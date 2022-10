Nächster Schritt zur Cannabis-Legalisierung? Das will Lauterbach heute verkünden

Von: Florian Naumann

Justizminister Marco Buschmann (li.) und Gesundheitsressortchef Karl Lauterbach müssen auch beim Thema Cannabis eng zusammenarbeiten. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Geht die Ampel-Koalition heute einen großen Schritt Richtung Cannabis-Legalisierung? Karl Lauterbach stellt Pläne vor. Einiges ist schon vorab bekannt.

Berlin – Das Ampel-Kabinett tagt am Mittwoch (26. Oktober) – und auch Entscheidungen stehen dabei an. Schon am Morgen machte eine umstrittene Einigung zum Hamburger Hafen die Runde. Die Sitzung soll aber auch einen Schritt in Richtung Cannabis-Legalisierung markieren: Am Vormittag (11.30 Uhr) will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Pläne vorstellen.

Es geht noch nicht um ein konkretes Gesetzgebungsverfahren, sondern zunächst um die Verabschiedung von „Eckpunkten“, also um Grundzüge des Vorhabens. Ein konkreter Gesetzentwurf soll erst kommen, wenn sich abzeichnet, dass es von der EU gegen die geplante Cannabis-Freigabe keine rechtlichen Einwände gibt – was keinesfalls sicher ist.

Dafür sind einige der besagten Eckpunkte schon vorab durchgesickert: Die dpa zitierte in der Nacht auf Montag aus einem entsprechenden Papier. Es enthält offenbar einige Unterschiede zu Informationen von Ende vergangener Woche:

Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen künftig nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden.

Der Erwerb und Besitz von maximal 20 bis 30 Gramm „Genusscannabis“ zum Eigenkonsum soll straffrei sein unabhängig vom konkreten THC-Gehalt. Auf eine THC-Grenze soll wegen zu großen Aufwands bei möglicher Strafverfolgung verzichtet werden.

Privater Eigenanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt - „drei weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person“. Diese müssen vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen geschützt werden.

Der Verkauf soll in „lizenzierten Fachgeschäften“ - Zutritt erst ab 18 - und eventuell Apotheken passieren. Werbung für Cannabisprodukte ist verboten. Die Menge, die pro Kunde verkauft werden darf, wird begrenzt. Einen Versandhandel soll es zunächst nicht geben. Handel ohne Lizenz bleibt strafbar.

„Wegen des erhöhten Risikos für cannabisbedingte Gehirnschädigungen in der Adoleszenz“ soll geprüft werden, ob es für unter 21-Jährige Käufer eine THC-Obergrenze geben soll.

Neben der Umsatzsteuer auf Verkäufe ist eine gesonderte „Cannabissteuer“ geplant, die sich nach dem THC-Gehalt richtet. Ziel ist ein Endverbraucherpreis, „welcher dem Schwarzmarktpreis nahekommt“.

Cannabis-Produkte zum Rauchen und Inhalieren oder zur Aufnahme in Form von Kapseln, Sprays oder Tropfen sollen zum Verkauf zugelassen werden. Sogenannte Edibles, also etwa Kekse oder Süßigkeiten mit Cannabis, zunächst nicht.

Aufklärung, Prävention, Beratung und Behandlungsangebote sollen ausgebaut werden. Es sei insbesondere notwendig, „niedrigschwellige und flächendeckende Frühinterventionsprogramme zur Konsumreflektion für konsumierende Jugendliche einzuführen“.

Die Ampel will begleitend Daten zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Cannabis-Freigabe erheben und analysieren. Nach vier Jahren sollen die Regelungen bewertet und gegebenenfalls angepasst werden, vor allem mit Blick auf den Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz und die Sicherheit im Straßenverkehr.

Cannabis-Legalisierung Thema im Ampel-Kabinett: Bayern warnt, auch Befürworter sehen Probleme

Bayern bekräftigte seine Kritik am Vorhaben der Ampel-Koalition. „Die Legalisierungspläne der Bundesregierung stellen nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa ein gefährliches Signal dar“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Augsburger Allgemeinen. „Cannabis besitzt eine starke stimmungs- und wahrnehmungsverändernde Wirkung“, warnte er. Der Konsum berge „wesentliche und teils irreversible gesundheitliche und soziale Risiken“. Holetschek fürchtete auch, dass eine Legalisierung in Deutschland auch Cannabis-Fans aus dem europäischen Ausland anlockt. „Deshalb muss die Bundesregierung sicherstellen, dass keine Anreize für einen Drogentourismus nach Deutschland geschaffen werden.“

Kritik an den Plänen übten auf Anfrage von Merkur.de zuletzt auch Cannabis-Lobbyisten. „Die heimische Produktion alleine wird die Nachfrage von Tag eins an kaum decken können“, sagt der Cannabis-Unternehmer Niklas Kouparanis IPPEN.MEDIA. „Boomt in diesem Fall der Eigenanbau, führt dies zu weniger kontrollierten und regulierten Produkten, statt zu mehr Sicherheit für Konsumenten.“ Die Besitzobergrenze sei im ländlichen Raum „wenig praktikabel“, die Grenzen beim Anbau „beispiellos restriktiv“ und die Beschränkungen im THC-Gehalt gingen „an der Realität vorbei“, betonte der Geschäftsführer des Hanfverbandes, Georg Wurth. (dpa/fn)