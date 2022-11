Kommt das Bürgergeld oder Union-Blockade – „Die Hoffnung stirbt zuletzt“

News-Ticker

Im Streit zwischen Ampel-Koalition und Union über die Reform der Grundsicherung wirken die Fronten verhärtet.

Die Ampel aus SPD, Grünen und FDP will ihr Bürgergeld-Gesetz durch den Bundesfrat bringen.

Der Union geht der Entwurf zu weit.

Wie die Länder entscheiden, lesen Sie in unserem Ticker.

Berlin - Der Bundesrat befasst sich am Montag (11.00 Uhr) mit dem Gesetzesentwurf zum geplanten Bürgergeld in einer Sondersitzung. Das Bürgergeld soll zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ersetzen. Die Union will das Vorhaben in der Länderkammer stoppen, insbesondere CSU-Chef Markus Söder hatte sich diesbezüglich hervorgetan.

Es gilt daher als wahrscheinlich, dass der Gesetzentwurf, der Hartz IV ersetzen soll, die nötige Zustimmung verfehlt. Danach können Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung den Vermittlungsausschuss anrufen, damit dieser einen Kompromiss aushandelt.

Bürgergeld: SPD und FDP werben um Zustimmung der Union

Die SPD warb vor der Sitzung erneut um Zustimmung der Länder: „Viele Anregungen der Länder wurden im parlamentarischen Verfahren aufgenommen und geklärt. Ein Abschluss heute im Bundesrat ist möglich“, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, der Deutschen Presse-Agentur. „Die Hoffnung stirbt bei mir immer zuletzt. Das Bürgergeld ist im Bundestag verabschiedet. Es kann auch heute den Bundesrat passieren.“

Auch Finanzminister Christian Lindner hat die Union gewarnt, mit einer Blockade des Bürgergelds gerade leistungsorientierte junge Menschen zu bestrafen. „Ohne die Reform bleiben insbesondere Schüler, Studierende und Auszubildende, die vorankommen wollen, auf der Strecke“, sagte Lindner. Einem Azubi, der 800 Euro erhalte, blieben beim jetzigen System nur 240 Euro vom selbst verdienten Geld. Beim Bürgergeld wären es laut Lindner mehr als 600 Euro.

Abstimmung im Bundesrat wegen des Bürgergelds - Was machen CDU-geführte Länder?

Angesetzt worden war die Sondersitzung eigentlich wegen eines anderen Themas: Die Länderkammer soll über die Entlastung von Gas- und Fernwärmekunden entscheiden. Diese sollen im Dezember die Abschlagszahlung für einen Monat erlassen bekommen; der Staat übernimmt die Rechnung. Um eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen, hatte die Bundesregierung die Länderkammer um eine außerplanmäßige Sitzung gebeten. Es wird erwartet, dass der Entwurf den Bundesrat passiert. (ktho/dpa)



