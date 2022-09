CDU vor großen Herausforderungen: Mitglieder starten CDU-Parteitag in Hannover

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger

Ein Rednerpult steht in der Messe Hannover beim Aufbau für den 35. Bundesparteitag der CDU. Der Bundesparteitag der Christdemokraten findet am Freitag und Samstag statt. © Julian Stratenschulte/dpa

Die CDU will mit Vorschlägen gegen die Energiepreise punkten. Doch der CDU-Parteitag in Hannover wird von der Frauenquote und der Niedersachsen-Wahl 2022 überschattet.

Hannover – Die CDU will weiter zu alter Stärke zurückfinden: Beim CDU-Parteitag in Hannover will die Partei das Trauma der vergangenen Bundestagswahl 2021 überwinden und ihre Reihen attraktiver für junge Mitglieder machen. Großes Thema: die Einführung einer Frauenquote in der CDU . Was Jahre lang bei den Christdemokraten ein rotes Tuch war, könnte sich beim Bundesparteitag nun ändern. Allerdings sind die Mitglieder vor dem 35. Parteitag gespalten. CDU-Parteichef Friedrich Merz strebt deshalb eine Kompromisslösung an. Doch auch andere Themen sollen in Hannover besprochen werden

Parteitag der CDU in Hannover: Abstimmung über Frauenquote und Erneuerung

Der 35. Parteitag der CDU in Hannover soll ganz im Zeichen der Erneuerung stehen. Abseits der Debatte um eine Frauenquote, in der Friedrich Merz jetzt einen Kompromissvorschlag anbringt, der eine befristete Quote bis 2029 vorschreiben soll, wollen die Christdemokraten allerdings auch die jetzige Regierung ins Visier nehmen und sie bei der Gestaltung der Energiepreise unter Druck setzen. In der Rolle der Opposition hat sich die CDU inzwischen wohl gut eingefunden: Regelmäßig geben sie der Ampel-Koalition Paroli – etwa bei der Debatte um Robert Habecks Energieplan.

Parteitag in Hannover: Bundesvize Silvia Breher fordert von der CDU klares Signal zum Aufbruch

Kurz vor der Eröffnung warb die Vize-Bundesvorsitzende Silvia Breher für ein geschlossenes Auftreten. „Ich hoffe, dass von diesem Parteitag ein klares Signal für den Aufbruch ausgeht“, sagte die niedersächsische Bundestagsabgeordnete zu kreiszeitung.de. Zentrale Diskussion solle deswegen nicht die Frauenquote, sondern das Energiekonzept werden, das der Bundesvorstand zur Beratung vorgelegt habe. Deutschland steuere im Winter auf eine ernsthafte Krise zu und die CDU müsse deutlich machen, dass man die „Sorgen ernst nimmt“. Dies sei für die Partei auch wichtig im Hinblick auf die anstehende Niedersachsen-Wahl Anfang Oktober.

Die CDU war bei der Bundestagswahl 2021 mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis von 24,1 Prozent nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Opposition gestürzt. Es folgten Monate voller Streitigkeiten und Zerreißproben. Auch das hat sich allerdings im Vorfeld des 35. Parteitag der CDU in Hannover in Niedersachsen geändert. Unklar ist, ob Friedrich Merz die Frauenquote durchbringen kann. Insbesondere die konservativen Lager stellen sich gegen den entsprechenden Vorschlag.

CDU-Frauenquote steht bei Parteitag in Hannover zur Debatte: Klarer Kurs für sichere Energie gefordert

Während der CDU-Frauenquote derzeit wohl die größte Aufmerksamkeit zuteilwird, wollten die CDU-Mitglieder bei ihrem Parteitag in Hannover den medialen Fokus eigentlich auf andere Themen legen. Das legt zumindest das Programm zum 35. CDU-Parteitag nahe. Neben der Wahl des stellvertretenden Generalsekretärs und weiteren Vertretern will der Bundesvorstand einen klaren Kurs für sichere Energie und eine starke Wirtschaft zur Abstimmung bringen.

Wo findet der CDU-Parteitag statt? Der Parteitag der CDU findet in der Messehalle von Hannover statt und erstreckt sich über zwei Tage. Die CDU kommt am Freitag, 9. September 2022 und Samstag, 10. September 2022, zu ihrem Parteitag zusammen. Der Parteitag beginnt am Freitag, 9. September 2022, um 13 Uhr.

Am Freitag, 9. September, soll zudem ein Antrag verabschiedet werden, der die CDU wieder als Volkspartei der Zukunft positionieren soll. Die Botschaft hinter der Agenda ist klar: Die CDU will vor künftigen Wahlen zeigen, dass sie regierungsfähig und -willig ist. Dem Parteitag in Hannover könnte deshalb eine wichtige Symbolkraft zukommen. Als Reaktion auf das Entlastungspaket 3 der Bundesregierung will Friedrich Merz deshalb einen eigenen Energie-Leitantrag vorstellen, der Olaf Scholz mit eigenen Vorschlägen zur Entlastung der Bürger und Unternehmen von den hohen Energiepreisen unter Zugzwang bringen soll.

CDU will Partei digitalisieren: Abstimmung beim CDU-Parteitag in Hannover über Fortschritt

Mehr Moderne will die CDU auch mit einem großen Fortschritt bei der Digitalisierung in die Partei bringen. Beim CDU-Parteitag in Hannover wollen die Delegierten deshalb auch über mehrere weitere organisatorische Änderungen beraten. Angestrebt werden etwa teilweise digitale Gremiensitzungen. Dadurch soll die Partei auch attraktiv für junge Mütter und Väter werden, die von zu Hause an Sitzung teilnehmen könnten. Ein weiterer Vorschlag, der beim 35. Parteitag der CDU in Hannover besprochen werden könnte, ist die Einführung einer neuen Grundwerte-Charta.

Niedersachsen-Wahl 2022: Spitzenkandidat Althusmann spricht beim CDU-Parteitag in Hannover

Dass der 35. Parteitag der CDU in Hannover stattfindet, ist kein Zufall: Niedersachsen steht zur vor der Landtagswahl. Eine Rede des CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann wird am Samstag, 10. September, erwartet. Der niedersächsische CDU-Politiker machte zuletzt seinen Unmut über Robert Habecks Energiepläne auf sich aufmerksam. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 will die Partei punkten. Das große Ziel ist es, als regierende Partei in den Landtag einzuziehen und den jetzigen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) abzulösen.

Ob es der CDU gelingt, durch ihren Parteitag in Hannover wieder zur alten Stärke zurückzufinden, wird sich in den kommenden Tagen zeigen müssen. In Niedersachsen liegen die Christdemokraten in aktuellen Umfragen zu Niedersachsen-Wahl 2022 hinter der SPD. Bis die Bürger aber an die Wahlurne gebeten werden, liegen noch vier Wochen Wahlkampf vor der Politik.