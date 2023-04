China setzt immer wieder auf die Falschen: Warum Xi in Osteuropa bald (fast) allein dasteht

Von: Foreign Policy

Einer der letzten Freunde Chinas in Osteuropa: Viktor Orbán (re.) im Februar mit Topdiplomat Wang Yi. © IMAGO/Xinhua

Pekings Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa sind im Umbruch. China begeht immer wieder ähnliche Fehler, kommentiert Expertin Andreea Brinza.

China versucht seit Längerem, in Mittel- und Osteuropa Fuß zu fassen - zuletzt gab es dabei Rückschläge.

Laut Politikwissenschaftlerin Andreea Brinza hat das Land auf die falschen Politiker gesetzt. Aktuell etwa auf Viktor Orbán und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic.

China habe darüber hinaus nicht verstanden, wie westliche Demokratien funktionieren, kommentiert Brinza.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 10. März 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - In den 2010er Jahren konkurrierten viele Länder in Mittel- und Osteuropa (MOE) darum, „Chinas Tor zu Europa zu werden“. Heute versucht niemand mehr, diesen Titel zu gewinnen. China hat die Region Mittel- und Osteuropa verloren – nicht nur, weil Peking nicht wusste, wie es seine Beziehungen zu den Ländern der Region richtig gestalten sollte, sondern vor allem, weil es diese Beziehungen weitgehend auf dem Rücken der jeweiligen Machthaber aufbaute.

Das steht im Gegensatz zur traditionellen Auffassung von Chinas Diplomatie und der Art und Weise, wie bilaterale Beziehungen aufgebaut werden. Dabei stand bisher immer im Vordergrund, durch eine breit angelegte, über die Innenpolitik hinausgehende Heranbildung lokaler Eliten langfristig auch nach Machtwechseln Einfluss nehmen zu können. In den MOE-Ländern setzte China jedoch in großem Umfang auf bestimmte Politiker – doch die Turbulenzen der Demokratie haben ihre Favoriten weitgehend von der Macht verdrängt.

Chinas Osteuropa-Strategie vor dem Scheitern? Tschechien ist das jüngste Beispiel

Lange Zeit bestand Chinas Strategie gegenüber den MOEs darin, sehr enge Beziehungen zu den Politikern aufzubauen, die bereits eine pro-chinesische Haltung eingenommen hatten. Dieser Ansatz hatte seinen Höhepunkt in den 2010er Jahren, kurz nach der Einrichtung eines regionalen Forums für die Zusammenarbeit mit China, des 16+1-Gipfel. Aber dadurch wurde China auch in innenpolitische Debatten hineingezogen, und das in einer Region, in der die negativen Erinnerungen an den Kommunismus immer noch frisch sind und kontrovers debattiert werden. Nun hat sich die politische Landschaft zu Ungunsten Chinas verändert, und die Wahl von Petr Pavel zum Präsidenten der Tschechischen Republik ist der jüngste Schritt in diese Richtung.

Im vergangenen Jahrzehnt hatte China in Prag mit dem ehemaligen Präsidenten Milos Zeman einen engen und treuen Freund. Zwar versuchte das Land auch einige andere Eliten für sich zu gewinnen, doch gelang es nicht, eine breite Zustimmung zu finden. Jetzt, da Zeman seine Amtszeit beendet hat, hat China keine Freunde mehr an der Macht. Vielmehr steht das Land Peking immer kritischer gegenüber.

China: Zeman war ein Freund - aber die tschechische Gesellschaft entwickelte sich anders

Politische Veränderungen können natürlich in beide Richtungen gehen. Zeman war früher ein sehr enger Freund Chinas, so eng, dass er 2015 den chinesischen Geschäftsmann Ye Jianming zu seinem Ehrenberater für China ernannte. Ye war der Vorsitzende von CEFC China Energy, einem Unternehmen, das in kurzer Zeit zum wichtigsten chinesischen Investor in der Tschechischen Republik geworden war und gleichzeitig mit dem Versprechen künftiger Investitionen lockte. Doch nicht nur, dass viele dieser Projektvorschläge nie verwirklicht wurden, 2018 wurde Ye in China verhaftet und der Korruption beschuldigt.

Dieser kleine Rückschlag hat Zeman jedoch nicht von seiner Unterstützung für China abgehalten. Obwohl er einmal kritisierte, dass China seine Versprechen gegenüber der Tschechischen Republik nicht einhielt, hielt er dem Land auf dem damaligen 17+1-Gipfel weiter die Stange und umging sogar das Außenministerium und die tschechische Regierung in seinen persönlichen Beziehungen zu Peking.

Zeman mag ein Freund gewesen sein, aber die tschechische Gesellschaft entwickelte sich in die entgegengesetzte politische Richtung. Pro-westliche Wähler und Politiker brachten China mit Zeman und anderen als korrupt oder umstritten geltenden Politikern in Verbindung. Zeman wurde nun durch den ehemaligen General Petr Pavel ersetzt, der 2018 erklärte, dass China zusammen mit Russland eine größere Bedrohung für die Sicherheit der Tschechischen Republik darstelle als der Terrorismus.

Tschechien, Rumänien, Griechenland: Die Liste von Chinas Verlusten wird länger

Pavel, ein ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, verschwendete nach seiner Wahl keine Zeit. Er sprach in einem Telefonat sofort mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen. Taiwan wird in einigen MOE-Ländern als Freund und Gegengewicht zu Peking angesehen. Die tschechische Regierung nimmt also eine kritische Haltung gegenüber China ein. Dadurch verliert Peking eine einstmals als freundlich geltende Hauptstadt in einer Region, die der chinesische Präsident Xi Jinping 2016 besuchte.

Das gleiche Muster hat sich in Ländern wie Rumänien und Griechenland wiederholt. In Bukarest erlebten die Beziehungen zwischen Rumänien und China während der Amtszeit von Victor Ponta als Ministerpräsident (2012-2015) ihre beste Phase seit dem Fall des Kommunismus. Das gilt auch für die Beziehungen zwischen China und Ponta selbst. Einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle zufolge förderte Ponta enge, aber weniger institutionalisierte Beziehungen zwischen seiner Regierung und China, wobei er manchmal das Außenministerium umging.

China war mit dieser Vereinbarung zufrieden, solange Pontas Vorgehen seinen Interessen entsprach. Und Ponta schien zu liefern. Während des damaligen 16+1-Gipfels im Jahr 2013 in Bukarest unterzeichnete Rumänien eine Reihe von Abkommen mit China im Wert von rund 8,7 Mrd. US-Dollar. Ponta nahm auch an allen 16+1-Gipfeltreffen teil, die er besuchen konnte, und setzte sich öffentlich für China ein, wann immer Peking in einer Diskussion erwähnt wurde. Doch Pontas linke Partei, die Sozialdemokratische Partei, wurde von vielen in der Öffentlichkeit als korrupt und zu sehr mit der ehemals regierenden Kommunistischen Partei verbunden angesehen. Seine Karriere als Premierminister endete nach massiven Protesten nach einem tragischen Brand in einem Nachtclub.

Tsipras lieferte Eklat um Piräus‘ Hafen - seine Nachfolger meiden China

Nach Pontas Abgang verschlechterten sich die Beziehungen zu China allmählich. Diese Entwicklung wurde nur kurz unterbrochen, als ein anderer linker Premierminister, Viorica Dancila, an die Macht kam. In der Zwischenzeit wurden alle 2013 geförderten Geschäfte aufgegeben, und nach dem Auftreten von Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China und der russischen Invasion in der Ukraine war die Tür zur rumänischen Politik auf höchster Ebene für China weitgehend verschlossen.

In Griechenland war Alexis Tsipras, Ministerpräsident von 2015 bis 2019, ein begeisterter Befürworter Pekings. Tsipras gehörte zu den wenigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die 2019 am zweiten Seidenstraßen-Forum teilnahmen. Griechenland stellte sich als „Brücke“ zwischen dem Westen und dem Osten vor und war sehr daran interessiert, engere Beziehungen zu China aufzubauen. Im selben Jahr trat Griechenland dem damaligen 16+1-Mechanismus bei, der damit zum 17+1-Gipfel wurde. Im Jahr 2016 kaufte die Reederei COSCO einen 67-prozentigen Anteil am Pier I im Hafen von Piräus, und im selben Jahr entschied sich Griechenland dafür, eine gemeinsame Erklärung der EU zum Südchinesischen Meer nicht zu unterzeichnen und vertrat damit die gleiche Position wie Ungarn.

Nachdem Tsipras aus dem Amt geschieden war, war die neue griechische Regierung jedoch nicht mehr so sehr an einer Zusammenarbeit mit China interessiert. So weigerte sich Griechenland beispielsweise 2021, den 17+1-Gipfel 2022 auszurichten, wobei es eine Reihe von Ausreden anführte. Die bestehenden wirtschaftlichen Verbindungen, wie der Hafen von Piräus, verhinderten damals einen tieferen Bruch.

Orban und China pflegen eine symbiotische Beziehung - Vucic küsst die Flagge

In der Tschechischen Republik, wie auch in Rumänien oder Griechenland, konzentrierte sich China zu sehr auf die Beziehungen zu dem jeweiligen Machthaber und investierte nicht genug in die Diversifizierung seiner Beziehungen zu den Eliten oder die öffentliche Unterstützung. Im Gegenteil, in den ehemals kommunistischen Ländern Mittel- und Osteuropas hat sie nicht verstanden, dass große Teile der Bevölkerung und die sie vertretenden politischen Parteien China kritisch gegenüberstehen würden, wenn es zu nahe an Führern mit einem von Populismus, Autoritarismus oder Korruption geprägten Image steht.

Das Gleiche geschah auch in Ungarn, wo Ministerpräsident Viktor Orban zumindest an der Macht geblieben ist. Durch die engen Beziehungen zwischen Orban und China, verbunden mit Korruptionsvorwürfen bei einigen Geschäften mit China, gerät China ins Visier der Anti-Orban-Opposition. Im Moment unterhalten Orban und China eine symbiotische Beziehung. Orban nutzt die guten Beziehungen seines Landes zu China, um seinen Einfluss innerhalb der EU geltend zu machen, während China Ungarn nutzt, um mit seinen internationalen Erfolgen zu prahlen und einige europäische Verbündete zu halten.

Im benachbarten Serbien verläuft die Geschichte ähnlich. Von Zeit zu Zeit bezeichnet die serbische Regierung Xi als „Bruder“, Präsident Aleksandar Vucic küsst die chinesische Flagge und die Beziehungen werden mit dem Narrativ „eiserne Freunde“ beschrieben. Vucics Freundschaft mit Xi ist in den MOE-Ländern wohlbekannt und war für den serbischen Präsidenten fruchtbar, aber in Serbien hat die Opposition - ähnlich wie in Ungarn - begonnen, die Präsenz Chinas im Land zu kritisieren. Es besteht die Gefahr, dass China in Zukunft keine Freunde mehr in einer Region hat, die früher voll von ihnen zu sein schien.

In Osteuropa: Von 16 Freunden bald keine mehr übrig? China verliert den Einfluss

Die Beziehungen Pekings zu den Machthabern in Mittel- und Osteuropa, denen in vielen Fällen autoritäre oder korrupte Praktiken zur Last gelegt werden, färben heute negativ auf China ab und ziehen das Land in die Politik der jeweiligen Länder hinein. Auf diese Weise hat sich China selbst zur Zielscheibe für prowestliche Teile der MOEs gemacht, die in den meisten Ländern die Mehrheit stellen.

In anderen Regionen der Welt war China erfolgreicher. Hier hielt es enge Beziehungen zu autoritären Regierungen aufrecht, stellte sich unter den politischen Eliten breiter auf oder baute wirtschaftliche Beziehungen auf, die einem Regierungswechsel standhalten können. Pekings mangelndes Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Ländern als Ganzes, am Aufbau institutioneller Beziehungen und am Werben um die öffentliche Meinung in der MOE-Region deutet jedoch darauf hin, dass China nicht wirklich versteht, wie eine Demokratie funktioniert und wie man dauerhafte Beziehungen aufbaut, die über einige wenige chinafreundliche Politiker hinausgehen. Es zeigt auch, dass Peking, anstatt langfristig zu denken, kurzfristige Lösungen bevorzugt, und zwar in Form einiger weniger Politiker, denen es vertrauen kann und die es leicht für sich zu gewinnen kann.

Jahr für Jahr verändert sich die politische Landschaft in Mittel- und Osteuropa und damit auch die Position Chinas in der Region. 2012 schien China noch 16 Freunde in der MOE-Region zu haben. Jetzt läuft es Gefahr, eines Tages fast kein Land mehr zu haben, das es als Freund bezeichnen kann.

Von Andreea Brinza

Andreea Brinza ist Vizepräsidentin des Romanian Institute for the Study of the Asia-Pacific, wo sie die Geopolitik Chinas und Ostasiens analysiert. Sie ist zudem Doktorandin und forscht über Chinas „Neue Seidenstraße“.

Dieser Artikel war zuerst am 10. März 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

