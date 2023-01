Heftige Debatte im Bundestag droht: Ampel muss sich zu Silvester-Krawallen äußern – neue Zahlen da

Von: Jens Kiffmeier

Angriffe mit Böllern: Die Silvesterkrawalle hat ein Nachspiel bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Konkrete Zahlen vorgelegt: Bei den Silvester-Krawallen hat es 282 Angriffe auf Feuerwehr und Polizei gegeben. Für die Ampel hat das im Bundestag ein Nachspiel.

Berlin – Die Silvester-Krawalle verfolgen die Bundesregierung bis weit ins neue Jahr: Nach den massiven Angriffen auf die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei soll sich die Ampel-Koalition am heutigen Mittwoch (18. Januar) im Bundestag einer Aktuellen Stunde zum Thema stellen.

Beantragt hat sie die Union. Denn nach wie vor sind viele Fragen offen. Wer waren die Täter? Wie konnte das passieren? Und wie soll die Randale im kommenden Jahr verhindert werden? Vor allem Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) heizt die Debatte an. Neue Zahlen zeigen nun das Ausmaß der Ausschreitungen.

Silvester-Krawalle 2022: Ampel muss im Bundestag heute Rechenschaft zu den hohen Zahlen ablegen

So soll es bei Silvester-Krawallen bundesweit mindestens 282 Angriffe auf die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr gegeben haben. Das geht aus einer Umfrage des Tagesspiegel unter allen 16 Innenministerien der Länder hervor. Allerdings hätten einige Bundesländer wie Hessen und Baden-Württemberg keine Zahlen der Angriffe auf Einsatzkräfte genannt, weshalb die tatsächliche Zahl vermutlich höher ausfalle, hieß es in dem Bericht. Auch in diesen Bundesländern seien aber zum Jahreswechsel Angriffe gemeldet worden.

Berlin, Hamburg, München: Wo gab es die meiste Randale zu Silvester?

Die höchste Zahl an Attacken gab es der Zeitung zufolge in Berlin. Hier bestätigte die Polizei inzwischen 59 angezeigte Angriffe gegen Polizisten und 43 gegen Feuerwehr und Rettungsdienst, wie es hieß. In Niedersachsen habe das Innenministerium Angriffe auf 42 Einsatzkräfte bestätigt, ebenfalls 42 Einsatzkräfte seien in der Silvesternacht in Nordrhein-Westfalen verletzt worden. In Bayern kam es laut Innenministerium zu 34 Attacken auf Einsatzkräfte. Auch Hamburg meldete in der Silvesternacht mit 19 Angriffen verhältnismäßig viele Attacken, wie es hieß. In den anderen Bundesländern lägen die Angriffe auf Einsatzkräfte im einstelligen Zahlenbereich.

Wer sind die Täter? CDU und AfD befeuern nach Silvester-Krawalle weiter die Debatte über Migration

Auch die Bundestags-AfD sieht großen Redebedarf. Seit Tagen tobt eine scharfe Debatte. Denn unter den Tätern befanden sich auch Menschen mit Migrationshintergrund. Oppositionschef Merz hatte die Silvester-Krawalle scharf kritisiert, für die langfristige Entwicklung indirekt „kleine Paschas“ verantwortlich gemacht – und bundesweit einen großen Aufschrei ausgelöst.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa waren in der Silvesternacht allein in Berlin 145 Menschen mit 18 verschiedenen Nationalitäten festgenommen worden. Darunter waren zahlreiche Fälle wegen direkter Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute – allerdings nicht nur.

Eine Forderung nach einer Strafverschärfung für entsprechende Taten lehnte die Bundesregierung bislang aber ab. Es müsse darum gehen, das geltende Recht durchzusetzen, betonte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Für eine Änderung im Strafrecht sehe er derzeit trotz der Krawalle „in dem Sinne keinen Bedarf“.

Regierungsbefragung: Neben Silvesterkrawalle diskutiert das Parlament auch den Bildungsbericht

Die Debatte zu der Silvesternacht findet ab 15.00 Uhr statt. Zuvor ist auch noch eine Regierungsbefragung geplant, der sich Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) stellen soll. Und auch der Nationale Bildungsbericht steht noch auf der Tagesordnung des Parlaments. (jkf/dpa)