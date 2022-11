Angespannte Ruhe in China – Regierung will Protestler mit Impfkampagne beschwichtigen

Wohin steuert China? Noch ist unklar, wie sich die Corona-Proteste in dem Land entwickeln werden. Die Regierung lenkt unterdessen ein – ein bisschen zumindest.

Update vom 29. November, 10.25 Uhr: Als Reaktion auf die Proteste der vergangenen Tage passt China seine Corona-Strategie leicht an. So soll eine Impfkampagne für ältere Menschen vorangetrieben werden, wie ein Sprecher der Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag sagte. „Wir sollten die Impfung gegen Covid-19 beschleunigen, insbesondere bei älteren Menschen“, hieß es.

China setzt derzeit keine ausländischen mRNA-Impfstoffe ein, sondern setzt ausschließlich auf Vakzine, die in China hergestellt wurden. Das Problem dabei: Die Made-in-China-Impfstoffe erreichen erst ab der dritten Dosis dieselbe Wirksamkeit wie die westliche Konkurrenz. Alledings sind derzeit nur rund 40 Prozent der Menschen im Alter über 80 Jahren dreifach geimpft, wie der Sprecher von Pekings Gesundheitskommission am Dienstag sagte. Die nun angekündigte Kampagne soll das ändern.

Aufstände gegen Null-Covid-Strategie: Peking erhöht Polizeipräsenz

Erstmeldung vom 29. November: München/Peking – China erlebt die größten Proteste seit Jahrzehnten: Seit dem Wochenende gehen im mehreren Städten im Land die Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Politik der Regierung in Peking zu demonstrieren. Begonnen hatten die Proteste am Samstagabend, zunächst in Shanghai, dann in weiteren Millionenstädten im ganzen Land. Auslöser war ein Wohnungsbrand in Ürümqi, der Hauptstadt der Provinz Xinjiang, bei dem zehn Menschen ums Leben gekommen waren. In der Stadt gab es wenig später Gerüchte, die strikten Corona-Maßnahmen hätten die Löscharbeiten der Feuerwehr behindert. Die Proteste gingen auch am Sonntag und Montag weiter.

Aktuell herrscht in China eine angespannte Ruhe, wie auf Videos zu sehen ist, die in sozialen Netzwerken wie Twitter geteilt werden. In den großen Metropolen des Landes wurde die Polizeipräsenz massiv verstärkt; die Beamten haben vor Einkaufszentren, belebten Plätzen und großen Straßen Station bezogen. Weitere Demonstrationen sollen so im Keim erstickt werden. Wie viele Festnahmen es in den vergangenen Tagen gab, ist nicht bekannt. Auf Videos waren einzelne Verhaftungen zu sehen, offizielle Zahlen gibt es allerdings nicht.

Corona-Proteste in China: Staatsmedien blenden das Thema aus

Chinas Staatsmedien berichten unterdessen nicht über die Demonstrationen. Am Montag war im auf der Titelseite der Volkszeitung, des Parteiblatts der Kommunisten, noch ein Kommentar zu lesen, der die Corona-Maßnahmen der Regierung verteidigte. Am Dienstag hielt man das offenbar nicht mehr für nötig, stattdessen dominierten Themen wie der Peking-Besuch des mongolischen Präsidenten die Schlagzeilen. (sh/AFP/dpa)