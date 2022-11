Bürgergeld: Trump-Vergleiche und „Fake News“ – Ampel von Union abhängig

Von: Katja Thorwarth

Mario Czaja, CDU-Generalsekretär, Friedrich Merz, Vorsitzender, und Silvia Breher, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, referieren über das Bürgergeld. © Britta Pedersen/dpa

Die Ampel-Regierung will zum 1. Januar Hartz IV durch das Bürgergeld ersetzen. Doch dafür muss das Gesetz den Bundestag passieren - und den Bundesrat.

Berlin/Frankfurt – Der Bundestag wird morgen über das Bürgergeld-Gesetz entscheiden, das, geht es nach der Bundesregierung, zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Im Vorfeld jedoch melden sich die Gegner der Ampel-Pläne, denn vielen gehen die Änderungen zum umstrittenen Hartz IV nicht weit genug.

So ist vielen die Anhebung des Regelsatzes um 53 Euro deutlich zu niedrig, da dieser Betrag kaum die Inflation auszugleichen imstande sei. Eine aktuelle Expertise des Paritätischen Wohlfahrtsverbands etwa ordnet den künftigen Satz von monatlich 502 Euro als viel zu niedrig ein. „Nach Berechnungen der Paritätischen Forschungsstelle müssten die Leistungen auf mindestens 725 Euro angehoben werden, um wirksam vor Armut zu schützen. Der Verband fordert eine entsprechende Erhöhung des Regelsatzes um

276 Euro plus die vollständige Übernahme der Stromkosten und mahnt die Politik zur Eile: Angesichts der Notlage der Betroffenen ist keine Zeit zu verlieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.

Bürgergeld soll im Bundestag entschieden werden

„Ob Hartz IV oder Bürgergeld, an der eigentlichen Berechnungsmethode hat sich nichts geändert, die Leistungen bleiben trickreich kleingerechnet, reichen vorne und hinten nicht und gehen an der Lebensrealität der Menschen vorbei“, expliziert der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Ulrich Schneider. Angesichts der rasant steigenden Preise insbesondere für Energie und Lebensmittel stelle die geplante Erhöhung keine Verbesserung des Lebensstandards dar, heißt es ergänzend.

Kritik aus der entgegengesetzten Richtung kommt vor der Bundestagsabstimmung von der Union. Der CDU-Sozialflügel hält die Ampelpläne für ein Bürgergeld für chancenlos bei einer Abstimmung im Bundesrat. „Das Konzept des Bürgergelds ist gescheitert“, sagte Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender des Arbeitnehmerflügels (CDA), der dpa. Was die Ampel an Kompromissvorschlägen anbiete, sei reine Kosmetik, kritisierte Bäumler. Hauptknackpunkt für den CDA sei der Verzicht auf Sanktionen, also Leistungskürzungen, in den ersten sechs Monaten.

Bürgergeld: Union in der Kritik - „Fake News“ und Vergleiche mit Donald Trump

Auch CDU-Chef Friedrich Merz geht von einem Scheitern des Bürgergelds aus. „Wir bleiben auch nach den marginalen Nachbesserungen der Koalition bei unserer Ablehnung.“ Merz und sein Kollege Markus Söder waren ihrerseits in die Kritik geraten, weil ihnen vorgeworfen wurde, mit falschen Zahlen zu operieren. SPD-Chef Lars Klingbeil etwa hatte den Unionspolitikern eine „Spaltung der Gesellschaft“ vorgeworfen.

Die Union sei eine Partei, „die unter Markus Söder und Friedrich Merz lügt, mit dem Ziel, die Gesellschaft zu spalten“, sagte Klingbeil bereits am Samstag beim Debattenkonvent der SPD in Berlin. „Wer sich so verhält, wer den Weg von Donald Trump der Verbreitung von Fake News einschlägt, wer der Meinung ist, man müsse das Land spalten, hat nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren.“

Das Gesetz zum Bürgergeld wird nicht nur im Bundestag abgestimmt - auch im Bundesrat ist das Regelwerk zustimmungspflichtig. Hier braucht die Ampel für die nötige Mehrheit die Unterstützung von Ländern mit CDU/CSU-Regierungsbeteiligung. (ktho mit dpa/AFP)