„Wer kann zwölf Monate in die Zukunft schauen?“: Buschmann will Insolvenzrecht ändern

Von: Alexander Eser-Ruperti

Justizminister Buschmann will in Schieflage geratenen Unternehmen etwas Spielraum verschaffen. Er plant, das Insolvenzrecht vorübergehend zu ändern.

Berlin – Justizminister Marco Buschmann (FDP) möchte das Insolvenzrecht vorübergehend ändern, um Unternehmen in Deutschland bei der Anpassung ihrer Geschäftsmodelle Zeit zu verschaffen. Drohende Insolvenzen sind nicht erst seit den hochumstrittenen Äußerungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf der politischen und öffentlichen Tagesordnung – die Zukunftsängste im Land sind vielerorts groß. Buschmanns Änderung könnte Konkurs-bedrohten kleinen und mittleren Unternehmen Zeit gewinnen, Sorgen nehmen können wird er ihnen damit jedoch nicht.

Marco Buschmann: Justizminister will neues Insolvenzrecht, um Unternehmen Zeit zu verschaffen

Justizminister Marco Buschmann (FDP) plant, das Insolvenzrecht vorübergehend zu ändern. Der Minister will in Schieflage geratene Unternehmen unterstützen: Dazu soll der Prognosezeitraum für die sogenannte Überschuldungsprüfung von bisher zwölf, auf nun mehr vier Monate verkürzt werden, wie die dpa berichtet. Auf diese Weise hätten Unternehmerinnen und Unternehmer in Bedrängnis mehr zeitlichen Spielraum, um Änderungen an ihren Geschäftsmodellen vorzunehmen, ohne im Verdacht der Insolvenzverschleppung zu stehen. Buschmann dazu: „Wer kann zwölf Monate in die Zukunft schauen in diesen unsicheren Zeiten?“ Ein neues Insolvenzrecht soll zumindest etwas helfen.

Ähnlich wie auch sein Kollege Robert Habeck (Grüne), nutzte auch Buschmann das Beispiel des Bäckerhandwerks – jedoch auf deutlich weniger umstrittene Weise. Der Justizminister sagte, für einen Bäcker sei es eine „enorme Erleichterung, dass er nicht mehr vorrechnen können muss, dass er zwölf Monate gesichert den Betrieb fortführen kann.“ So müsse nicht vorschnell ein Insolvenzantrag aus Angst vor dem Vorwurf der Insolvenzverschleppung eingereicht werden. Buschmann dazu: „Wer zu spät einen Insolvenzantrag stellt, begeht Insolvenzverschleppung und das ist ja mittlerweile sogar mit Freiheitsstrafe bedroht.“ Der Minister ergänzt: „Deshalb machen sich viele Sorgen.“

Justizminister Marco Buschmann, ein neues Insolvenzrecht und Habecks Versprechen an Unternehmen

Auf welchem Weg das neue Insolvenzrecht geändert wird, ist noch offen. Es müsse nun so schnell wie möglich gehen, so Buschmann: „Wir werden jetzt mit den Parlamenten und dem Kanzleramt sprechen, was das schnellste Verfahren ist, ob man ein eigenes Gesetzgebungsverfahren macht oder es an ein anderes dran hängt“. Zuvor hatte auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versprochen, „kleinen und mittleren Unternehmen“ mit neuen Entlastungsmaßnahmen zu helfen. Diese waren laut Kritikern im Entlastungspaket 3 zu kurz gekommen.

Habeck war erst kürzlich massiv in die Kritik geraten, nachdem er auf die Frage, ob er an eine Insolvenzwelle glaube, erklärt hatte: „Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören, zu produzieren.“ Weiter sagte er: „Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen“. Trotz Zahlungsunfähigkeit keine Insolvenz anzumelden, gilt in Deutschland als Insolvenzverschleppung. DIW-Chef Marcel Fratzscher sprang dem Minister indes bei. Fratzscher twitterte: „Ich verstehe die Kritik an Wirtschaftsminister #Habeck zu #Insolvenzen nicht, denn sie sind zutreffend.“ Der DIW-Chef erklärte, es gebe durchaus Fälle, bei denen Unternehmen nicht produzieren könnten, ohne zwingend insolvent zu werden.