Bund-Länder-Treffen ergebnislos: Wie geht es mit dem Wohngeld weiter?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Nach dem weitgehend ergebnislosen Bund-Länder-Gipfel bleiben auch beim Wohngeld Fragen offen, wie es weiter geht. Länder und Bund zeigen sich uneinig.

Berlin – Die Bundesregierung und die Länder bleiben Bürgerinnen und Bürgern nach dem Bund-Länder-Treffen einige Antworten schuldig. Auch beim Wohngeld ist nach der MPK vieles weiter ohne Ergebnis und ungeklärt. Dabei sind schnelle Antworten wichtiger denn je. Die Länder hatten darauf gedrängt, dass die Kosten für das Wohngeld der Bund trägt – doch der will das nicht. Auch in diesem Punkt gibt es nach der MPK keine neuen Lösungen, in der CDU sieht man die Schuld für das allgemeine Verhandlungs-Scheitern bei der SPD.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigt sich seinerseits enttäuscht vom Bund.

Wohngeld 2023 beantragen – nur wer zahlt nach Wohngeld-Antrag? Bund und Länder uneinig

Das Wohngeld 2023 wird erhöht, darauf hatte sich das Kabinett erst kürzlich geeinigt, zudem soll der Kreis der Bezugsberechtigten beim Wohngeld-Antrag erweitert werden. Unklarheit gibt es derweil weiterhin, was die Finanzierung des Wohngelds 2023 angeht: Die Länder wollen, dass der Bund zahlt, der wiederum ist dazu nicht bereit. Die Wohngeldfinanzierung ist damit immer noch offen. Insgesamt geht die Bundesregierung davon aus, dass für das Wohngeld 2023 Zusatzkosten von mehr als drei Milliarden Euro anfallen. Wohngeld beantragen sollen vor allem Haushalte mit geringem Einkommen. Das erweiterte Wohngeld ist für all diejenigen gedacht, die keine Sozialleistung beziehen, aber dennoch wenig Geld zur Verfügung haben – etwa bei einem Verdienst in Höhe des Mindestlohns.

Auch der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), hatte zuvor vom Bund gefordert, die Kosten für die Wohngeld-Ausweitung zu übernehmen. Die Übernahme der Mehrkosten für das Wohngeld ab 2023 ist einer der zentralen Streitpunkte zwischen Bund und Ländern. Weil, der sich derzeit eigentlich im Wahlkampf für die Niedersachsen-Wahl 2022 befindet, erklärte mit Blick auf den Unwillen des Bundes, die zusätzlichen Wohngeldkosten zu tragen: „Das bedauere ich angesichts der anstehenden Verdreifachung der auszuzahlenden Beträge und der hohen Belastungen der Länder sehr.“

Wohngeld ab 2023: Wer bekommt Wohngeld? Wohngeld-Rechner gibt Aufschluss

Es gibt Pläne für eine deutliche Ausweitung des Wohngelds ab 2023: Doch wer bekommt Wohngeld? Zu den bisher etwa 600.000 berechtigten Haushalten in Deutschland kommen bis zu 1,4 Millionen weitere hinzu. Vielen ist indes weiter unklar, wer von der Wohngeldreform aus dem Entlastungspaket 3 genau profitiert. Was den Kreis der Bezugsberechtigten angeht, wird es kompliziert: Es gibt einen schwierigen Berechnungsweg, keine einfache Einkommensgrenze. Die leichteste Art, um herauszufinden, ob man selbst zum Kreis der Berechtigten gehört, ist der sogenannte „Wohngeld-Rechner“.

Über den Wohngeld-Rechner kann anhand von Miete, Wohnort, Haushaltsgröße und Einkommen halbwegs verlässlich berechnet werden, ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht. Bezieht man mit ein, dass in einigen leistungsberechtigten Haushalten mehrere Personen wohnen, könnten laut Bundesregierung rund 4,5 Millionen Menschen vom Wohngeld profitieren. Unter die Berechtigten sollen neben Rentnerinnen und Rentnern in vielen Fällen Alleinerziehende und Bewohner von Pflegeheimen beziehungsweise Altenheimen fallen.

Wohngeld 2023: Höhere Leistungen nach Antrag für Wohngeld und ein möglicherweise knapper Zeitplan

Derzeit sind etwa 600.000 Haushalte in Deutschland Empfänger von Wohngeld. Ihre Zahl soll künftig deutlich erhöht werden, und das schon bald: Das erweiterte Wohngeld 2023 soll im Januar kommen. Nach Prüfung der eigenen Berechtigung muss formal ein Antrag für Wohngeld eingereicht werden. Dabei sollen die Leistungen um durchschnittlich 190 Euro steigen. Doch nicht jeder profitiert in genau gleichem Maße – abhängig von den zuvor genannten Faktoren.

Es bleibt eine weitere Frage: Kommt die Zahlung auch wirklich überall rechtzeitig an? Daran gibt es Zweifel, denn durch die erwartete Antragsflut fürs das Wohngeld 2023 könnte sich die Bearbeitung verzögern. In einigen Fällen könnte das zu deutlich verspäteten Zahlungen führen. Vorerst gilt jedoch vor allem eines zu klären, nämlich von wem die Zahlungen geleistet werden – noch möchte das keiner so wirklich tun.