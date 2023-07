CDU-Wut über gekürzte Merz-Aussage im WDR – Sender entschuldigt sich

Von: Nail Akkoyun

Teilen

CDU-Chef Friedrich Merz während der Vorstellung des Zehn-Punkte-Plans der Union am 30. Juni. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Als „Hauptgegner“ der Union hat Friedrich Merz die Grünen bezeichnet – oder doch nicht? Offenbar wurden Aussagen des CDU-Chefs entscheidend geschnitten.

Berlin/München – Groß war die Aufregung, als CDU-Chef Friedrich Merz nach dem AfD-Erfolg bei der Landratswahl in Sonneberg die Grünen – und nicht die AfD – als „Hauptgegner der Union“ bezeichnete. Die Wortwahl hatte in der politischen Landschaft Deutschlands eine große Debatte ausgelöst, bei der sich auch Politikerinnen und Politiker der Union zu Wort meldeten und Merz teilweise den Rücken stärkten.

Die Aussage, dass die Grünen „auf absehbare Zeit die Hauptgegner“ seien, traf Merz bereits am 26. Juni in München nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU. Doch offenbar hat Merz den Satz über die Grünen so nie gesagt. Darauf aufmerksam machte der CDU-Politiker Matthias Hauer, der auf Twitter einen Ausschnitt aus der WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“ vom 7. Juli teilte, in dem Merz Worte „sinnentstellend zusammengeschnitten“ worden seien.

Vorwurf gegen den WDR: Sender soll Merz‘ Aussagen verkürzt haben

Der Vorwurf: der WDR soll die Aussage von Merz mitten im Satz abgeschnitten haben. Der Zusatz „in dieser Bundesregierung“ fehlt – und verändert damit auch den Kontext. „Wieso schneidet man den wichtigsten Teil der Aussage von Friedrich Merz weg?“, schrieb Hauer.

Auf Anfrage der Bild-Zeitung räumte der WDR den Fehler ein und sprach von einem ungünstigen Schnitt. „Durch den von Ihnen angesprochenen Schnitt kann der Eindruck entstehen, dass Friedrich Merz die Grünen auch als ‚Hauptgegner‘ im Vergleich zur AfD sieht. Dieser Eindruck war von uns nicht beabsichtigt. Es wäre in diesem Zusammenhang besser gewesen, den vollständigen O-Ton zu verwenden“, erklärte der öffentlich-rechtliche Sender.

CDU gegen die Grünen: „Linksgrüne Ökofaschisten“ und Erinnerung an gemeinsame Regierungen

Vorab distanziert hatte sich der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Andreas Jung. Der sagte im SWR: „Natürlich ist unser ideologischer Hauptgegner die AfD.“ Merz erklärt später, die AfD stehe zu einem beachtlichen Teil außerhalb des Verfassungsspektrums Deutschlands. „Insofern ist es nicht nur ein Wettbewerber, nicht nur ein Gegner, sondern ein Feind unserer Demokratie. Und das ist für uns eine besondere Herausforderung.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz ging hingegen vor wenigen Tagen auf die Grünen los. Auf Twitter bezeichnete er diese als „linksgrüne Ökofaschisten“. Der Tweet wurde Hunderte Male kommentiert und geteilt. Viele Politikerinnen und Politiker forderten Rosomkiewicz zu einer Entschuldigung auf. Er bedauere, dass er sich dazu habe hinreißen lassen, die Grünen so zu bezeichnen, sagte Abgeordnete Tage später am Rande einer Finanzausschusssitzung in Magdeburg.

Zwischenzeitlich meldete sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Wort, der Merz in der Süddeutschen Zeitung an unterschiedliche Landeskoalitionen mit seiner Partei erinnerte: „Wie klein muss das Karo sein, wenn Herr Merz vergessen hat, dass Hendrik Wüst, Daniel Günther, Boris Rhein mit den Grünen regieren?“ (nak/dpa)