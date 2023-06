Günther kritisiert wieder seine CDU – aber beharrt: „Das ist kein Populismus“

Von: Franziska Schwarz

Sieht bei der CDU aktuell „Luft nach oben“: Schlewsig-Holstein-Ministerpräsident Daniel Günther. © Marcus Brandt/dpa

Die CDU mit Parteichef Merz war zuletzt des Populismus nicht komplett unverdächtig. Schleswig-Holsteins Landeschef Günther gab seiner Partei jetzt Tipps.

Kiel – Präsentiert sich die CDU als gute Alternative zur Ampel-Koalition? Daniel Günther sieht da „Luft nach oben“. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident hatte in der Süddeutschen Zeitung jüngst die Formel ausgegeben: „Kurs der Mitte, sprachlich sauber bleiben, keine Debatten über das Gendern und andere Nebensächlichkeiten führen – den Leuten halt keinen Scheiß erzählen.“

Wer beschäftigt sich denn in der CDU mit „Nebensächlichkeiten“, wollte t-online nun von Günther wissen. „Niemand, aber das soll ja auch so bleiben“, so die Antwort des CDU-Politikers – und er lobte direkt Parteichef Friedrich Merz: Ihm gelinge es sehr gut, die CDU „in der Mitte zu positionieren“.

Nicht nur personell, auch inhaltlich gab er sich optimistisch. „Wir haben uns in Deutschland zu lange auf unserem Wohlstand ausgeruht. Wer, wenn nicht die CDU als wirtschaftsfreundliche Partei, kann dieses Problem adressieren“, glaubte Günther.

Daniel Günther (CDU): „Gelingt uns nicht, AfD-Umfragewerte zu senken“

Wäre aber noch die AfD, die aktuell hohe Zustimmungswerte in den Umfragen erzielt. Die Union als größte Oppositionspartei schaffe es nicht, von diesem Vertrauensverlust zu profitieren „und es gelingt uns allen gemeinsam aktuell nicht, die Umfragewerte der AfD wieder zu senken“, sagte er.

Vor dem kleinen CDU-Parteitag hatte Merz behauptet, mit „jeder gegenderten Nachrichtensendung“ gingen „ein paar Hundert Stimmen mehr zur AfD“. Zum Thema geschlechtergerechte Sprache hatte Günther hingegen der Süddeutschen Zeitung gesagt: „Es bringt uns gar nichts, wenn wir über so einen Mist diskutieren.“ Das verprelle die Leute nur. „Populistisches Draufhauen“ helfe der CDU nicht, „die Leute gehen nahtlos zur AfD“.

Daniel Günther (CDU) gegen Wortwahl wie „grüne Clan-Strukturen“

Mit Blick auf die Wortwahl vieler Parteikollegen gegenüber Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wie „Heizungsverbot“ oder „grüne Clan-Strukturen“ sagte Günther, dass er von dieser Wortwahl nicht viel halte. Im Gespräch mit t-online gab er aber auch zu: „Wenn man das Heizungsgesetz der Ampel – meiner Meinung nach zu Recht – sachlich kritisiert, sollte man gleichzeitig sagen, wie die eigene Antwort darauf aussieht.“

Merz hatte zuletzt eine „penetrant vorgetragene Volkserziehungsattitüde“ der Grünen beklagt. Auf die Frage, ob er nicht selbst mit seiner Wortwahl auf der „populistischen Klaviatur“ spiele (siehe das erwähnte „Keinen-Scheiß-erzählen“-Beispiel), antwortete Günther: „Das ist für mich kein Populismus, das ist eine klare Sprache, die jeder versteht.“

Günther war zuletzt auch in den Schlagzeilen, weil er auf der Kieler Woche gemeinsam mit Hunderten Gästen den umstrittenen Partyhit „Layla“ mitgesungen hatte.

Günther zu Populismus in der CDU: „Man freut sich vielleicht kurz darüber“

Günther riet Parteikollegen, die populistischen Reflexen nicht widerstehen könnten, zur Selbstdisziplin. „Wer irgendeine steile These raushaut, freut sich vielleicht kurz darüber, dass manche von den eigenen Leuten besonders laut klatschen“, sagte Günther zu t-online. Der politischen Stimmung im Land erweise man damit aber keinen Dienst. „Anschließend merkt man relativ schnell, dass es falsch gewesen ist.“

Ministerpräsident Günther regiert seit 2022 in Schleswig-Holstein mit einer Koalition aus CDU und Grünen. (frs mit dpa)