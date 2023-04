Bald „Cannabis Social Clubs“? Lauterbach stellt heute Pläne vor – erste Eckpunkte sickern durch

Von: Franziska Schwarz

Cannabis kann in Deutschland bereits als Medizin verordnet werden. Gesundheitsminister Lauterbach will es auch zu Genusszwecken freigeben lassen. Seine Pläne stellt er heute vor.

Berlin – Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt an diesem Mittwoch (12. April) seine Gesetzespläne zur Cannabis-Legalisierung vor. An dem Pressetermin in Berlin nimmt auch Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) teil. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zuvor berichtete, sollen unter anderem „Cannabis Social Clubs“ möglich werden – Vereine, die ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus eigenen Anbau versorgen.

Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Aus Koalitionskreisen hieß es auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa aber, die Informationen stimmten „weitestgehend“.

Lauterbach hatte bereits angekündigt, dass im Herbst vorgelegte Eckpunkte etwas verändert worden seien. Nach Informationen von Zeit Online sehen die überarbeiteten Vorschläge vor, den Verkauf von Cannabis zunächst befristet in Modellregionen in speziell festgelegten Läden zu erproben. Dazu wollte sich Lauterbach zunächst nicht äußern.

Will Cannabis legalisieren: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Ampel will sie – aber rechtliche Bedenken

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ Von Anfang an wurde aber befürchtet, dass internationales Recht dem Vorhaben entgegensteht. Wegen dieser Bedenken hatte Lauterbach sein Vorhaben erst von der EU-Kommission prüfen lassen.

Im März zeigte sich Lauterbach zuversichtlich, dass die EU seine Pläne freigeben wird – er habe „sehr gute Rückmeldungen“ erhalten. Der Gesundheitsminister war optimistisch, dass mit dem Vorschlag die Drogenkriminalität zurückgedrängt werden könne und der Cannabis-Konsum sicherer werde. „Diese Ziele werden wir erreichen“, sagte Lauterbach. (AFP/dpa/frs)