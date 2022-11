Bürgergeld: Mit welcher Höhe bald Arbeitslose rechnen können

Das Bürgergeld soll ab Januar 2023 Hartz IV ablösen – doch in welcher Höhe? © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bürgergeld sofort: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) pocht auf die Einführung ab Januar – gegen den Widerstand der Union. Doch wie viel Geld gibt es dann?

Berlin – Bürgergeld statt Hartz IV: Angesichts der Blockade-Haltung der Union hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Arbeitsmarktreform gegen Kritik verteidigt. Es handele sich um eine der größten Sozialstaatsreformen seit 20 Jahren, stellte er im Bundestag klar. Dort soll am Donnerstag (10. November) das Gesetzespaket verabschiedet werden. Statt immer nur von einer Hilfsmaßnahme in eine andere zu wandern, würden die Betroffenen durch das Bürgergeld schneller wieder in einen Job vermittelt oder würden eine bessere Absicherung erhalten, versprach Heil. Doch wie viel Geld bekommen die Menschen in der Grundsicherung? Und wann?



Geplant ist die Einführung vom Bürgergeld ab Januar 2023. Jedoch muss das Vorhaben der Ampel-Koalition noch durch den Bundesrat – und hier droht die Union mit einer Blockade. So stört sich die Union an der Neuregelung zum Schonvermögen, weil in den ersten zwei Jahren nach Antragsstellung keine Kontrolle stattfinden soll. Für CDU-Parteichef Friedrich Merz kommt das einem Einstieg in das bedingungslose Grundeinkommen gleich. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert griff den Unionspolitiker deswegen scharf an.

Bürgergeld 2023: Ab wann und wie viel? Die genaue Höhe hängt von der Blockade der CDU ab

Am Montag kommt es deshalb in der Länderkammer zum Showdown. Sollte die Union beim Veto bleiben, muss das Bürgergeld im Vermittlungsausschuss verhandelt werden. Ein Start des Vorhabens zum Januar 2023 wäre dann eher unwahrscheinlich – und damit auch höhere Regelsätze. Denn im Vergleich zu Hartz IV soll das Bürgergeld angehoben werden.