„Verunglimpfung Chinas“: Scharfe Kritik nach Veröffentlichung von Strategie-Entwurf

Von: Daniel Hagen

Der Entwurf einer neuen China-Strategie des Auswärtigen Amts sorgt für jede Menge Kritik aus dem ostasiatischen Staat. Es geht um Beschreibungen und Menschenrechte.

Peking – Ein eigentlich vertraulicher Entwurf der China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt ist durch den Spiegel und das Handelsblatt an die Öffentlichkeit gelangt. Einiges an Inhalt dieses Entwurfs sorgt für Wut in Peking. Unter anderem geht es um die Einstufung des Landes und das Thema Menschenrechte. Auch ein Punkt zum Thema Taiwan dürfte der chinesischen Regierung sauer aufstoßen. Es wird sogar von einer „Verunglimpfung Chinas durch die deutsche Seite“ gesprochen.

Entwurf der China-Strategie veröffentlicht: Peking reagiert gereizt

Seit Jahren steht die Politik von China in der Kritik. Unter anderem geht es um Verstöße gegen die Menschenrechte, den Umgang mit Taiwan und Tibet oder die Einparteisystem unter Präsident Xi Jinping, der ebenso wie US-Präsident Joe Biden den Druck auf Wladimir Putin erhöht hat. In dem Entwurf zur neuen China-Strategie wird der Staat – wie die EU – als Partner, Wettbewerber und systematischer Rivale bezeichnet. „Die beiden letzteren Aspekte gewinnen jedoch zunehmend an Gewicht“, heißt es in dem Papier. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) unter Berufung auf das Außenministerium in Peking berichtet, werde diese Einstufung als „Erbe des Denkens aus dem Kalten Krieg“ empfunden.

Die chinesische Regierung kritisiert einen Entwurf der China-Strategie. (Symbolfoto) © IMAGO / Kyodo News

China-Strategie: Mehr Augenmerk auf Menschenrechte, Tibet und Taiwan

Ebenfalls für Aufregung sorgen Menschenrechtsfragen, die von Peking als „Lügen und Gerüchte“ bezeichnet werden. Nach diesen Fragen soll nach Informationen des Deutschlandfunks in Zukunft aber entschieden werden, wie künftige Wirtschaftsbeziehungen aussehen. In dem Entwurf sollen konkret die Situation der inhaftierten Uiguren in der Provinz Xinjiang sowie die Situation in Tibet angesprochen werden. Zudem soll die Beziehung zu Taiwan ausgebaut werden. Als vor kurzem US-Politikerin Nancy Pelosi den Inselstaat besucht hat, ist die Lage fast eskaliert.

Bundesrepublik soll Abhängigkeit von China verringern

Ein weiterer Punkt, der in Peking nicht gerade auf Gegenliebe stößt, hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun. So heißt es im Entwurf der China-Strategie, dass die Abhängigkeit Deutschlands von China „zügig und mit für die deutsche Volkswirtschaft vertretbaren Kosten“ verringert werden sollen. Der Angriff von Russland hat gezeigt, wie schnell eine Abhängigkeit von einem anderen Land nach hinten losgehen kann. Bis die neue Strategie aber in Kraft tritt, wird noch etwas Zeit vergehen. Der Entwurf befinde sich nämlich noch in der Abstimmungsphase und soll „irgendwann nächstes Jahr“ fertig werden – jedoch erst nach der europäischen Sicherheits-Strategie. (mit dpa-Material)