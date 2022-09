„Bürgergeld kommt zu spät“: Sprecherin der Grünen Jugend kritisiert Hartz-IV-Nachfolger

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger

Bürgergeld statt Hartz IV: Ab 2023 soll der Nachfolger die Grundsicherung von Betroffenen garantieren. Doch für Sarah-Lee Heinrich ist der Plan mangelhaft.

Berlin – Unzureichende Regelsätze, zu spät und keine echte Abschaffung von Hartz IV: Das künftige Bürgergeld 2023 steht seit Wochen in der Kritik. Während Vertreter der Ampel-Koalition versuchen, die Wogen des Unmuts zu glätten, wird nun auch aus den eigenen Reihen geschossen: „Es bleibt nicht alles gleich, aber unterm Strich kann man eigentlich nicht von einer echten Abschaffung des Hartz-IV-Systems sprechen.“ Das Bürgergeld wurde als Ablösung von Hartz IV erst kürzlich beschlossen.

Sarah-Lee-Heinrich, Sprecherin der Grünen Jugend, zeigt sich genervt und teilt im Interview mit kreiszeitung.de aus. Bürgergeld statt Hartz IV sei zwar richtig, doch die Reform „kommt zu spät und ist nicht weitreichend genug.“

Bürgergeld statt Hartz IV: Sarah-Lee Heinrich äußert Kritik an Regelsätzen und Höhe von Bürgergeld

Ab 2023 wird das bisherige System von Hartz IV, das laut Heinrich Erpressung gleichkommt, durch das Bürgergeld ersetzt. Ein entsprechender Vorschlag von Hubertus Heil (SPD), Arbeitsminister im Scholz-Kabinett, wurde erst vor Kurzem beschlossen. Während Deutschland inmitten einer Gaskrise steckt, zeigte sich allerdings, dass viele Interessensvertreter mit den künftigen Regelsätzen beim Bürgergeld unzufrieden sind. Zwar beschloss die Ampel-Koalition eine Erhöhung der Bezüge, doch diese erscheint in vielen Fällen als zu gering.

„Es ist ein wichtiger Erfolg, dass Schüler und Studierende jetzt bis zu 520 Euro monatlich verdienen dürfen, ohne dass die Leistungen ihrer Eltern gekürzt werden. Ich war von dieser Regelung selbst betroffen und setze mich seit vielen Jahren für eine Änderung ein, weil ich weiß, wie ungerecht dieses System ist“, sagte Grüne Jugend-Sprecherin Heinrich über die Arbeit der Politik. Dennoch stellt sie infrage, ob die Reform von Hartz IV wirklich den neuen Namen „Bürgergeld“ verdient habe.

Kritik an Reform von Hartz IV: Einführung des Bürgergeldes 2023 laut Heinrich „zu spät“

Bürgergeld statt Hartz 4: Der Grund für die Kritik an der Reform von Hartz IV liegt besonders am Zeitpunkt der Einführung des Bürgergeldes: „Es kommt zu spät und ist nicht weitreichend genug“, sagte Heinrich. Außerdem würde die Bemessung der Regelsätze nicht dem Alltag im Jahr 2022 entsprechen. „500 Euro reichen aber einfach nicht zum Leben, erst recht nicht angesichts der hohen Preise für Essen und Energie.“ Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg schlingerte Deutschland vor mehreren Monaten in eine Energiekrise, die in der Folge die Inflation auf Rekordniveau brachte.

Lebensmittel werden immer teurer und viele Empfänger von Hartz-IV fragen sich aktuell, wie sie von ihren Bezügen den Alltag bestreiten sollen. Hinzu kommt, dass sich Betroffene derzeit dem Wohlwollen der Arbeitsagenturen ausgesetzt fühlen. Zwar wurden die Sanktionen bei Hartz IV ausgesetzt, doch ganz will sich die Bundesregierung nicht von dem Instrumentenkasten verabschieden.

Sanktionen bei Bürgergeld und Hartz IV: Kritik von Sarah-Lee Heinrich am Vorgehen der Regierung

Beim Bürgergeld soll es im Vergleich zu Hartz IV künftig zwar weniger Sanktionen geben, doch für Sarah-Lee Heinrich von der Grünen Jugend ist das unzureichend. „Ich finde es falsch, an den Sanktionen in der Form festzuhalten. Es ist gerade viel die Rede davon, dass das Bürgergeld einen Geist der Ermutigung und Ermächtigung atmen soll“, sagte sie im Interview mit kreiszeitung.de und ergänzte: „Da gehört für mich dann aber auch dazu, dass man Menschen, die nebenher in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, Angehörige pflegen oder einfach keine Arbeit finden, nicht nur sechs Monate lang vertraut.“

Die Sprecherin der Grünen Jugend verweist darauf, dass Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind oder nur über ein geringes Einkommen verfügen, wegen der Energiekrise und den steigenden Preisen derzeit in einer schweren Krise stecken und mehr Hilfe benötigen würden. „Es wäre wichtig, so wie es auch die Gewerkschaften fordern, dass wir Hartz IV-Empfängern ebenso wie Geringverdienern über ein Entlastungspaket kräftige Direktzahlungen zukommen zu lassen, damit sie kurzfristig die hohen Energiekosten ausgleichen können.“ Inwieweit die Regierung von Olaf Scholz (SPD) in den kommenden Wochen bei möglichen Entlastungen nachlegt, bleibt allerdings abzuwarten.