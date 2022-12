USA und Italien führen Corona-Testpflicht für Reisende aus China ein

Teilen

Eine Frau in China unterzieht sich einem PCR-Test. © picture alliance/dpa/kyodo | -

Die USA und Italien kündigen an, von Reisenden aus China künftig einen negativen Coronatest zu verlangen. Weitere Länder könnten mit einer ähnlichen Regelung nachziehen.

Washington DC/Rom - Die heftige Corona-Welle in China löst auch im Ausland Besorgnis aus: Nach der Aufhebung der meisten Coronavirus-Beschränkungen in China hat Italien am Mittwoch als erstes europäisches Land verpflichtende Corona-Tests für Einreisende aus der Volksrepublik eingeführt. Auch die USA setzen für die Einreise aus Macau, Hong Kong und China künftig einen negativen Corona-Test voraus, wie die US-Gesundheitsbehörde am Mittwoch mitteilte.

Reisende aus China müssen bei Einreise in USA und Italien negativen Coronatest vorweisen

Italiens Gesundheitsminister Orazio Schillaci erklärte die Hintergründe der Entscheidung, wie merkur.de berichtet. Er habe „verpflichtende Covid-19-Antigen-Abstriche und die damit verbundene Virus-Sequenzierung für alle Passagiere angeordnet, die aus China kommen und durch Italien reisen“, so Schillaci. Diese Maßnahme sei „unerlässlich, um die Überwachung und Identifizierung aller Varianten des Virus zum Schutz der italienischen Bevölkerung sicherzustellen“.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC gab am Mittwoch bekannt, ab dem 5. Januar 2023 ebenfalls einen negativen PCR- oder Antigen-Coronatest für die Einreise in die USA vorauszusetzen. Das gelte unabhängig von der Nationalität der Reisenden und von ihrem Impfstatus. Der Test dürfe nicht älter als zwei Tage sein. Diese Maßnahme sei erforderlich, „da aus der Volksrepublik China keine angemessenen und transparenten epidemiologischen und viralen Genomsequenzdaten gemeldet werden“, so die Behörde in ihrer Mitteilung zu der Entscheidung. Diese Daten seien aber entscheidend, um den Anstieg der Coronafälle effektiv zu überwachen und die Wahrscheinlichkeit einer neuen besorgniserregenden Variante zu verringern, hieß es weiter. Damit übte die US-Behörde Kritik an Chinas intransparentem Umgang mit der Corona-Pandemie.

BF.7 Omikron-Variante in China: Wissenschaftler warnen vor neuen Varianten

Allein in den ersten drei Dezember-Wochen steckten sich Schätzungen zufolge 248 Millionen Menschen in China mit dem Virus an. Wissenschaftler warnen, die Corona-Welle könnte neue Varianten hervorbringen, die dann ihren Weg in andere Länder finden würden. Ein genaues Bild der Lage gibt es derzeit nicht, da keine verlässlichen Zahlen aus China vorliegen. Am Sonntag teilte die chinesische Gesundheitskommission zudem mit, die Corona-Zahlen nicht mehr täglich zu veröffentlichen.

Klar ist: Die Menschen werden reihenweise krank, Krankenhäuser erleben einen Ansturm. Behörden rufen dazu auf, Covid-19 zu Hause auszukurieren. Fieber- und Erkältungsmedikamente sind in vielen Apotheken ausverkauft. Nach Angaben des chinesischen Epidemiologen Zhong Nanshan verbreitet sich auch im Norden in Peking und der umliegenden Provinz Hebei die besonders leicht übertragbare Omikron-Variante BF.7 - eine Untervariante von BA.5.2. Die neue Corona-Variante ging bis dato eher im Süden und Südwesten des Landes in Metropolen wie Guangzhou und Chongqing umher.

Abruptes Ende von Chinas Null-Corona-Politik ruft international Befürchtungen hervor

Nach fast drei Jahren strikter Vorkehrungen hatte Chinas Führung am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner umstrittenen Null-Corona-Politik verkündet. Mit scheinbar bitteren Folgen, da Gerüchte über Chinas Corona-Chaos mit angeblich 248 Millionen Infizierten kursieren. Seit dem Beginn der Pandemie sah Chinas Strategie vor, das Virus so gut es geht einzudämmen und selbst kleinste Ausbrüche mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantänen zu bekämpfen. Doch konnten die Maßnahmen am Ende gegen die leichter übertragbare Omikron-Variante nicht mehr viel ausrichten. Nun kommen fast alle Chinesen erstmals mit dem Virus in Kontakt.

Die Entscheidung über die neuen Einreisebestimmungen in die USA und Italien kommt inmitten starker Spannungen in der weltpolitischen Lage. Nun könnten weitere Länder nachziehen und von Reisenden aus China ebenfalls verpflichtende Coronatests verlangen. Japan und Indien kündigten bereits ähnliche Schritte an (dpa/bme).