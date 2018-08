Messerstecherei in Chemnitz - Iraker und Syrer in Haft, Polizei: Mehrere Verletzte bei Demo

Bei Zusammenstößen rechts- und linksgerichteter Demonstranten hat es am Montagabend in Chemnitz nach Polizeiangaben mehrere Verletzte gegeben.

Nach einer tödlichen Messer-Attacke in Chemnitz sind am Sonntagnachmittag Hunderte Menschen durch die Innenstadt gezogen. Ein 35-jähriger Deutscher war in der Nacht zuvor ermordet worden. Alle Infos im News-Ticker.

Das Wichtigste aus Chemnitz: Messerstecherei, Stadtfest-Abbruch, Großdemonstrationen

In der Nacht zum Sonntag starb ein 35-jähriger Deutscher nach Messerstichen in Chemnitz.

Die Polizei nahm in Tatortnähe zwei Männer fest (22 und 23 Jahre), sie sind dringend tatverdächtig.

Nach einer von der AfD organisierten Spontandemonstration mit rund 100 Teilnehmern zogen am Sonntagnachmittag rund 800 Menschen durch die Innenstadt. Dazu aufgerufen hatte die rechtsextreme Hooligangruppe Kaotic.

Aus Sicherheitsbedenken wurde das Stadtfest daraufhin vorzeitig beendet. Auf Videos im Netz ist zu sehen, dass ein Teil der Demonstranten gewaltbereit vorging.

Die Bundesregierung verurteilte die Hetzjagden auf ausländisch aussehende Menschen am Sonntag in Chemnitz.

Am Montag gab es mehrere Großdemonstrationen in der Innenstadt von Chemnitz. Die Polizei Berichtet vom Einsatz von Pyrotechnik, Vermummungen und Hitlergrüßen.

Mindestens zwei Verletzte, Augenzeugen: aggressive Stimmung

Update vom 27. August, 21. 57 Uhr

: Bei Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt sind am Montagabend mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei wollte nicht ausschließen, dass sich Zahl der Betroffenen noch erhöht. Zur Schwere der Verletzungen lagen der Polizeidirektion Chemnitz zunächst keine Angaben vor. Es seien Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen worden, hieß es. Teilnehmer berichteten von einer aggressiven Stimmung.

Nach Berichten von Augenzeugen im Internet kam es wiederholt zu Versuchen, die Kette der Polizisten zu durchbrechen. Die Polizei hatte unter anderem Wasserwerfer auffahren lassen. Am Abend lösten sich beide Demonstrationen auf.

Polizei: Beide Versammlungen des Abends jetzt beendet

Update vom 27. August, 21.35 Uhr: Die Polizei teilt per Twitter mit, dass nun auch die zweite Versammlung des heutigen Montags beendet sei. Vereinzelt gerieten demnach Teilnehmer der verschiedenen Versammlungen aneinander. Die Polizei trenne weiterhin konsequent und verhindere Auseinandersetzungen.

Auch die zweite Versammlung am heutigen Tag wurde soeben beendet. Vereinzelt geraten Teilnehmer der verschiedenen Versammlungen aneinander. Wir trennen weiter konsequent und verhindern Auseinandersetzungen.

Sachsens Innenminister Wöller vor Ort - Dank an alle Polizisten für ruhiges und besonnenes Handeln

Update vom 27. August, 21.25 Uhr: Wie die Polizei Sachsen um kurz nach 21 Uhr twitterte, stattete der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) dem Führungsstab während des laufenden Einsatzes einen Besuch ab. Er danke allen eingesetzten Polizisten für ihr ruhiges und besonnenes Handeln. Die Lage bleibe aber angespannt.

Innenminister Wöller schaute gerade im Führungsstab vorbei und informierte sich über das laufende Einsatzgeschehen. Er dankt allen eingesetzten Polizisten für ihr ruhiges und besonnenes Handeln. Die Lage bleibt angespannt.

Um kurz vor halb 9 hat die Versammlung Pro Chemnitz laut Polizei-Twittermeldung ihren Endpunkt erreicht. Der überwiegende Teil der Teilnehmer entferne sich demnach zügig in alle Richtungen. Die Polizei bittet weiterhin um friedliches Verhalten.

Die Versammlung Pro Chemnitz hat den Endpunkt erreicht und wurde soeben beendet. Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer entfernt sich zügig in alle Richtungen. Bitte sorgt weiter dafür, dass es friedlich bleibt.

Polizei: „Überwiegender Teil der Versammlungsteilnehmer verhält sich friedlich.“

Update vom 27. August, 21.02 Uhr: Die Lage in Chemnitz scheint sich etwas entspannt zu haben. Wie die Polizei vermeldet, läuft die Versammlung Pro Chemnitz offenbar weiter auf ihrer vorgegebenen Route, wenn auch mit starker Polizeibegleitung. Vereinzelt sei es zu Würfen von Gegenständen auf die und aus der Versammlung gekommen, so die Polizei per Twitter. Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer verhalte sich friedlich.

Die Versammlung Pro Chemnitz läuft weiterhin auf der vorgegebenen Route mit starker Polizeibegleitung. Vereinzelt kam es zu Würfen von Gegenständen auf die und aus der Versammlung. Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer verhält sich friedlich.

Eindringliche Warnung der Polizei: Steinewerfer und Vermummte werden gefilmt

Update vom 27. August, 20.26 Uhr: Die Polizei hat per Twitter eindringlich davor gewarnt, Steine zu werfen. „Wir haben Personen beobachtet, die im Bereich des Stadthallenpark Steine aufnehmen. Mehr als 100 Personen haben sich vermummt. An diese Personen. „Ihre Handlungen werden gefilmt. Legen Sie die Vermummung ab und die Gegenstände nieder.““

Wir haben Personen beobachtet, die im Bereich des Stadthallenpark Steine aufnehmen. Mehr als 100 Personen haben sich vermummt. An diese Personen: "Ihre Handlungen werden gefilmt. Legen Sie die Vermummung ab und die Gegenstände nieder."

Versammlung Pro Chemnitz wegen Vermummungen angehalten

Update vom 27. August, 20.17 Uhr: Die Versammlung Pro Chemnitz sei wegen mehreren Vermummungen angehalten worden. Das twitterte die Polizei Sachsen am Abend.

+ Nach mehreren Würfen von Feuerwerkskörpern seien einige Menschen wegen Verletzungen in Behandlung. Das twitterte die Polizei Sachsen am Montagabend. © AFP / ODD ANDERSEN

Die Versammlungsteilnehmer seien aufgefordert worden, die Vermummungen abzulegen. Nach mehreren Würfen von Feuerwerkskörpern seien einige Menschen wegen Verletzungen in Behandlung. Die Polizei fordert die Demonstranten eindringlich dazu auf friedlich zu bleiben.

Die Versammlung Pro Chemnitz wurde nach mehreren Vermummungen angehalten. Die Versammlungsteilnehmer werden aufgefordert Diese abzulegen. Die Verstöße werden aufgezeichnet.

Aus beiden Versammlungslagern gab es Würfe von Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen. Dadurch wurden einige Menschen verletzt und müssen nun behandelt werden. Wir fordern eindringlich auf friedlich zu bleiben.

Pyrotechnik und Wasserwerfer im Einsatz: Situation in Chemnitz spitzt sich zu

Update vom 27. August, 20.07 Uhr: Per Twitter vermeldet die Polizei Sachsen, sie habe ihre Wafferwerfer vorgefahren. Grund dafür waren wohl mehrere Würfe von Pyrotechnik. Sie fordert dazu auf, weiteres Werfen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen.

Nach mehreren Würfen von Pyrotechnik haben wir unsere Wasserwerfer vorfahren lassen und aufgefordert ein weiteres Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen.

Nach mehreren Würfen von Pyrotechnik haben wir unsere Wasserwerfer vorfahren lassen und aufgefordert ein weiteres Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen.

Update vom 27. August, 19.40 Uhr: Die Polizei Sachsen twittert, sie habe „erste Hinweise auf einzelne Vermummungen und mehrere Hitlergrüße aus der Versammlung Pro Chemnitz erhalten.“ Diesen Verstößen werde sie unmittelbar nachgehen.

Wir haben erste Hinweise auf einzelne Vermummungen und mehrere Hitlergrüße aus der Versammlung Pro Chemnitz erhalten. Diesen Verstößen gehen wir unmittelbar nach.

Sachsens Generalstaatsanwalt übernimmt Ermittlungen zum Streit auf Chemnitzer Stadtfest

Update vom 27. August, 19.19 Uhr: Sachsens Generalstaatsanwalt Hans Strobl hat die Ermittlungen zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes übernommen. Die vor zwei Jahren eingerichtete Sondereinheit Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) werde die weiteren Ermittlungen führen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montagabend in Dresden mit.

"Wir wollen die Ermittlungen konzentriert und beschleunigt führen, damit die mutmaßlichen Täter schnellstmöglich vor Gericht gestellt werden können", erklärte Strobl. Der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) erklärte, die "zügige Arbeit der Staatsanwaltschaft Chemnitz und der Polizei" zum Tod eines 35-jährigen Mannes und mehrerer Fälle von schwerer Körperverletzung hätten schnell zu ersten Ergebnissen geführt. Diese Taten müssen weiter zügig aufgeklärt werden.

"Aber mit der gleichen Entschlossenheit werden wir die Ermittlungen wegen der anschließenden Ausschreitungen vorantreiben", sicherte Gemkow zu. Daher sei es richtig, dass Strobl die Ermittlungen übernommen habe. "Das Gewaltmonopol liegt einzig und allein beim Staat, und wir werden gegen diejenigen, die das nicht akzeptieren, konsequent vorgehen", erklärte der Justizminister.

Am Montagabend demonstrierten in Chemnitz sowohl die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz als auch linke Gruppen wie Chemnitz nazifrei. Auf beiden Seiten nahmen mehrere hundert Menschen teil, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Dabei sei es zu "einer kleineren Auseinandersetzung verschiedener Versammlungsteilnehmer" gekommen, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte, hatte ein Demonstrant vom linken Lager versucht, ein Transparent der rechten Demonstranten vom Karl-Marx-Monument zu entfernen. Die Polizei habe ihn daran gehindert.

Gerade kam es zu einer kleineren Auseinandersetzung verschiedener Versammlungsteilnehmer am Karl Marx Monument. Dies wurde durch die Einsatzkräfte sofort und konsequent unterbunden. Jetzt hat sich die Lage wieder beruhigt.

Der Polizeisprecher führte aus, es gebe zwar "die ein oder andere Provokation" bei den Protesten, bis jetzt sei die Lage aber beherrschbar. Die Demonstranten der beiden Lager würden strikt getrennt. Zur Zahl der eingesetzten Beamten wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern.

Parallel zwei Großdemonstrationen am Montag in Chemnitz

Update vom 27. August, 18.45 Uhr: Am Tag nach den Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hat die Polizei versucht, ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. Kurz nach einer Kundgebung gegen rechte Gewalt im Stadtpark von Chemnitz drängten am Montag Hunderte Demonstranten in Richtung einer Kundgebung der rechten Szene auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort skandierten sie Parolen wie „Nationalismus raus aus den Köpfen“ und „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda“.

+ Am Tag nach den Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hat die Polizei versucht, ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. © AFP / ODD ANDERSEN

In Sicht- und Hörweite hatte die rechte Szene am Karl-Marx-Monument eine Kundgebung mit einem Aufzug durch die Innenstadt beantragt. Geschätzt 1.000 Menschen hatten sich dort versammelt. Am Monument wurde ein Transparent mit dem Spruch „Deitsch un' frei woll'n mer sei“ des Dichters Anton Günther (1876-1937) angebracht. Hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei hatten die Straße zwischen beiden Kundgebungen gesperrt.

Update vom 27. August, 18.33 Uhr: Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hat die rechte Szene zusätzlich zu einer Kundgebung auch eine Demonstration durch die Innenstadt beantragt. „Wir hatten keine Handhabe, den Marsch durch die Stadt zu untersagen“, sagte Miko Runkel, Ordnungsbürgermeister von Chemnitz am Montag. Es seien aber entsprechende Auflagen erteilt worden. Details nannte er nicht.

+ Rechte Demonstranten halten vor dem Karl-Marx-Monument ein Plakat mit der Aufschrift "Kein Zutritt für Terror" hoch. © dpa / Sebastian Willnow

Gut eine Stunde vor der Kundgebung der rechten Gruppierungen am Abend hatten mehr als 1.000 Menschen in Chemnitz gegen rechte Gewalt demonstriert, nur wenige Meter vom rechten Lager getrennt.

Die Bereitschaftspolizei sicherte mit Hunderten Beamten beide Veranstaltungsorte und versuchte, ein Zusammentreffen der beiden Gruppierungen zu verhindern. „Wir sind gut vorbereitet. Wir haben ausreichend Kräfte angefordert“, sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Zu der Anzahl der Einsatzkräfte wollte sie aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben machen.

Baerbock: Sachsen brauche „breites Bündnis für Weltoffenheit und für Demokratie und Menschlichkeit

Update vom 27. August, 18.21 Uhr: Nach den Attacken gegen Ausländer in Chemnitz haben die Grünen Sachsens Landesregierung aufgefordert, sich an die Spitze einer Gegenbewegung gegen Rechtsextremismus zu stellen. „Es gibt ein anderes Sachsen als diese Bilder“, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin mit Blick auf die Eskalation vom Wochenende. Sachsen brauche ein „breites Bündnis für Weltoffenheit und für Demokratie und Menschlichkeit“, forderte sie. Die Landesregierung, namentlich der Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), müsse sich „an die Spitze eines solchen Bündnisses stellen“.

In Chemnitz war am Wochenende bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Besuchern des Stadtfestes ein Deutscher niedergestochen worden und gestorben. Danach marschierten am Sonntag Anhänger rechter Gruppierungen auf. Auf Videos ist zu sehen, wie Ausländer und auch Polizisten aus der Menge heraus attackiert wurden.

Update vom 27. August, 18.08 Uhr: Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz haben dort mehr als 1.000 Menschen gegen rechte Gewalt demonstriert. „Die Jagdszenen auf Menschen, die nach Ausländern aussehen, machen uns Angst. Wir wollen zeigen, dass Chemnitz ein anderes Gesicht hat: weltoffen und gegen Fremdenfeindlichkeit“, sagte der Chemnitzer Linke-Vorsitzende Tim Detzner am Montag bei einer Kundgebung vor der Stadthalle. Auch die Band Kraftklub rief per Twitter zu der „Gegendemo“ um 17 Uhr im Stadthallenpark auf.

+ Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz haben dort mehr als 1.000 Menschen gegen rechte Gewalt demonstriert. © AFP / ODD ANDERSEN

Chemnitz, kommt 17 Uhr alle in den Stadthallenpark zu Gegendemo. Lasst uns nicht allein mit den Vollidioten und Fickfingern.

Für Montagabend (18.30 Uhr) war zudem eine Kundgebung der rechten Szene in Chemnitz angemeldet worden, in Hör-und Sichtweite der Linke-Demonstration. Die Bereitschaftspolizei sicherte mit Hunderten Beamten beide Veranstaltungsorte und versuchte, ein Zusammentreffen der beiden Gruppierungen zu verhindern.

Update vom 27. August, 17.48 Uhr: Am Tag nach den Jagdszenen auf Ausländer in Chemnitz sieht sich die Polizei auf die für Montag angekündigten erneuten Demonstrationen gut vorbereitet. Es seien ausreichend Kräfte herangezogen worden, sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Die Polizei werde nicht zulassen, dass die Stadt von den Demonstranten für deren Zwecke vereinnahmt werde. Für den Montagabend waren laut Stadtverwaltung Chemnitz zwei Demonstrationen angemeldet: Eine vom Bündnis „Chemnitz nazifrei“ und eine weitere von einer Privatperson.

Polizei: Rund 50 gewaltbereite Menschen unter den Demonstranten

Update vom 27. August, 17.46 Uhr: Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sieht in den rechten Ausschreitungen nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz eine"neue Dimension der Eskalation". Das hinterlasse Spuren bei den Beamten, "alle sind angespannt und herausgefordert", sagte Wöller am Montag vor Journalisten in Chemnitz. Viele Polizeibeamte würden mittlerweile bei Einsätzen angegriffen oder angefeindet, manche Menschen meinten auch, selbst Polizei spielen zu müssen.

+ Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sieht in den rechten Ausschreitungen nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz eine "neue Dimension der Eskalation". © dpa / Sebastian Willnow

Update vom 27. August, 17.26 Uhr: Rund 50 gewaltbereite Menschen waren laut Polizei unter den Demonstranten, die sich am Sonntag in Chemnitz nach dem Tod eines 35-Jährigen versammelt haben. Diese hätten in dem Aufzug mit rund 800 Teilnehmern den Ton angegeben, sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel am Montag. Polizisten seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Drei Geschädigte, ein Afghane, ein Syrer und ein Bulgare, hätten bislang Anzeige erstattet. Penzel rief Zeugen dazu auf, eventuell vorhandene Videos von den Ausschreitungen an die Behörden zu übergeben.

Kretschmer nennt rechte Stimmungsmache in Fall Chemnitz „widerlich“

Update vom 27. August, 15.39 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die rechte Stimmungsmache im Fall Chemnitz als „widerlich“ bezeichnet. Nötig sei ein umfassendes Bild von den Geschehnissen in Chemnitz, wo am Wochenende ein 35-Jähriger beim Stadtfest eines gewaltsamen Todes gestorben war, „und keine Mutmaßungen, Spekulationen und Gerüchte“, schrieb Kretschmer am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird“, fügte er hinzu.

Es ist widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen. Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird.

Türkische Gemeinde empört über „Pogromversuche“ in Chemnitz

Update vom 27. August, 15.35 Uhr: Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) ist entsetzt über die jüngsten Ausschreitungen im sächsischen Chemnitz. „Ist es schon wieder soweit in diesem Land, dass Rassisten Jagd auf Menschen machen?“, fragte der TGD-Bundesvorsitzende Atila Karabörklü am Montag. Was in Chemnitz geschehen sei, sei nicht als „Proteste“ zu klassifizieren, sondern als „Pogromversuche“.

SPD verurteilt Ereignisse in Chemnitz

Update vom 27. August, 15.30 Uhr: Die SPD hat die Eskalation in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes verurteilt. „Es darf keine Selbstjustiz in diesem Land geben“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag in Berlin. „Wir erwarten, dass Zivilgesellschaft, dass alle Demokraten sich diesen Ereignissen, die dort stattfinden, entgegenstellen, dass sie laut werden, dass sie Stellung beziehen.“ Er kritisierte Bundesinnenminister Horst Seehofer, der die gewalttätigen Vorfälle zunächst nicht kommentieren wollte. „Ich erwarte von einem zuständigen Innenminister, dass er sich äußert“, sagte Klingbeil. „Da kann er sich nicht wegducken an dieser Stelle.“

Tötungsdelikt in Chemnitz: Zwei Haftbefehle beantragt

Update vom 27. August, 14.19 Uhr: Wie die Polizei nun mitteilte, wurde zwei Haftbefehle nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz beantragt. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker. Sie seien dringend verdächtig, auf dem Chemnitzer Stadtfest nach einem Streit mehrfach mit einem Messer auf einen 35-Jährigen Deutschen eingestochen zu haben. Er starb an den Folgen der Messerstiche.

AfD-Abgeordnete distanzieren sich von einem prominenten Parteikollegen nach Chemnitz-Tweet

Update vom 27. August, 14.05 Uhr: Sächsische Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion distanzierten sich von einem Kommentar ihres Fraktionskollegen Markus Frohnmaier (siehe Update um 11.50 Uhr). Der Abgeordnete Jens Maier, vormals Richter in Dresden, sagte: „Wir sind da nicht besonders glücklich drüber.“ Die AfD sei eine „Rechtsstaatspartei“, die das Gewaltmonopol des Staates nicht infrage stelle.

Die Abgeordneten haben die jüngsten „Gewaltexzesse“ in Chemnitz verurteilt und die Bürger der Stadt zur Besonnenheit aufgerufen. Zugleich äußerten sie aber am Montag in Berlin Verständnis für die Wut der Demonstranten vom Vortag. Sachsens AfD-Vize Siegbert Droese sagte: „Wie das unter Umständen zustande gekommen sein soll, der Tathergang, also mit allen Spekulationen, dass es vielleicht den einen oder anderen zur Unvorsichtigkeit verleitet, das kann ich durchaus nachvollziehen.“

+ Markus Frohnmaier (AfD) ruft im Netz zur Selbstjustiz auf. Er war im Bundestagswahlkampf Sprecher der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel und bis 2018 Vorsitzender der Jungen Alternative. © dpa / Sebastian Willnow, Markus Frohnmaier

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die rechte Gewalt in Chemnitz scharf verurteilt. Das Vorgehen von Gewaltbereiten und Gewalttätern sei unerträglich, sagte Wöller am Montag im ARD-Mittagsmagazin. Zudem wandte sich der Innenminister gegen Stimmungsmache im Netz. „Wir haben eine Situation, die für mich und für viele andere unerträglich ist. Wir haben Spekulationen, wir haben Mutmaßungen, wir haben Falschmeldungen und regelrechte Lügen im Netz“, sagte Wöller. „Ich kann uns alle nur bitten, besonnen zu bleiben, ruhig zu bleiben und den Fall entlang der Tatsachen abzuarbeiten und dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen.“

Sächsische Polizei muss sich erneut gegen Chemnitz-Falschmeldung wehren: Kein zweites Todesopfer

Update vom 27. August, 13.10 Uhr: Erneut muss sich die sächsische Polizei über Twitter gegen unzutreffende Gerüchte wehren. Neben dem Todesopfer wurden zwei weitere Männer in der Nacht zum Sonntag verletzt. Im Netz verbreitete sich das Gerücht, dass es ein zweites Todesopfer geben würde. Das sei nicht der Fall, teilte die Polizei am Montagvormittag über Twitter mit.

Klarstellung! Entgegen anderslautender Gerüchte gibt es nach dem Zwischenfall in #Chemnitz keinen zweiten Todesfall. Zum gestrigen Einsatzverlauf werden wir uns im Laufe des Tages äußern.

Linke und rechte Gruppierungen rufen zu neuen Demos in Chemnitz auf

Update vom 27. August, 12.50 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen und dem Aufmarsch mutmaßlicher Rechtsextremer haben linke und rechte Gruppierungen für Montag zu weiteren Demonstrationen aufgerufen. Linke Gruppen wie "Chemnitz nazifrei" und "Leipzig nimmt Platz" kündigten eine Demonstration gegen eine von der "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" geplante Kundgebung an.

Unterdessen ermittelte die Staatsanwaltschaft mit Hochdruck wegen des Tötungsdelikts. Im Tagesverlauf soll entschieden werden, ob Haftbefehl gegen die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer beantragt wird, die in Tatortnähe festgenommen wurden.

Sprecher der Bundesregierung verurteilt Hetzjagden in Chemnitz

Update vom 27. August, 11.55 Uhr: Nun meldet sich der Sprecher von Angela Merkel zu Wort. "Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Die Bundesregierung verurteile die Vorfälle in Chemnitz „auf das Schärfste“.

„Was gestern in Chemnitz stellenweise zu sehen war und was ja auch in Videos festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz.“ Die Bundesregierung verurteile die Vorfälle in Chemnitz „auf das Schärfste“.

Prominenter AfD-Bundestagsabgeordneter ruft nach Chemnitz zur Selbstjustiz auf

Update vom 27. August, 11.50 Uhr: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier hat am Sonntag über Twitter offen zur Selbstjustiz aufgerufen. Er schrieb: „Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach! Heute ist es Bürgerpflicht, die todbrigendendie (sic!) ‚Messermigration‘ zu stoppen.“

+ Mit diesem Tweet rief AfD-MdB Markus Frohnmaier die Bürger zur Selbstjustiz auf. © Screenshot Twitter

In einem Videoclip (siehe Update um 6.30 Uhr) ist auch zu sehen, wie Polizisten von rechten Demonstranten attackiert wurden, obwohl diese doch eigentlich für mehr Ordnung und Recht auf die Straßen gehen wollten. Frohnmaier, der Sprecher der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel im Bundestagswahlkampf und bis Februar 2018 Vorsitzender der Jungen Alternative war, billigt mit seinem Tweet, dass Bürger das Recht in die eigene Hand nehmen. In den Kommentaren kündigten mehrere Twitter-Nutzer an, den gut vernetzten Bundestagsabgeordneten, der auch schon Sprecher der ehemaligen Parteivorsitzenden Frauke Petry war, anzeigen und bei Twitter melden zu wollen.

„Wer zu Selbstjustiz aufruft, gehört hinter Gitter, nicht in den Bundestag“, schrieb ein Twitter-Nutzer. Bislang ist der Tweet aber weiterhin sichtbar und nicht entfernt worden..

Polizei wehrt sich über Twitter gegen Spekulationen nach Tötungsdelikt in Chemnitz

Update vom 27. August, 9.25 Uhr: Noch immer sind die Hintergründe des Tötungsdeliktes unklar. Es gibt jedoch alle möglichen Gerüchte im Netz, unter anderem soll der Getötete einer belästigten Frau zur Hilfe gekommen und deswegen attackiert worden sein. Die Polizei stellte bereits am Sonntag klar, dass es hierzu keine Anhaltspunkte gibt. Die Menschen sollen sich nicht an Spekulationen beteiligen.

Entgegen der in einigen Medien kursierenden Infos, gibt es nach jetzigem Ermittlungsstand bzgl. des Tötungsdelikts in #Chemnitz keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Belästigung der Auseinandersetzung vorausging. Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen!

Als ein Twitter-Nutzer auf sein „Gott gegebenes Recht“ pocht, über die Herkunft der Täter spekulieren zu dürfen, antwortet die Polizei Sachsen: „Manchmal fragen wir uns, was mit den Leuten los ist...“

Wir haben eine Bitte geäußert. Natürlich kann man auch sein "von Gott gegebenes Recht zum spekulieren" nutzen. Genauso wie unnütze Tweets absetzen. Das bringt genau wem was? Niemanden. Manchmal fragen wir uns was mit den Leuten los ist...

Wie angespannt das Social Media-Team der Polizei am Sonntag war, wird auch an einem anderen Tweet deutlich. „Wird die Leier nicht langsam albern“, antwortete die Polizei auf die Vorwürfe von rechten Trollen, dass Informationen aus politischen Gründen zurückgehalten werden. Ironisch wurde in dem Tweet hinzugefügt: „Dazu muss ich erst Frau Merkel anrufen, um zu erfahren, was ich sagen darf.“

Kleinen Moment, dazu muss ich erst Frau Merkel anrufen, um zu erfahren was ich sagen darf. Wird die Leier nicht langsam albern? Zunächst müssen die Täter ermittelt werden, dann kann man auch mehr vermelden. Erst wissen, dann reden - nicht umgekehrt.

Das war passiert:

Jagdszenen durch Rechte in Chemnitz - Stadtfest abgebrochen

Update vom 27. August, 6.30 Uhr: Der spontane Aufmarsch Hunderter Menschen nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen in Chemnitz beschäftigt am Montag Polizei und Stadt. Ein Stadtsprecher sagte, die Geschehnisse vom Sonntag müssten ausgewertet werden. Die gesamte Nacht über waren verstärkt Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. „Es war ruhig. Es gab keine besonderen Ereignisse in der Nacht“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zu Gerüchten, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen, die in Tatortnähe festgenommen wurden, um Syrer handelt, macht die Polizei keine Angaben. Laut Tag24 heißt es hierzu: "Solange nicht klar ist, ob es sich bei den beiden Festgenommenen um Tatverdächtige handelt, gibt es keine Aussage zur Nationalität." Bei der Auseinandersetzung sollen insgesamt „maximal zehn Personen“ beteiligt gewesen sein, teilt die Polizei mit.

Bei der Demo nahmen laut Tag24 rechte Hooligans aus der Fußballszene teil. Zunächst hieß es, dass das Stadtfest aus Pietätsgründen nach dem Todesfall am Sonntag vorzeitig beendet wurde. Doch in Wahrheit gab es wohl ebenfalls Sicherheitsbedenken, wie die Polizei in einer Pressekonferenz einräumte: "Es wurde befürchtet, dass Fußballfans aus ganz Sachsen und Brandenburg nach Chemnitz kommen könnten. Es wurden Polizisten aus Dresden und Leipzig vom Fußball abgezogen und nach Chemnitz verlegt.“ Im Internet gab es unter anderem den Aufruf der Gruppe „Heimat und Tradition Chemnitz Erzgebirge“. Dort hieß es: „Lasst uns zusammen zeigen wer in der Stadt das Sagen hat.“

Laut Polizeiangaben blieb es bei Flaschenwürfen und rechten Parolen. Im Internet kursieren allerdings auch Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Polizisten und ausländisch aussehende Menschen attackiert wurden. Ein Bild-Reporter wird Zeuge davon: „Auf dem Johannis-Parkplatz machten vereinzelte Rechte regelrecht Jagd auf eine Gruppe junger Ausländer.“

Video aus Chemnitz. Rechtsextreme Hools und Nazis überrannten die völlig überforderte Polizei, zogen Richtung Innenstadt, wo es laut Beobachtern vor Ort zu Jagdszenen auf Migrant*innen kam.

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen. Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird.

#c2608 Video: Fascists attacking a migrant in #Chemnitz #Germany today. This was 1 of many attacks out of a demo of more than 1000. Fascists are mobilizing to Chemnitz for tomorrow again.

Video by @AZeckenbiss pic.twitter.com/uIfuLPxg4a — Enough is Enough! (@enough14) 26. August 2018

Stadtfest Chemnitz wegen Hooligans abgebrochen: Oberbürgermeisterin „entsetzt“

Update vom 26. August, 22.10 U hr: „Wenn ich sehe, was sich in den Stunden am Sonntag hier entwickelt hat, dann bin ich entsetzt“, sagte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) dem MDR. „Dass es möglich ist, dass sich Leute verabreden, ansammeln und damit ein Stadtfest zum Abbruch bringen, durch die Stadt rennen und Menschen bedrohen - das ist schlimm.“ Zunächst hatten die Veranstalter Pietätsgründe für den Abbruch des Fests angegeben.

Laut der Polizei hatte es am Sonntag mehrere Aufrufe im Internet gegeben, sich in der Innenstadt einzufinden. Den Angaben nach hatten sich daraufhin zunächst gegen 15.00 Uhr rund 100 Menschen versammelt. Dies sei störungsfrei verlaufen. Diese Versammlung ging auf einen Aufruf der Alternative für Deutschland (AfD) zurück. Dem folgte eine weitere Versammlung um 16.30 Uhr. Zu dieser Versammlung hatte laut Medienberichten die rechte Ultra-Fußballvereinigung Kaotic Chemnitz aufgerufen. Bei der zweiten Versammlung nahmen laut Polizei rund 800 Personen teil.

„Die Personengruppe reagierte nicht auf die Ansprache durch die Polizei und zeigte keine Kooperationsbereitschaft“, teilten die Beamten mit. Die Gruppierung habe sich plötzlich in Bewegung gesetzt. Die Polizei sei zunächst nur mit geringen Kräften vor Ort gewesen, hieß es weiter. Weitere Einsatzkräfte kamen zu diesem Zeitpunkt aus Dresden und Leipzig. Die Ansammlungen hatten sich am Abend nach und nach aufgelöst. Es werden laut Polizei vier Anzeigen bearbeitet, darunter zwei wegen Körperverletzung, eine wegen Bedrohung sowie eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rechte Demo in Chemnitz: Flaschen in Richtung der Polizei geworfen

Update vom 26. August, 21.49 Uhr: Bei den Protestzügen am Sonntag durch Chemnitz ist es nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Rund 800 Menschen versammelten sich demnach am berühmten Karl-Marx-Monument und zogen danach durch die Innenstadt. Dabei wurden Flaschen in Richtung der Polizei geworfen. Mindestens ein Beamter wurde bei einer Rangelei verletzt, so eine Polizeisprecherin zu AFP.

Der Polizei lagen zunächst vier Anzeigen vor: „Hierbei handelt es sich um zwei Anzeigen wegen Körperverletzung, eine Anzeige wegen Bedrohung sowie eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.“

Laut der Zeitung Freie Presse folgten die Demonstranten dem Aufruf einer rechten Ultra-Fußballvereinigung, die auf Facebook dazu aufgerufen hatte, "zu zeigen, wer in der Stadt das sagen hat." Nutzer des Kurzbotschaftendienstes Twitter schrieben über Jagdszenen auf Migranten. Die Polizeisprecherin konnte diesbezüglich keine Angaben machen.

Offenbar war die Polizei zunächst mit der Situation überfordert: Die Beamten war nach eigenen Angaben zunächst "nur mit geringen Kräften vor Ort". Deswegen wurden Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei nach Chemnitz verlegt. "Die Einsatzkräfte werden auch in der Nacht im Stadtgebiet präsent sein", erklärte die Polizeidirektion Chemnitz.

Auslöser der Proteste war der Tod eines 35-jährigen Deutschen in der Nacht auf Sonntag. Nach Angaben der Polizei war es gegen 03.15 Uhr zu einer "tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten gekommen". Dabei wurden drei Männer im Alter von 33, 35 und 38 Jahren schwer verletzt. Der 35-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Laut Freie Presse soll es sich bei der Tatwaffe um ein später gefundenes Messer handeln.R

Rechte Vereinigung fordert: Zeigen, wer in Chemnitz das Sagen hat

Update vom 26. August, 20.47 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz sind hunderte protestierende Menschen durch die sächsische Stadt gezogen. Die Behörden mussten deswegen "zusätzliche Einheiten Bereitschaftspolizei nach Chemnitz" beordern, wie die Polizei am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb. Laut der Zeitung "Freie Presse" folgten die Demonstranten dem Aufruf einer rechten Ultra-Fußballvereinigung, die auf Facebook dazu aufgerufen hatte, "zu zeigen, wer in der Stadt das Sagen hat."

Auslöser war der Tod eines 35-Jährigen in der Nacht auf Sonntag. Nach Angaben der Polizei war es gegen 03.15 Uhr zu einer "tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten gekommen". Dabei wurden drei Männer im Alter von 33, 35 und 38 Jahren schwer verletzt. Der 35-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Laut "Freie Presse" soll es sich bei der Tatwaffe um ein später gefundenes Messer handeln.

Stadtfest abgebrochen - Chemnitzer Stadtsprecher: „Wir sind erschrocken“

Update vom 26. August, 20.42 Uhr: Die Stadt Chemnitz hat sich besorgt über die spontanen Demonstrationen im Stadtzentrum gezeigt. „Wir sind erschrocken über die Menschenansammlungen, die passiert sind“, sagte der Stadtsprecher Robert Gruner am Abend. Man habe friedlich miteinander das Jubiläum der Stadt feiern wollen. Nun habe sich jedoch gezeigt, dass es richtig war, dass Stadtfest vorzeitig abzubrechen. Statt um 20.00 Uhr endete das Fest bereits um 16.00 Uhr. Grund waren laut seinen Angaben Sicherheitsbedenken. Zunächst hatte man Pietätsgründe angegeben.

Auch AfD hat zu Kundgebung in Chemnitz aufgerufen

Chemnitz - Eine Polizeisprecherin bestätigte den Aufmarsch Hunderter Menschen in Chemnitz. Hintergrund ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem verhängnisvollen Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten in der Nacht zum Sonntag nach dem Chemnitzer Stadtfest, bei dem auch Messer zum Einsatz gekommen sein sollen.

Wie die Bild berichtete, seien unter den Demonstranten „gewaltbereite Rechte“, die gegen Ausländerkriminalität protestierten und Sprüche wie „Wir sind das Volk“ skandierten. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtete von Rangeleien. Antifaschistische Aktivisten berichteten in sozialen Medien von Übergriffen auf Migranten. Der Polizei waren zunächst keine Hinweise auf Ausschreitungen bekannt.

Am frühen Nachmittag hatte zunächst die Alternative für Deutschland (AfD) per Twitter zu einer Kundgebung aufgerufen. Diesem Aufruf waren etwa 100 Menschen gefolgt. Diese Veranstaltung blieb laut Polizei störungsfrei. Dem folgte die zweite Kundgebung, der deutlich mehr Menschen folgten.

+ Nach einem tödlichen Streit in Chemnitz sind am Sonntagnachmittag Hunderte Menschen durch die Innenstadt gezogen. © dpa / Sebastian Willnow

Nach tödlicher Messerstecherei: Polizei warnt vor Gerüchten im Internet

Bei dem verhängnisvollen Streit in der Nacht zum Sonntag in Chemnitz hat die Polizei zwei 22 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die sich vom Tatort entfernt hatten. Zu deren Nationalität wollte die Polizei zunächst keine Aussage machen, da noch geprüft werde, ob und wie diese in die Auseinandersetzung involviert waren. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Totschlags. An dem Streit mit nach ersten Ermittlungen maximal zehn Personen sind laut Polizei Männer mehrerer Nationalitäten beteiligt gewesen.

Der Grund für den Streit in der Nacht zu Sonntag ist nach ersten Informationen unklar. Der tätlichen Auseinandersetzung war ein verbaler Streit vorausgegangen. Mehrere Personen waren danach vom Tatort geflüchtet.

Kursierende Informationen, nach denen dem Streit eine Belästigung von Frauen vorausgegangen sein soll, bestätigten sich nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.

Entgegen der in einigen Medien kursierenden Infos, gibt es nach jetzigem Ermittlungsstand bzgl. des Tötungsdelikts in #Chemnitz keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Belästigung der Auseinandersetzung vorausging. Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen!

Chemnitzer Stadtfest nach Messerstecherei aus Pietätsgründen abgebrochen

Das 35-jährige Opfer starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die beiden anderen verletzten Männer wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag wurden Zeugen vernommen, sagte eine Sprecherin weiter. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

Aus Pietätsgründen entschieden sich die Veranstalter des Stadtfests am Sonntag in Chemnitz für eine vorzeitige Beendigung. Statt um 20 Uhr endete das Fest bereits um 16 Uhr, wie Sören Uhle von der Wirtschaftsförderung Chemnitz sagte.

+ Aus Pietätsgründen entschieden sich die Veranstalter des Stadtfests am Sonntag in Chemnitz für eine vorzeitige Beendigung. © dpa / Alexander Prautzsch

