Fast drei Milliarden für Spionageschiffe der Marine – was passiert da in Bremen?

Von: Nail Akkoyun

Angehörige der Besatzungsmitglieder stehen bei der Abfahrt ins Mittelmeer des Einsatzgruppenversorgers „Bonn“ unter Regenschirmen im Hafen am Marinestützpunkt. Die Flotte soll bis 2026 um weitere Kriegsschiffe erweitert werden. (Archivfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Trotz Warnungen vergab der Bund einen milliardenschweren Auftrag an eine Bremer Werft. Jetzt drohen die Kosten für drei Kriegsschiffe zu explodieren.

Bremen – Seit Jahren gilt der Posten des Verteidigungsministers als Schleudersitz. Seit Mitte Januar 2023 probiert sich Boris Pistorius (SPD) in dem Amt – und versprach schon mehrfach eine kräftige Generalüberholung der Bundeswehr. Für Probleme sorgt derzeit jedoch ein Auftrag seiner Vor-Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie hatte den Bau dreier Spionageschiffe bei der Lürssen-Werft in Bremen geordert.

Im Ministerium war der Auftrag Medienberichten zufolge von Anfang an umstritten. Wie die „Tagesschau“ berichtet, hatte das Parlament rund zwei Milliarden Euro für das Unterfangen veranschlagt und dabei nur grobe Angaben zum Leistungsumfang gemacht. Inzwischen sollen die Kosten allerdings geradezu explodieren.

So ergaben Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung, dass sich zu den geplanten zwei Milliarden Mehrkosten in Höhe von rund 680 Millionen Euro gesellen. Rechnet man die Mehrwertsteuer hinzu, liegt diese Summe sogar bei knapp 800 Millionen Euro. Zustande gekommen sein soll der Preisanstieg aufgrund der Inflation sowie „Anpassungen am Auftrag“, wie es im „Tagesschau“-Bericht heißt.

Ärger fürs Verteidigungsministerium: Bundesrechnungshof warnte vor Kostenexplosion

Dass es zu Anpassungen kam, scheint wenig verwunderlich: Den Recherchen zufolge verzichtete das Verteidigungsministerium zunächst auf konkrete Bauspezifikationen. Kriegsschiffe mit modernster Spionagetechnik, Abhöranlagen, Radaren und weiteren Sensoren habe man sich gewünscht. Wichtig sei nur gewesen, dass das gigantische Rüstungsprojekt in Gang komme und das erste Schiff ab 2026 in See stechen könne. Inzwischen soll es hinter verschlossenen Türen Streit um die konkrete Vertragsausgestaltung geben.

Die Kostenexplosion kommt aber nicht unerwartet. Im Juni 2021, als noch die Große Koalition die Bundesregierung stellte, äußerte der Bundesrechnungshof „erhebliche“ Bedenken bei der Vergabe des Milliardendeals. SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz befürchtete schon damals einen Nachschlag im „dreistelligen Millionenbereich“, gegenüber der „Tagesschau“ nannte ein Experte den Auftrag den „schlechtesten Vertrag, den ich jemals gesehen habe“.

Noch könnte der Bundestag dem drohenden Fass ohne Boden jedoch ein Ende bereiten: Denn normalerweise müssen Nachforderungen vom Beschaffungsamt geprüft und anschließend vom Haushaltsausschuss freigegeben werden. Abgeordnete könnten aufgrund der massiven Kostensteigerungen daher die Zustimmung verweigern – auch, wenn größtenteils überparteilicher Konsens herrscht, dass die Bundeswehr aufgerüstet werden muss. (nak)