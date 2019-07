USA bitten Deutschland um Beteiligung am Militärbündnis gegen den Iran.

Die USA haben Deutschland offiziell um eine Beteiligung an Hormus-Mission gebeten. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte einen Einsatz vor der Küste des Iran zuletzt für möglich erklärt.

21.19 Uhr:

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der Spannungen im Persischen Golf zu Besonnenheit aufgerufen. "Das Ziel von allen verantwortungsvollen Politikerinnen und Politikern muss es sein, sehr nüchtern und überlegt die Lage zu beobachten und nicht schlafwandelnd in eine noch größere Krise zu geraten", sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Deutschland müsse "alles tun, eine weitere Eskalation im Persischen Golf zu verhindern".

Seit dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran und der Verhängung neuer Handels- und Finanzsanktionen haben die Spannungen in der Golfregion massiv zugenommen. Seit Anfang Mai gab es eine Reihe von Zwischenfällen mit Schiffen vor den Vereinigten Arabischen Emiraten und Angriffe auf Tanker im Golf von Oman, für die Washington die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich macht.

Die USA forderten von Deutschland Unterstützung für ihre internationale Militärkoalition zum Schutz von Öltankern auf der wichtigen Route ausloten.

Bundeswehr-Einsatz vor dem Iran? Trumps USA bitten Deutschland offiziell um Militärbündnis

Update vom 30. Juli 2019, 14.15 Uhr: Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben förmlich darum gebeten, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs durch die Straße von Hormus zu beteiligen. „Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen“, teilte eine Sprecherin der US-Botschaft am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. „Mitglieder der Bundesregierung haben klar gesagt, dass die Freiheit der Seefahrt geschützt werden sollte. Unsere Frage ist, von wem?“

Die Bundesregierung hatte bisher erklärt, dass ihr noch keine Anfrage von Verbündeten zur Beteiligung an einer Militärmission zum Schutz der Handelsschiffe in der Straße von Hormus vorliege. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte gesagt, jede Anfrage müsse „aus der ganz konkreten Situation und unter Abwägung aller Punkte“ beantwortet werden. „Wir können darüber erst reden und entscheiden, wenn wir wissen, was genau geplant ist.“

Derweil läuft die Tanker-Krise zwischen Iran und Großbritannien nach und nach aus dem Ruder. Keines der beiden Länder scheint zum Einlenken bereit.

Bundeswehreinsatz vor dem Iran? Röttgen stichelt im „heute journal“ wegen SPD-Nein

Update vom 29. Juli 2019: Eine EU-Mission vor der Küste des Iran bleibt weiter ein Thema - und damit auch eine Beteiligung der Bundeswehr. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen sprach sich am Sonntag im ZDF-heute journal für die Entsendung von deutschen Soldaten aus. „Es geht um echte Beiträge zu einer europäischen Mission“, nicht um eine Geste, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Gespräch mit Moderator Claus Kleber. Denkbar seien etwa Aufklärungsmaßnahmen, aber auch die Eskortierung von Schiffen durch die Straße von Hormus.

Eine gemeinsame Mission mit den USA sei nicht möglich, weil die Regierung Trump und die EU sehr unterschiedliche Ansätze verfolgten. „Zu was sind die Europäer in der Lage, wenn die Amerikaner nicht mit an Bord sind“, laute die Frage, sagte Röttgen. „Wenn aus Gründen rein innerparteilicher Schwäche und Orientierungslosigkeit der SPD“ eine deutsche sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit erwachse, dann wäre das ein „sehr ernster Vorgang“, stichelte Röttgen in Richtung des Koalitionspartners.

Deutsche Einheiten vor Iran? SPD lehnen das ab

Mehrere SPD-Politiker hatten sich zuvor ablehnend zu einem möglichen Einsatz geäußert. Außenpolitik-Experte Nils Schmid etwa warnte im Gespräch mit der B.Z. am Sonntag davor, Deutschland könne in einen militärischen Konflikt hineingezogen werden, falls die USA die Lage eskalieren ließen. Auch die Linke-Politikerin Heike Hänsel warnte vor einem „riskanten militärischen Abenteuer ohne völkerrechtliche Grundlage“.

Die deutsche Industrie hat sich am Montag hingegen für einen Einsatz der Bundeswehr am Persischen Golf unter dem Dach einer europäischen Mission ausgesprochen. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Eine funktionierende Handelsschifffahrt ist für die Exportnation und das Industrieland Deutschland von herausragender Bedeutung.“ Es gehe darum, mit einem „defensiven Einsatz“ die Stärke des internationalen Rechts zu sichern. „Dabei ist es eine Frage der Solidarität unter uns Europäern, dass sich auch die Handelsnation Deutschland an einer solchen Mission beteiligt.“

Die Straße von Hormus sei die mit Abstand wichtigste Route für den Transport von Öl und Gas weltweit, so Kempf. „Ein gutes Fünftel des Weltverbrauchs von Ölprodukten wird durch diese Meeresstraße transportiert.“ Generell sei die Meeresenge für den Handel mit den Anrainerstaaten der Golfregion von großer Wichtigkeit.

Erstmeldung: Deutsche Einheiten vor Iran? AKK schließt nichts aus - und nennt zwei Bedingungen

+ Kramp-Karrenbauer hält Einsatz vor der Küste des Iran für möglich. © dpa / Wolfgang Kumm

Geltow - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) schließt eine militärische Beteiligung an einer europäischen Schutzmission für Handelsschiffe in der Straße von Hormus nicht grundsätzlich aus. Sie betonte bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos in Geltow bei Potsdam aber, dass es bisher weder eine Anfrage nach einer Beteiligung noch ein konkretes Bild von der Gestaltung eines solchen Einsatzes gebe.

„Jede Anfrage, die wir erhalten, muss sozusagen aus der ganz konkreten Situation und unter Abwägung aller Punkte beantwortet werden“, sagte Kramp-Karrenbauer. „Wir können darüber erst reden und entscheiden, wenn wir wissen, was genau geplant ist.“ Deshalb gehe es jetzt „vor allem um Diplomatie und nicht um konkrete militärische Leistungen“.

Großbritannien reagiert bereits auf die veränderte Sicherheitslage

Großbritannien hat derweil eine europäische Militärmission angeregt, nachdem ein britischer Tanker in der strategisch wichtigen Meerenge von iranischen Revolutionsgarden festgesetzt wurde.

Die britische Marine wird deshalb Frachtschiffe eigener Flagge in der Straße von Hormus eskortieren. Die britische Regierung reagiert damit auf die Beschlagnahme des unter britischer Flagge fahrenden Frachter „Stena Impero". Die USA hingegen planen eine separate Schutzmission.

Deutsche Einheiten vor Iran? Stimmen Sie ab, was Sie davon halten

Iran hatte zuvor britischen Tanker festgehalten

Der Iran hatte den Frachter „Stena Impero" aufgebracht, nachdem die britischen Behörden von Gibraltar am 4. Juli den iranischen Tanker "Grace 1" festgesetzt hatten. Zur Begründung hieß es, der Tanker habe Öl nach Syrien transportieren sollen und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen. Der Iran bestreitet dies und bezeichnet das britische Vorgehen als illegal.

Der Streit um die Tanker vollzieht sich vor dem Hintergrund des Konflikts um das internationale Atomabkommen mit dem Iran und die Sanktionen, die US-Präsident Donald Trump gegen Teheran verhängt hat. Wenige Tage nach Kramp-Karrenbauers Äußerungen hat der Iran mit einer neuen Eskalationsstufe beim Bruch des Abkommens gedroht.

