und auch nicht über alternative Handelsabkommen sichergestellt haben“, warnte deshalb auch VDA-Präsidentin Müller. Beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) sieht man das ähnlich. Es sei „töricht“ sich ohne Alternativen aus der Abhängigkeit von China befreien zu wollen, teilte der Verband der Funke-Mediengruppe mit. Es sei für Scholz ratsam, wenn nicht all zu viel Porzellan in den Beziehungen zerschlagen werde.

Olaf Scholz reist nach China: Trotz Abhängigkeit verlangt Baerbock deutliche Worte

In der Bundesregierung weiß man um die Zwickmühle. An China kommt man wohl nicht vorbei, wenn man die Energiewende erreichen will. Zwar forderte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vom Kanzler deutliche Worte in Sachen Menschenrechte. Doch eine offensive Abkopplung will man selbst bei der Öko-Partei nicht fordern. „Ohne China wird es wohl nicht gehen“, sagte Parteichef Omid Nouripour bereits im Sommer im Interview mit kreiszeitung.de am Rande eines Besuchs im Hamburger Hafen, wo sich die chinesische Cosco-Reederei kürzlich wertvolle Anteile an einem Container-Terminal sicherte – auf Druck von Scholz übrigens.



Und auch in der eigenen Partei genießt der Kanzler offenbar Rückendeckung. So wies Parteichef Lars Klingbeil die Kritik am Kurs der Regierung zurück. Natürlich müsste die Verletzung der Menschenrechte offensiv angesprochen werden, sagte er dem Handelsblatt. Aber dennoch dürfe man die chinesischen Partner nicht verprellen. Klingbeil stellte klar: „Dialog bleibt wichtig.“