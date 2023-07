Deutschland gibt 100 Milliarden für die Bundeswehr - doch deutsche Industrie hat das Nachsehen

Von: Stephanie Munk

Mehr als die Hälfte des 100-Milliarden-Sondervermögens droht an US-Firmen abzufließen, warnt der deutsche Panzerteile-Hersteller Renk. Deutschland fehle der „politische Kompass“.

München - Von dem Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro droht die Hälfte an US-Unternehmen abzufließen. Das hat jetzt die Chefin des Panzergetriebe-Herstellers Renk, Susanne Wiegand, kritisiert. „Ich glaube, dass da nicht viel Geld übrig bleibt für die deutsche Industrie“, sagte sie am Montagabend (10. Juli) im Münchner Club Wirtschaftspresse vor Journalisten.

Das liege auch daran, dass die Regierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Branche nicht als strategisch wahrnehme: „Deutschland hat keinen politischen Kompass für die Verteidigungsindustrie. Die Franzosen sind da orientierter“, bemängelte die Firmenchefin.

Rüstungskonzern-Chefin mahnt: Deutschlwand werde als „Hemmschuh“ wahrgenommen

Die Renk-Geschäftsführerin mahnte, mit dem nach dem Ukraine-Krieg eingerichteten Sondertopf nicht nur kurzfristig Löcher bei der Bundeswehr zu stopfen, „sondern auch an die Technologie von übermorgen zu denken“. Die 100 Milliarden reichten dafür nicht. „Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif.“

Die CEO der Augsburger Renk-Gruppe sieht außerdem die Rüstungsexport-Politik der Ampel-Koalition kritisch: Sie befürchtet ein rigideres Vorgehen der Regierung bei der Kontrolle von Rüstungsexporten. Die Welt starr in „gute“ und „böse“ Länder aufzuteilen, wie die Bundesregierung das in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie anklingen lasse, sei nicht sinnvoll.

Wiegand plädierte stattdessen dafür, weiterhin für jeden Einzelfall zu entscheiden und forderte: „Man muss die Rüstungsexportpolitik auch unter einem industriepolitischen Gesichtspunkt betrachten“.

Deutschland werde wegen seiner Exportpolitik auch von westlichen Staaten vielfach als Hemmschuh wahrgenommen, warnte Wiegand. Dies verschlechtere die Chancen deutscher Rüstungskonzerne bei der Beteiligung an internationalen Projekten.

Sondervermögen für Bundeswehr: Kommt „Zeitenwende“ kaum bei deutschen Rüstungskonzernen an?

Das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr ist Teil der von Bundeskanzler Scholz ausgerufenen „Zeitenwende“ kurz nach Beginn von Wladimir Putins Invasion in die Ukraine. Der Fonds wurde im Mai 2022 eingerichtet und soll Deutschlands Militärausgaben fast verdoppeln. Die Bundeswehr soll zügig aufgerüstet und modernisiert werden.

Renk-Chefin Wiegand beklagte jedoch bereits im Februar, dass bislang kaum Aufträge aus dem „Zeitenwende“-Sondervermögen bei der deutschen Rüstungsindustrie angekommen sei. „Bis heute ist der Bestelleingang bei der deutschen Industrie aus dem Sondervermögen verschwindend gering“, sagte sie zur Augsburger Allgemeinen.

Wiegand klagte: „Irgendwann frage ich mich schon: Deutschland, was muss eigentlich noch passieren?“ Es mangele an Planungssicherheit für die deutschen Rüstungskonzerne. Außerdem bedürfe es einer anderen Einstellung in Deutschlands zu‘Verteidigungsausgaben: „Wir brauchen eine Normalisierung im Verhältnis der Deutschen zu ihrer Rüstungsindustrie“, forderte Wiegand, die auch Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ist.

Verteidigungsindustrie: Europäer können teils nicht mit US-Herstellern konkurrieren

Laut dem US-Fachblatt Military Watch Magazine erlebt die europäische Verteidigungsindustrie derzeit einen „anhaltenden Rückgang ihres internationalen Ansehens und Marktanteils“. Dies liege an der stärkeren Wettbewerbsfähigkeit US-amerikanischer und ostasiatischer Hersteller. Ein „Paradebeispiel“ dafür sei das Scheitern europäischer Kampfflugzeuge bei Ausschreibungen, in denen sie mit US-F35-Kampfjets konkurrierten.

Der Markt für Bodentruppen-Ausrüstung sei dagegen immer fester in der Hand südkoreanischer Hersteller, heißt es. Die Türkei und Polen hätten bereits je 1000 südkoreanische K2-Panzer gekauft, laut dem Militär-Magazin „um ältere Generationen deutscher Rüstungen auslaufen zu lassen“. Im Ukraine-Krieg gibt es bereits zahlreiche Meldungen über zerstörte Leopard-Panzer.

Ein FDP-Politiker, der sich kürzlich ein Bild vor Ort machte, berichtete jedoch, dass der Umgang der Ukrainer mit den deutschen Panzern „beeindruckend“ sei. Und dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall gelang nun ein echter Coup: Seine US-Tochter schaffte es in die Endauswahl für den Bau des Nachfolgemodells des US-Schützenpanzers M2 Bradley.

Auch Russland rüstet wohl angesichts des Ukraine-Kriegs auf: Putin soll sich neue Varianten des Tu-160M-Atombombers wünschen. Die Ukraine dagegen scheint viele Waffen, die ihr von westlichen Ländern wie Deutschland zugesagt werden, gar nicht geliefert zu bekommen. (smu)