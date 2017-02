Bundestagswahl 2017: Datum, Umfragen, Prognosen

Berlin - Wird Angela Merkel abgelöst? Zieht die AfD in den Bundestag ein? Und wann findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag überhaupt statt? Wir beantworten die Fragen rund um die Bundestagswahl 2017.

Wann findet die Bundestagswahl 2017 statt?

2017 wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Während das Jahr schon länger feststand, ist das genaue Datum noch nicht so lange klar. Dafür war zunächst eine Zeitspanne angegeben, denn wenn die Deutschen zu den Wahlurnen gebeten werden, muss der Termin erst ein dreiviertel Jahr vorher bekannt gegeben werden.

Am 18. Januar 2017 hat die Bundesregierung schließlich den Sonntag, 24. September, als Wahltag vorgeschlagen und fünf Tage später stimmte Bundespräsident Joachim Gauck dem Vorschlag des Kabinetts zu - der Termin war somit festgelegt. Das heißt: Der Deutsche Bundestag wird am Sonntag, 24. September 2017 gewählt.

Wie sind die Prognosen und Umfragen für die Bundestagswahl 2017?

Es ist mit Sicherheit eine der Fragen, die ein dreiviertel Jahr vor der Wahl so schwer wie noch nie zu beantworten ist: Welche Parteien haben welche Chancen auf Sitze im zukünftigen Deutschen Bundestag? Denn noch nie waren die Prognosen so unterschiedlich. Das hängt mit der Flüchtlingskrise zusammen und mit der Reaktion der aktuellen Bundesregierung darauf - zumindest, wenn man Meinungsforschungsinstituten glauben möchte. Die wollen jedenfalls Folgendes herausgefunden haben: Bevor die Flüchtlingskrise im September 2015 begonnen hat, sagten die Prognosen ein ähnliches Wahlergebnis wie bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 voraus. Als die Flüchtlingskrise aber immer mehr beherrschendes Thema wurde, änderten sich auch die Prognosen - und die großen Parteien verloren immer mehr an Zustimmung.

Aktuelle Umfragen verschiedener Meinungsforschungsinstitute wie Allensbach und Emnid bestätigen dieses Bild: Die Union verliert deutlich an Zustimmung, derzeit würden laut Emnid 33 Prozent der Wähler ihre Stimme der CDU/CSU geben (Stand: 11. Februar 2017). Bei der Bundestagswahl im September 2013 waren es immerhin noch 41,5 Prozent - der Verlust liegt aktuell also bei 8,5 Prozent. Bei Allensbach (Stand: 26. Januar 2017) würden 36 Prozent ihr Kreuz bei der CDU/CSU machen.

Die SPD hat seit der Nominierung ihres Spitzenkandidaten Martin Schulz wieder etwas hinzugewonnen - vor etwa einem halben Jahr lag die Partei noch bei 22,5 Prozent, im Februar 2017 sind es 32 Prozent (bei Emnid). Damit haben die Sozialdemokraten sogar zugelegt im Vergleich zur Bundestagswahl 2013: Damals kamen sie auf 25,7 Prozent. Bei Allensbach sind die Zahlen deutlich niedriger: 23 Prozent. An diesen ständigen Schwankungen lässt sich erkennen, dass die Deutschen derzeit vor allem eins sind: unsicher.

Bei den kleineren Parteien sieht es so aus: Die Grünen sind mit 7 Prozent fast bei ihrem Ergebnis von 2013 (8,4 Prozent). Die Alternative für Deutschland (AfD) würde, wenn heute Bundestagswahl wäre, Werte von etwa 10 Prozent holen - damit haben sie im Vergleich zum Juli 2016 sogar zwei Prozentpunkte verloren. Bei der letzten Bundestagswahl waren es noch 4,7 - das wäre also eine Steigerung von 5,3 Prozent.

Union könnte nicht allein regieren, wenn heute Bundestagswahl wäre

Eine Prognose, die auf bundestagswahl-2017.com veröffentlicht worden ist und auf den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute beruht, sagt diese Sitzverteilung im Deutschen Bundestag voraus: Wenn heute (Stand: 13. Februar 2017) Bundestagswahl wäre, dann gäbe es 598 Sitze (ohne Überhang- und Ausgleichsmandate). Die Union würde 210 davon bekommen, was bedeutet, dass sie nicht alleine regieren könnte. Am wahrscheinlichsten wäre in diesem Szenario eine erneute Große Koalition mit der SPD. Laut dieser Prognose würden aktuell auch AfD und FDP in den Bundestag einziehen - beide Parteien scheiterten vor drei Jahren noch an der Fünf-Prozent-Hürde.

pak