Bundestagswahl: Ampel will Abstimmung in Berlin wiederholen lassen

Von: Moritz Serif

Teilen

Die Bundestagswahl soll wiederholt werden. © IPPEN MEDIA

Da es bei der Bundestagswahl in Berlin zu Unregelmäßigkeiten kam, spricht sich die Ampel für eine Wiederholung aus.

Berlin – Die Ampel-Koalition hält eine Wiederholung der Bundestagswahl in etwa 300 von knapp 2300 Berliner Stimmbezirken für nötig. Dies beziehe sich ausschließlich auf die Zweitstimmen, sagte der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner. Fechner schickte demnach einen entsprechenden Vorschlag der Ampel-Vertreter im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags am Nachmittag an die Vorsitzende Daniela Ludwig (CSU). (mse/afp)

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.