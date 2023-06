Deal mit der Türkei? Experte Masala fordert dringend mehr Drohnen für die Bundeswehr

Vor Nato-Manöver

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lukas Rogalla schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Debatte gefordert: Militärexperte Carlo Masala dringt auf den Krauf von Drohnen für Deutschland – und plädiert für eine Zusammenarbeit mit der Türkei.

München – Mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro will Deutschland die Bundeswehr aufrüsten und die „Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ sicherstellen. Doch aus Sicht eines Militärexperten kommt ein Thema dabei viel zu kurz: Drohnen.

Gerade mit Blick auf die Nato-Übung „Air Defender 2023“ sieht Carlo Masala, Professor an der Bundeswehr-Universität, dringenden Handlungsbedarf: „Es ist total absurd, dass wir Drohnen nicht diskutieren“, sagt Masala der Süddeutschen Zeitung. „Es ist für mich völlig unverständlich. Wir müssten viel mehr in Drohnen investieren.“ Neben dem Ukraine-Krieg hätte auch der jüngste Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien gezeigt, wie wichtig Drohnen heute im Kriegsverlauf sein können.

Militär-Experte Masala: Deutschland soll Drohnen aus der Türkei kaufen

Deutschland solle hier nicht nur auf teure Neuentwicklungen und große Drohnen wie Heron TP setzen, sagt Masala. Auch kleine Drohnen, die nur einige Tausend Euro kosten, müssten künftig eine Rolle spielen. Ein Vorschlag Masalas an Deutschland ist, der Türkei Bayraktar-Drohnen abzukaufen, die auch die ukrainische Armee einsetzt. Dies sei „auch ein Hebel, um die deutsch-türkischen Beziehungen zu verbessern“. Der Krieg in der Ukraine zeige, „dass die ganze Palette eingesetzt wird“. Von Aufklärung bis zu bewaffneten Drohnen brauche die Bundeswehr alles, was man nur beschaffen könne. Laut Masala wachse gerade der Druck, beim Kauf von Drohnen in die Offensive zu gehen.

+ Eine Drohne vom Typ Heron TP. Militär-Experte Carlo Masala fordert Diskussionen über mehr Drohnen für die Bundeswehr. (Symbolfoto) © Amir Cohen/dpa

Vom 12. bis 23. Juni findet das Nato-Manöver „Air Defender 2023“ statt, vor allem über dem deutschen Luftraum. Zweck der Übung ist die Simulation eines Überfalls durch ein östliches Militärbündnis. Etwa 10.000 Soldaten und 250 Flugzeuge sind an der Übung beteiligt, fast 60 Maschinen kommen aus Deutschland. Doch hier geht es eher um den klassischen Luftkrieg. Wie gefährlich aber auch entscheidend Drohnen und künstliche Intelligenz in der Kriegsführung sein können, sei laut Militärexperten eine der wichtigsten Lehren aus dem Krieg. Im Gegenzug nimmt auch die moderne und umfassende Luftverteidigung und Flugabwehr eine immer wichtigere Rolle ein. Auch Bundeswehrkreise sehen laut SZ große Defizite im Bereich Drohnen.

Defizite bei Drohnen? Experten sehen bei Bundeswehr Handlungsbedarf

Dabei würden vor allem deutsche Geräte der Ukraine bei der Drohnenabwehr helfen. Vor allem der Flugabwehrkanonenpanzer Gepard sei effektiv darin, Drohnen abzuschießen. Und das Luftverteidigungssystem „Iris-T SLM“ leiste entscheidende Hilfe, Städte wie Kiew vor russischen Angriffen zu schützen. Trotzalledem und der neuen Gefahr durch Russland spiele das Thema in der Aufrüstung der Bundeswehr und bei der bevorstehenden Nato-Übung nur eine untergeordnete Rolle. (lrg/afp)

Rubriklistenbild: © Amir Cohen/dpa