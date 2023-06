Bund und Länder beraten über Energie und Flüchtlingspolitik

Von: Bettina Menzel

Teilen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Soeder (links) mit Familienministerin Lisa Paus, dem Berliner Bürgermeister Kai Wegner und Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Mai (Archivbild). © IMAGO / Political-Moments

Energie und Flüchtlingspolitik stehen beim Treffen von Bund und Länder am Donnerstag im Mittelpunkt – konkrete Ergebnisse sind allerdings nicht zu erwarten.

Berlin - Auf dem Bund-Länder-Treffen am Donnerstag (15. Juni) stehen schwierige Themen an. Energie und Flüchtlingspolitik sind die Schwerpunkte, die zunächst unter den Ministerpräsident:innen der Bundesländer und im Anschluss mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten werden. Eine spezielle Arbeitsgruppe will Eckpunkte der künftigen Finanzierung der Unterbringung von Geflüchteten am Donnerstag präsentieren, wobei mit konkreten Ergebnissen erst im Herbst zu rechnen ist.

Bund und Länder diskutieren über die Aufteilung der Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten

Bund und Länder wollen bei der Konferenz am Donnerstag auch über den Ukraine-Krieg, Energie, Netzausbau und die modernere Verwaltung sprechen, doch die Aufteilung der Flüchtlingskosten ist wohl das am härtesten umkämpfte Thema. Der Bund hatte den Ländern im vergangenen Monat eine weitere Milliarde Euro für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zugesagt, da die Asylanträge seit Jahresbeginn um fast 80 Prozent gestiegen waren. Viel zu wenig Geld, fanden die Länder und forderten stattdessen eine Pro-Kopf-Pauschale.

Wie genau Deutschland die Kosten aufteilt, soll eine im Mai zusammengestellte Arbeitsgruppe ermitteln. Die legt beim Treffen am Donnerstag erste Zwischenergebnisse vor. Eine Entscheidung ist indes erst für November vorgesehen, konkrete Beschlüsse gibt es beim heutigen Gipfel deshalb aller Voraussicht nach nicht. Entsprechende Erwartungen dämpfte bereits eine Sprecherin von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der aktuell turnusmäßig den Vorsitz des Treffens hat. „Zu diesem Thema ist keine Lösung des Streits zu erwarten, das muss man sehr offen und klar sagen“, hatte auch Weil selbst im Vorfeld Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio gesagt.

Die Agenda für das Bund-Länder-Treffen am Donnerstag

10.30 Uhr Vorbesprechung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder



12.00 Uhr Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder



14.15 Uhr Statements von Ministerpräsident Stephan Weil und Ministerpräsident Hendrik Wüst



15.00 Uhr Besprechung der Länderregierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz mit anschließender Pressekonferenz

Zunächst beraten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, am Nachmittag ist dann eine Besprechung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgesehen. Bei dem Treffen am Donnerstag handelt es sich um einen regulären Gipfel, im Mai waren Bund und Länder bei einem Sondergipfel zusammengekommen. Am 7. September 2023 steht nach der parlamentarischen Sommerpause das nächste Sondertreffen in Brüssel an (dpa/bme).