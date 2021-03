Korruptionsaffäre: Weiterer CDU-Politiker im Visier - hohe Werbezahlungen für Lokalblatt

Nach dem CDU-Abgeordneten Axel Fischer gerät nun der Thüringer Mark Hauptmann in die Kritik. Er soll hohe Werbezahlungen für ein Lokalblatt erhalten haben.

Berlin - Offenbar hat auch der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann von Verbindungen mit Aserbaidschan profitiert. Wie Spiegel Online berichtet schaltete er im „Südthüringen Kurier“, dessen Herausgeber er ist, eine Werbeanzeige für eine Reise nach Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Aserbaidschanische Stellen sollen dafür 16.744 Euro bezahlt haben, das habe Hauptmann bestätigt. Ob dieses Geld eine Anzeige in dem kleinen Lokalblatt wert ist, ist fraglich.

Der CDU*-ler gelte als Befürworter des Regimes und Staatschef Ilcham Alijew, jedoch bestreite er einen Zusammenhang zwischen dieser Haltung und der teuren Werbeanzeige.

Baku-Connection: Regierung Aserbaidschans erkaufte sich positive Äußerungen

Zuletzt war der Abgeordnete Axel Fischer aus ähnlichen Gründen in die Medien geraten. Der Bundestag hatte Fischer am Donnerstag seine Abgeordnetenimmunität entzogen. Medienberichten zufolge geht es um Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Bestechungsaffäre in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats: In der Affäre um die sogenannte Baku-Connection soll sich die Regierung Aserbaidschans positive Äußerungen von Politikern anderer Europarats-Länder erkauft haben.

Auch Fischer steht demnach im Verdacht, sich gegen Geldzahlungen positiv über die autoritär regierte ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan geäußert zu haben. Er war von 2014 bis 2017 Leiter der deutschen Delegation in der parlamentarischen Versammlung.

Baku-Connection-Ermittlungen zum großteil eingestellt

Der Europarat hatte 2018 infolge der „Baku-Connection“ Hausverbot gegen 14 ehemalige Versammlungs-Mitglieder verhängt, darunter die CDU-Bundestagsabgeordnete* Karin Strenz und den früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lintner. Gegen die beiden Unionspolitiker wird noch polizeilich ermittelt. Insbesondere Lintner soll in Bakus „Kaviardiplomatie“ eine tragende Rolle gespielt haben.

Der Organisation Transparency International zufolge wurden die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Baku-Connection allerdings in den meisten Fällen mit Ende des Mandats der Sonderkommission des Europarats Ende 2018 eingestellt. „Die nationalen Staatsanwälte haben sich nur langsam oder gar nicht getraut, dem Verdacht auf Bestechung und Geldwäsche nachzugehen“, erklärte Rechtsberater Foldes. In einigen Ländern sei den Vorwürfen überhaupt nicht nachgegangen worden. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA