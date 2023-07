„Auftrags-Tsunami“: Bundeswehr-Vertreter fordern neue Milliarden für Pistorius

Von: Andreas Schmid

Teilen

Der Bundeswehrverband will mehr Geld. „Langsam müssen die Alarmlampen angehen“, warnt der Verbandschef – und spricht schon von einem „worst-case-Szenrario“.

Berlin – Die Bundesregierung stritt lange ums Geld. Nun steht der Haushaltsplan 2024 in seinen Grundzügen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will die Pläne am Mittwoch (5. Juli) vorstellen, ehe das Kabinett den Regierungsentwurf beschließen soll. Vorausgegangenen waren teils zähe Haushaltsverhandlungen der Ampel-Koalition, in der einige Ressorts Abstriche machen müssen.

In der öffentlichen Wahrnehmung betrifft das etwa das Familienressort bei der Kindergrundsicherung oder Lauterbachs Gesundheitsministerium. Aber auch das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr sollen weniger Geld bekommen. Für den Bundeswehrverband ein Unding.

Mehr Geld für Bundeswehr? „Erleben Auftragstsunami, aber sind immer noch nicht auskömmlich finanziert“

Der Verband fordert zusätzliche Milliarden für die Truppe. Die derzeit im Haushalt 2024 vorgesehenen 1,7 Milliarden Euro zusätzlich für das Verteidigungsministerium reichten nicht aus, sagte der Verbandsvorsitzende André Wüstner am Dienstag (4. Juli) im ARD-„Morgenmagazin“. Da die Bundeswehr dringenden Nachholbedarf bei ihrer Ausrüstung habe, sei sie nun in der Lage, „dass wir einen Auftrags-Tsunami erleben, aber immer noch nicht auskömmlich finanziert sind“.

Die Bundeswehr habe angesichts ihres Modernisierungsbedarfs sowie zunehmender Aufgaben einen „Riesenbedarf“ sowohl an Munition als auch an Großgerät für Heer, Luftwaffe und Marine, sagte Wüstner. Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr seien eigentlich für „Großprojekte, Langläufer vorgesehen“. Wenn der Etat des Verteidigungsministeriums aber nicht weiter aufgestockt werde, müsse Ressortchef Boris Pistorius (SPD) umschichten.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands drang zudem darauf, sich um mehr Personal für die Bundeswehr zu kümmern. Das sei „der eigentliche Elefant im Raum“, die Zahl neuer Bundeswehrsoldaten gehe seit Jahren zurück. „Langsam müssen die Alarmlampen angehen“, sagte Wüstner an die Adresse des Bundesverteidigungsministeriums. Sonst komme irgendwann „der worst case, dass wir vielleicht einen Panzer mehr haben, ein Flugzeug, ein Schiff, aber nicht das Personal, das das bedient.“

Schleudersitz im Verteidigungsministerium: Von Scharping über Guttenberg zu Lambrecht Fotostrecke ansehen

Die Bundesregierung hatte lange um den Haushaltsplan gerungen. Laut Entwurf sollen die Ausgaben deutlich auf 445,7 Milliarden Euro zurückgehen. Nach krisenbedingten Mehrausgaben der Vorjahre wegen der Corona-Pandemie und der Energiepreiskrise soll nun ein Sparkurs eingeschlagen werden. Die Neuverschuldung soll 2024 bei 16,6 Milliarden Euro liegen. Damit soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden.

Neben Finanzminister Lindner betonte auch Kanzler Olaf Scholz (SPD), wie wichtig die Schuldenbremse sei. Anders sehen das die Grünen. Sie fordern mehr Mittel. (as/dpa)