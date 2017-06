Bundeswehr bleibt lange in Afghanistan - Merkel gesteht Fehler

Verteidigungsministerin von der Leyen rechnet damit, dass der Einsatz in Afghanistan noch lange dauern wird. Derweil fehlen der Bundeswehr Hubschrauberpiloten.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erwartet, dass die Bundeswehr noch viele Jahre in Afghanistan bleiben wird. "Selbst im Kosovo ist die Bundeswehr seit fast 20 Jahren stationiert. In Afghanistan müssen wir wahrscheinlich in noch längeren Zeiträumen denken", sagte von der Leyen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei "schwer, Afghanistan zu stabilisieren".

Die deutsche Beteiligung am internationalen Militäreinsatz in Afghanistan wurde vom Bundestag Ende 2001 auf Antrag der damaligen rot-grünen Regierung beschlossen. Seitdem hat das Parlament das Mandat immer wieder verlängert. Derzeit sind knapp tausend Bundeswehrsoldaten im Rahmen der Nato-Mission "Resolute Support" am Hindukusch stationiert. Ihre Aufgabe ist die Ausbildung und Beratung der afghanischen Sicherheitskräfte.

"Wir sollten nicht ständig fragen, wann wir abziehen können, weil das die Terroristen motiviert und die Menschen verunsichert, die ja gerne in der Heimat bleiben wollen", sagte von der Leyen den Funke-Zeitungen. Für die Stabilisierung Afghanistans brauche es "Geduld und einen langen Atem".

Mangel an Hubschrauberpiloten

Derweil sind die Probleme der Bundeswehr mit dem Kampfhubschrauber "Tiger" offenbar größer als bisher bekannt: Einem "Spiegel"-Bericht zufolge verfügen derzeit nur 18 Piloten über die Voraussetzungen, die für Flüge in Einsatzgebieten erforderlich sind. Das reiche gerade aus, um den "Tiger" ein Jahr lang in Mali einsetzen zu können.

Der "Expertiseverlust" sei nicht nur bei jungen, sondern "mittlerweile bei allen" Piloten deutlich sichtbar, schreibt das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf einen internen Bericht des Kommandos Heer. "Dies wird zunehmend zu einem flugsicherheitsrelevanten Thema." Die kleine Gruppe dieser 18 Piloten werde "für alle Übungs-/Schießvorhaben sowie Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen herangezogen". Das habe "keine dauerhafte Erfolgsaussicht", weil diese Gruppe der hohen zeitlichen Belastung "nicht mehr standhalten wird".

Der Pilotenmangel ist dem "Spiegel"-Bericht zufolge eine Spätfolge des Afghanistaneinsatzes. So habe die Bundeswehr im Jahr 2012 vier der neu eingeführten Kampfhubschrauber an den Hindukusch verlegen müssen, obwohl das Pilotentraining gerade erst angelaufen war. In den Jahren 2013 und 2014 habe deshalb so gut wie keine Ausbildung stattgefunden, weil alle Fluglehrer im Einsatz gewesen seien. Bis heute sind demnach von den 123 Pilotenstellen für den "Tiger" nur 62 besetzt, von denen 18 die Vorgaben für Einsätze ("mission readiness") erfüllen.

Merkel räumt „kritikwürdige“ Vorfälle ein

Angesichts der jüngsten Bundeswehrskandale hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Verfehlungen in der Truppe eingeräumt. "Natürlich gab es in letzter Zeit Vorfälle, die auch kritikwürdig waren", sagte Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) habe "darauf aufmerksam gemacht, dass die Dinge natürlich geklärt werden müssen". Das Prinzip der Inneren Führung müsse überall durchgesetzt werden.

Die "übergroße Mehrzahl der Soldatinnen und Soldaten" leiste aber einen "unschätzbaren Dienst für unser Land", sagte die Kanzlerin anlässlich des "Tages der Bundeswehr", bei dem am Samstag Kasernen im ganzen Land für die Bürger die Tore öffneten. Der Dienst der Soldaten und der Zivilbeschäftigten der Bundeswehr sei "völlig unverzichtbar" für die Gesellschaft. "Sie sorgen für unsere äußere Sicherheit und dafür, dass Menschen einfach gut und sicher leben können."

