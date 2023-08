Nach Kindergrundsicherung und Bürgergeld: Lindners FDP schließt weitere große Sozialreformen aus

Von: Franziska Schwarz

Vorerst ein Stopp von Sozialreformen? Der FDP-Generalsekretär spricht einer Legislaturperiode, Parteichef Lindner hatte mehrere Jahre ins Spiel gebracht.

Berlin – Die Themenliste in Meseberg war lang. Demonstrativ harmonisch gab sich das Kabinett von Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Tagung – sparte aber auch Themen aus. Auf die Kindergrundsicherung hat man sich geeinigt, ebenso auf die Anhebung des Bürgergelds – und weitere große Sozialreformen schließt die FDP mit Parteichef Christian Lindner für die Ampel-Koalition jetzt aus.

„Die Kindergrundsicherung ist die letzte große sozialpolitische Reform dieser Legislaturperiode“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Bild-Zeitung. „Es kann in der aktuellen Situation, im Angesicht von Inflation und hoher Zinsen, nicht um eine Ausweitung des Sozialstaats gehen.“ Eine „weitere Umverteilung“ dürfe es nicht geben, vielmehr müsse es um das Erwirtschaften gehen. „Dafür müssen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden und darauf muss von nun an auch der politische Fokus liegen“, sagte Djir-Sarai.

(v.l.): Christian Lindner (FDP), Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grünen) kommen zur Meseberg-Pressekonferenz. © Michael Kappeler/dpa

Nach Meseberg: Junge Liberale fordern Steuerentlastungen

Der Vorsitzende der Jungen Gruppe in der FDP-Bundestagsfraktion, Jens Teutrine, sprach sich zudem für eine Entlastung der Beschäftigten aus. „Dringend nötig“ seien „Entlastungen bei Steuern und Sozialabgaben sowie eine deutliche Anhebung der Minijobgrenze, damit Arbeit sich immer mehr lohnt“, sagte er der Bild-Zeitung. Konkret schlägt Teutrine „eine deutliche Anhebung von steuerlichen Freibeträgen“ vor sowie die Rücknahme der Anhebung der Arbeitslosen- und Pflegebeiträge.

Lindner hatte bereits am Montag (28. August) gesagt, er gehe davon aus, dass der Bund nach der Kindergrundsicherung mehrere Jahre keine große Sozialreform mehr finanzieren könne.

Kinderarmut: FDP-Generalsekretär kritisiert „naive Sozialdebatten“

In der Münchner Abendzeitung hatte Lindner schon vor der Kabinettsklausur in Meseberg gefragt, ob es nicht „einen Unterschied machen muss, ob jemand arbeitet oder nicht“. Wenn Menschen über Sozialtransfers immer mehr Geld erhielten, „reduziert das doch die Notwendigkeit, sich um Arbeit zu bemühen“.

Mit Blick auf die Kinderarmut sagte Lindner erneut, es gebe hier „einen Zusammenhang mit Einwanderung“. „Wir dürfen nicht verkennen, dass in den Familien, in denen nicht gearbeitet und nicht Deutsch gesprochen wird und die teilweise erst seit wenigen Jahren in unserem Land leben, die Probleme am größten sind.“ Dies sei „keine Geldfrage“. Zudem forderte er bessere Angebote für die Kinderbetreuung, damit auch Alleinerziehende eine Arbeit aufnehmen könnten, sowie Steuersenkungen.

Auf einen aus seiner Sicht bestehenden Zusammenhang zwischen Armut und Migration hatte auch Djir-Sarai verwiesen. „Die Zahl der armutsgefährdeten Kinder mit Migrationshintergrund ist auf einem alarmierend hohen Niveau“, sagte er der Bild-Zeitung. „Naive Sozialdebatten führen uns hier nicht weiter. Es kann nicht darum gehen, die Familien dieser Kinder mit immer mehr Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu versorgen“, fügte Djir-Sarai hinzu. (AFP/dpa/frs)