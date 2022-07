Bürgergeld statt Hartz IV: Ampel streitet bei wichtigen Punkten für Empfänger

Von: Alexander Eser-Ruperti

Hartz IV wird zum Bürgergeld, so viel ist für Bezieher klar. Wie die Änderungen aussehen, darüber gibt es punktuell noch Zoff – vor allem mit der FDP.

Berlin – Aus Hartz IV wird das Bürgergeld. Die Reform ist eines der großen Steckenpferde von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Der Minister selbst sieht in den Änderungen den. „großen Wurf“, andere sind da wiederum skeptischer. Klar ist: Es kommen Änderungen in verschiedenen Bereichen auf Empfänger der Grundsicherung in Deutschland zu. Doch welche Punkte sind in der Politik noch strittig? Besonders die FDP stellt sich mit Blick auf den Reform-Entwurf quer – unter anderem bei höheren Regelsätzen.

Bürgergeld statt Hartz IV: Sanktionen sollen gelockert werden – FDP befürwortet Sanktionsmaßnahmen

Bei der Änderung von Hartz IV zum Bürgergeld verändert sich einiges. Ein Bestandteil der Reform ist unter anderem, dass die Sanktionen gelockert werden sollen, Kritiker sehen in ihnen schon lange eine menschenunwürdige Praxis. Die Änderung darf allerdings nicht missverstanden werden: Die Ampelkoalition unter Olaf Scholz (SPD) plant keineswegs eine Abschaffung der hochumstrittenen Hartz IV Sanktionen im Zuge des Bürgergeldes – nur eine Lockerung. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2019 Korrekturen bei der Sanktionspraxis gefordert. Laut Beschluss darf es Sanktionen geben – jedoch nur gemäßigt. Seit Mai hat der Bundestag die Sanktionen vorerst ausgesetzt.

Die Sanktionen, die Beziehende befürchten mussten, wenn das Jobcenter sie aus seiner Sicht als nicht kooperativ genug einstufte, werden abgeschwächt, etwa mit Blick auf junge Menschen: Jugendliche sollen nicht mehr strenger behandelt werden, als ältere Beziehende. Zudem gilt eine Vertrauenszeit von einem halben Jahr, in der es keine reduzierten Leistungen geben darf. Anschließend sollen Kürzungen maximal 30 Prozent des Regelsatzes umfassen. Insbesondere in der FDP drängt man auf den Erhalt der Sanktionen – am liebsten weiter umfangreich. In der Partei von Finanzminister Christian Lindner, der im #Porschegate unter Druck steht, wird schon lange auf das hochumstrittene Instrument beharrt.

Bürgergeld statt Hartz IV: Regelsätze und Berechnungsgrundlage sind in der Koalition umstritten

Bürgergeld statt Hartz IV: Regelsätze sind ebenfalls ein Thema, bei dem man sich innerhalb der Ampel uneinig ist. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob es eine neue Berechnungsgrundlage beim Bürgergeld geben soll. Der Arbeitsminister plant eine solche: Hubertus Heil hatte damit eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze angekündigt, um umgerechnet etwa 40 bis 50 Euro. Mit dem Jahreswechsel waren die Regelsätze um vernachlässigenswerte drei Euro gestiegen.

Erneut ist es die FDP um Christian Lindner, der seine Hochzeit kostspielig auf Sylt inszenierte, die einer Erhöhung der Regelsätze ablehnend gegenübersteht: Die Partei möchte der von Heil empfohlenen Berechnungsmethode, mit der dieser auf Forderungen der Sozialverbände reagiert, nicht zustimmen. Die FDP beruft sich auf die jährliche Anhebung der Sätze – die für Beziehende kaum spürbar ist. Insbesondere in Zeiten der Inflation trifft es die Ärmsten am stärksten. Christian Lindner betont derweil, das Bürgergeld sei kein „bedingungsloses Grundeinkommen“. Als Finanzminister hatte er die Leistungen bei Hartz IV kürzlich bereits deutlich eingedampft.

Bürgergeld statt Hartz IV: Schonzeit für Vermögen und Wohnung plus Wegfall des Vermittlungsvorrangs

Beim Wechsel von Bürgergeld zu Hartz IV gibt es eine Entwicklung, die auch Kritiker begrüßen: Der Vermittlungsvorrang fällt weg. Das bedeutet, dass Leistungsempfänger perspektivisch eher Bildungsabschlüsse nachholen sollen, als schnellstmöglich in Arbeit wie Aushilfsjobs vermittelt zu werden. Es muss bei Überqualifikation nicht mehr das erstbeste Angebot angenommen werden. Bei Jobs von Schülern und Studierenden sollen zudem künftig bis zu 520 Euro Verdienst möglich sein, ohne dass die Leistungen der Eltern gekürzt werden. Eine weitere Neuerung: Sollte das Arbeitsamt fälschlicherweise Geld überweisen, muss dies erst ab einer Grenze von 50 Euro zurücküberwiesen werden, so zumindest lautet der Plan.

Zu den Änderungen beim Bürgergeld gehört zudem, dass bei Beziehenden der Grundsicherung in den ersten zwei Jahren nicht geprüft werden soll, ob die Wohnung klein und günstig genug ist. Darüber hinaus darf ihr Vermögen in den ersten zwei Bezugsjahren altersunabhängig bis zu 60.000 Euro betragen, danach sind es 15.000 Euro. Aktuell liegt die Höchstgrenze bei 9.750 bis 10.050 Euro, abhängig vom Alter. In anderen Worten: Für zwei Jahre gibt es beim Bürgergeld statt Hartz IV eine Schonzeit von zwei Jahren für Wohnung und Vermögen.