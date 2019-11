Wilde Aktion: Greenpeace stiehlt C aus Logo an CDU-Parteizentrale 

Greenpeace-Aktivisten stehlen das C aus dem CDU-Logo der Parteizentrale in Berlin. „Das C geht jetzt auf Reise“, teilt Greenpeace mit.

Greenpeace-Aktivisten stehlen das C aus dem CDU-Logo an der Parteizentrale in Berlin.

an der Parteizentrale in Berlin. Das überdimensional große C des CDU-Logos tragen die Umweltaktivisten am helllichten Tag davon - und werden dabei gefilmt.

davon - und werden dabei gefilmt. Die Greenpeace-Botschaft geht viral.

Berlin - Der CDU-Parteizentrale in Berlin ist ein C abhanden gekommen: Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstagmorgen den großen roten Buchstaben aus dem Parteilogo am Konrad-Adenauer-Haus entfernt, wie die Umweltschutzorganisation mitteilte. Das verbleibende „DU“ ergänzten die Aktivisten mit einem Banner, sodass an der Glasfassade stand: „DU sollst das Klima schützen“.

CDU-Parteizentrale: Greenpeace stiehlt das C aus dem Parteilogo

Mit der Aktion solle gegen die „desaströse Klimapolitik“ der Partei protestiert werden, teilte Greenpeace mit. Und das ganz ungeniert während des morgendlichen Berufsverkehrs, wie einige Hauptstadtjournalisten in Bild und Ton dokumentierten. Bilder des Vorgangs, in dem das überdimensional große, rote C auf Berlins Straßen getragen wurde, teilten mehrere Journalisten auf Twitter.

JETZT am Konrad-Adenauer-Haus: Die @CDU scheitert am eigenen Anspruch die Schöpfung zu bewahren. Das 'C' hat sie nicht mehr verdient! #DUohneC #cdupt19 pic.twitter.com/Z0y14e3A8m — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) 21. November 2019

Wie die Aktivisten den Buchstaben entfernten, blieb zunächst unklar. Die Berliner Polizei konnte zunächst keine Auskunft geben, auch die CDU-Pressestelle war nicht besetzt. Sämtliche Pressesprecher seien nach Leipzig zum am Freitag beginnenden Bundesparteitag gefahren, hieß es.

CDU in der Kritik: Keine „Bewahrer der Schöpfung“

"Die CDU kann nicht ewig vom Bewahren der Schöpfung sprechen, ohne auch etwas dafür zu tun", sagte Greenpeace-Sprecherin Marion Tiemann. "Das schwache Klimapaket hat diesen politischen Etikettenschwindel endgültig auffliegen lassen."

Greenpeace verwies auf eine aktuelle Studie des Instituts Kantar, wonach 74 Prozent der Deutschen die CDU nicht mehr als eine Partei sehen, "die die Schöpfung bewahrt". Auch von den CDU-Anhängern vertreten demnach 62 Prozent diese Auffassung. Die Befragung war von Greenpeace in Auftrag gegeben worden, befragt wurden vom 7. bis 13. November 1012 Bürger.

CDU Ziel einer Greenpeace-Aktion: „Das C geht jetzt auf Reise“

Greenpeace steigt gerade der @CDU in Berlin aufs Dach und hat das „C“ geklaut. Video via @AndreasWeck. pic.twitter.com/EHzdRYuSLs — Stephan Dörner (@Doener) 21. November 2019

„Das C geht jetzt auf Reise“, sagte eine Greenpeace-Sprecherin. Wohin wollte sie nicht verraten, nur dass der Buchstabe an drei Orten innerhalb Deutschland auftauchen solle.

Das C meldet sich zu Wort! Supportet das C - es freut sich über bestimmt über Follower und Retweets! #DUohneC #CDUpt19 https://t.co/Y7pec69I9I — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) 21. November 2019

Auch die deutsche Greta, Luisa Neubauer, hatte zuletzt aufgrund des Klimapakets mit der Bundesregierung abgerechnet.

dpa/nai