Mit knapper Kasse in den Wahlkampf: Merz-CDU erhält weniger Großspenden

Von: Emanuel Zylla

Ein schmalerer Geldbeutel zwingen Friedrich Merz und seine CDU auf einen Sparkurs. Mit diversen Kniffen sollen wieder mehr Spender überzeugt werden.

Berlin – Das ist keine angenehme Entwicklung für Friedrich Merz, den Bundesvorsitzenden der CDU: Zwar habe die Spendenbereitschaft 2023 wieder zugenommen, allerdings lag im ersten Halbjahr 2023 ausgerechnet die AfD vorne. Sie erhielt eine Einzelspende von 265.000 Euro. Die CDU lag mit 216.000 Euro in der ersten Jahreshälfte hinter den Rechtspopulisten.

2022 lagen die Einnahmen für alle im Bundestag vertretenen Parteien bei rund 1,21 Millionen Euro. Das war viel weniger als noch 2021, das Jahr der Bundestagswahl. Dennoch nahm die CDU, von allen im Bundestag vertretenen Parteien, mit knapp über 570.000 Euro die meisten Spenden 2022 ein.

Interne Dokumente zeigen fragile CDU-Finanzen, während Friedrich Merz seine Partei neu aufstellen möchte

Jetzt gab es Ende Juni 50.001 Euro von der reichsten Frau Deutschlands: Susanne Klatten spendete das Geld an die CDU. Ihr Bruder Stefan Quandt überwies die gleiche Summe. Das geht aus den veröffentlichten Zahlen des Deutschen Bundestags hervor. Die beiden Großaktionäre des BMW-Konzerns gelten als treue Spender der CDU. Ist also noch alles im grünen Bereich, was die Finanzen der Merz-CDU betrifft?

Mit Blick auf den Europawahlkampf sowie die Landtagswahlen in Hessen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, scheint das Geld in der CDU-Kasse knapp zu sein. Parteiinterne Prognosen erwarten für die CDU eine geringere Spendenbereitschaft, wie die Welt in Erfahrung gebracht haben will. Großspenden etwa gäbe es weniger als noch in den Jahren zuvor.

Friedrich Merz (CDU) hat es dieser Tage nicht leicht: Wegen geringerer Spendenbereitschaft für seine Oppositionspartei wird die CDU zum Sparen gezwungen. Gleichwohl will sich die Partei aber für die kommenden Wahlkämpfe neu aufstellen. © Georg Wendt/dpa

Die Merz-Partei möchte sich wegen der unbefriedigenden Wahlprognosen neu aufstellen und an ihrer PR arbeiten. Derzeit liegt die CDU, je nach Forschungsinstitut, nur wenige Prozentpunkte über dem schwachen Ergebnis der Bundestagswahlen von 2021. Die CDU muss also von sich weiter überzeugen. Überzeugungsarbeit kostet jedoch Geld und das scheint nicht mehr so gut auf das Partei-Konto zu fließen, wie noch in ihrer Regierungszeit.

Friedrich Merz muss auf zwei Millionen Euro im Wahlkampf-Budget der CDU verzichten

Laut Welt-Informationen hat die CDU bereits im ersten Halbjahr 2023 knapp 80 Prozent ihres Veranstaltungsbudgets, aus dem etwa Auftritte der Parteispitze bezahlt werden, entweder verplant oder ausgegeben. Zudem sollen Gruppen in der Partei, wie etwa der Jungen Union oder Frauen-Union, Gelder gekürzt werden. Die CDU befindet sich im Sparmodus.

Ein weiteres Sparziel: Die CDU möchte die Druckerei der Union Betriebs-GmbH schließen. Die Druckerei ist immerhin schon seit den 50er-Jahren für Veröffentlichungen der Christdemokraten verantwortlich. Zudem würden interne Pläne verraten, dass das Wahlkampfbudget für die Europawahlen von zehn auf acht Millionen Euro heruntergeschraubt werden soll. Das würde weniger Veranstaltungen bedeuten und damit – ähnlich wie die Schließung der Druckerei – auch weniger Aufmerksamkeit bedeuten.

Zudem gäbe es wohl ein deutliches Minus bei den CDU-Mitgliedsbeiträgen: Waren es 2021 noch 3,9 Millionen Euro, gehe die CDU mittlerweile nur noch von knapp 3,5 Millionen Euro aus. Das geht der Welt zufolge aus vertraulichen Unterlagen hervor. Und als ob das nicht genug wäre, wären da ja auch noch die 18,7 Millionen Euro, die die CDU zurückzahlen muss, weil das Bundesverfassungsgericht eine von der Großen Koalition 2018 verabschiedeten Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung als verfassungswidrig ansah.

Bleibt also abzuwarten, ob Friedrich Merz die Neuaufstellung der CDU gelingt und ob das gesamtwirtschaftliche Konzept, an dem die Partei gerade arbeitet, künftig wieder mehr Großspender überzeugen kann. (zy)