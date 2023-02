„Gewaltiger Spagat“ bei der Bundeswehr – Waffenlieferungen gefährden Einsatzbereitschaft

Von: Felix Durach

Teilen

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) während seines Besuchs beim Panzerbataillons 203 in Augustdorf. © Federico Gambarini/dpa

Der Krieg in Osteuropa stellt die über Jahre hinweg kaputt gesparte Bundeswehr vor enorme Herausforderungen. Wie sollen die Lücken geschlossen werden?

München – Die Bundeswehr stöhnt seit Jahren unter den Folgen des Sparkurses der Politik. Die ohnehin schon zunehmende marode Truppe wird nun durch die Bereitstellung von Kampfpanzern für die Ukraine zusätzlich belastet. Das passiert in einer Zeit, in der der Bevölkerung durch den Ukraine-Krieg jeden Tag wieder die Wichtigkeit einer einsatzfähigen Armee vor Augen geführt wird. Die Landesverteidigung ist eine der Hauptaufgaben der Bundeswehr. Doch könnte sie diese aktuell überhaupt noch erfüllen? Oder bleibt die Truppe durch die Verteidigungspolitik der Bundesregierung auf der Strecke?

Waffenlieferungen auf Kosten der Einsatzbereitschaft? Bundeswehr bewältigt „gewaltigen Spagat“

„Nein“, sagt einer, der mit dem Thema bestens vertraut ist. Johannes Arlt (SPD) ist nicht nur Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Mitglied des Verteidigungsausschusses, sondern auch Offizier. Der 38-Jährige ist Major i.G. und sitzt seit der Bundestagswahl 2021 im deutschen Parlament. Gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA sprach der SPD-Politiker über die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in Zukunft.

„Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass die Bundesregierung und somit die Bundeswehr aktuell einen gewaltigen Spagat bewältigt: zwischen der Solidarität mit der Ukraine einerseits und den Verpflichtungen resultierend aus der Landes- und Bündnisverteidigung andererseits“, erklärte Arlt. Hinzu kommt, dass die Kapazitäten der Truppe durch den jahrelangen Sparkurs der Regierung ausgereizt seien. „Dadurch geraten die Verpflichtungen der Bundeswehr im Hinblick auf die Landes- und Bündnisverteidigung in Gefahr, wenn nach der Abgabe von Systemen der Bundeswehr nicht kurzfristig nachbeschafft werden würde“, erklärte Arlt weiter.

SPD-Bundestagsabgeordneter und Major i.G. Johannes Arlt. © Pressebild/Johannes Arlt

SPD-Politiker Arlt über den Zustand der Bundeswehr: „Nachbeschaffung hat absolute Priorität“

Der SPD-Politiker äußerte jedoch sein Vertrauen in die Bundesregierung – der seine Partei vorsteht. „Handlungsleitend ist stets, dass die Bundeswehr ihren Kernauftrag erfüllen kann“, sagte der 38-Jährige mit Blick auf den Mangel an Ausrüstung. „Die Nachbeschaffung hat jetzt absolute Priorität. Ich habe daher keine Befürchtung, dass die Bundeswehr durch die Unterstützung der Ukraine auf der Strecke bleiben würde.“

Für Arlt besteht dennoch Handlungsbedarf. „Klar ist aber, dass der Zulauf an Material Zeit benötigen wird“, gab der SPD-Politiker zu bedenken. Kurzfristig bräuchte es deswegen jetzt eine enge Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie, um die Materialbestände der Bundeswehr wieder aufzufüllen. „Dazu müssen die industriellen Kapazitäten rasch aufgestockt werden“, forderte der 38-Jährige,

Lage ist „prekär“: Bundeswehr leidet unter Sparkurs der vergangenen Jahre

Etwas weniger optimistisch hatte sich vor wenigen Wochen noch der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, André Wüstner, geäußert. Der Oberst hatte die Lage in der Bundeswehr bei „maybrit illner“ im ZDF als „prekär“ bezeichnet. Wüstner forderte deshalb ebenfalls, dass Panzer und Munition so schnell wie möglich nachbeschafft werden und nahm die Ampel-Regierung in die Pflicht: „Alles, was wir abgeben, muss endlich wieder neu zugeliefert werden. Da fehlen Verträge, da ist Politik zu langsam.“

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Panzerbataillons ohne Panzer: Waffenlieferungen an die Ukraine belasten die Bundeswehr

Verantwortlich für den Zustand der Bundeswehr ist seit dem 19. Januar Boris Pistorius (SPD). Der Verteidigungsminister steht aktuell vor einer Mammutaufgabe. Diese wird durch die Bereitstellung der Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen noch größer – auch wenn die Entscheidung ein konsequenter Schritt bei der Unterstützung der Ukraine war.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte sich auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA nicht dazu äußern, wie man die in der Bundeswehr entstehende Lücke bei Kampfpanzern schließen wolle. Stattdessen verwies er auf Aussagen, die Pistorus beim Besuch des Panzerbataillons 203 Anfang Februar getätigt hatte. Aus den deren Beständen werden die 14 Kampfpanzer für die Ukraine entnommen. Nach Angaben eines Bundeswehr-Sprechers verfügt das Bataillon nach der Lieferung noch über fünf Leopard 2. Zehn weitere Kampfpanzer befänden sich aktuell auf einer Nato-Mission in Litauen. Im Regelfall sollte ein Panzerbataillon aus 44 Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 bestehen.

Trotz Waffenlieferungen an die Ukraine: Pistorius will Einsatzfähigkeit der Bundeswehr stärken

Bei dem Besuch hatte der Verteidigungsminister bei der Truppe für Verständnis geworben. „Es blutet ihnen das Herz, aber es versteht am Ende jeder, dass das passieren muss“, zitierte die Zeit den Minister auf dem Übungsplatz. Er wolle alles dafür machen, dass die Bundeswehr einsatzfähiger und kaltstartfähiger werde, also gefechtsbereit ohne größere Vorbereitungen. Dafür habe Pistorius bereits mehrfach Gespräche mit Vertretern der Rüstungsindustrie geführt. Einen klaren Zeitplan lieferte er nicht. Der SPD-Politiker ließ jedoch anklingen, dass es der Bundeswehr an Geld fehle. Auch das beschlossene Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden würde nicht ausreichen, um die über die letzten Jahre entstandenen Löcher zu schließen.

Der Spagat, den die Bundeswehr in der aktuellen Phase vollführen muss, wird wohl noch länger andauern. 14 Leopard-2-Panzer reißen zwar ein großes Loch in die Bestände der Truppe, werden der Ukraine aber nicht alleine zum Sieg über Russland verhelfen. In Zukunft werden voraussichtlich noch weitere Waffenlieferungen durch Deutschland erfolgen müssen. Ob die Bundeswehr dann zeitnah Ersatz für das gelieferte Kriegsgerät erhält oder am Ende doch auf der Strecke bleibt, werden die kommenden Jahre zeigen.(fd)