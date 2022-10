Blockade vom Bürgergeld: Knickt die SPD ein? Esken liebäugelt mit Kompromiss

Von: Alexander Eser-Ruperti

Streit um das Bürgergeld: Nach der Blockade-Drohung der CDU signalisiert SPD-Chefin die Bereitschaft zum Kompromiss. Doch Kühnert und Söder zoffen weiter.

Berlin – Die CDU stört sich in verschiedenen Punkten an den Plänen der Ampel unter Olaf Scholz (SPD) zum Bürgergeld in Deutschland. CDU-Generalsekretär Mario Czaja hatte dem Tagesspiegel erst kürzlich erklärt, man würde dem zustimmungspflichtigen Gesetz in seiner jetzigen Form im Bundesrat nicht zustimmen. SPD-Generalsekretärin Saskia Esken signalisiert Gesprächsbereitschaft, doch hat ein klares Urteil zur anedrohte Blockade der Christdemokraten. Auch Parteikollege Kevin Kühnert zeigt sich verärgert.

Esken signalisiert Kompromissbereitschaft beim Bürgergeld 2023 – und rügt die CDU

SPD-Vorsitzende Saskia Esken signalisierte in Detailfragen zum Bürgergeld 2023 die Bereitschaft zum Kompromiss. Die Parteichefin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Wenn die unionsgeführten Bundesländer beim Bürgergeld Detailfragen klären wollen, sind wir dazu bereit“. Esken betonte, bei der Reform ginge es um Respekt. „Es geht nicht nur um einen Ausgleich der Inflation, sondern es geht vor allem um den Respekt, den die Menschen in Not verdient haben, und um nachhaltige Wege zur Überwindung dieser Not“, so die Politikerin. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte kürzlich hinsichtlich des geplanten Schonvermögens beim Bürgergeld betont, man wolle den „Respekt vor Lebensleistung“ wahren.

Bürgergeld 2323 statt Hartz IV: CDU droht Blockade der Reform im Bundesrat an

Zur angedrohten Blockade der CDU im Bundesrat fand Esken klare Worte. Sie erklärte: „Blockade ist keine Haltung für eine verantwortungsvolle Opposition.“ SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wiederum nannte die Unions-Kritik am Bürgergeld 2023, das ab Januar des kommenden Jahres Hartz IV ersetzen soll, im Tagesspiegel ein „durchsichtiges und populistisches Manöver“.

Im Tagesspiegel hatte CDU-Generalsekretär Czaja zuvor gesagt: „Ich gehe davon aus, dass wir darüber im Vermittlungsausschuss werden sprechen müssen.“ Er stößt sich unter anderem am geplanten Schonvermögen im Zuge der Bürgergeldreform: „Eine vierköpfige Familie soll mit einem Schonvermögen von 150.000 Euro trotzdem Anspruch auf das Bürgergeld haben, während eine andere junge Familie hart arbeitet und Steuern zahlt, um das Bürgergeld zu finanzieren“, so der CDU-Politiker.

Kevin Kühnert äußerte im Tagesspiegel, die von Czaja kritisierten neuen Regeln beim Schonvermögen seien „keine neue Erfindung“ – im Gegenteil: Sie seien von Union und SPD gemeinsam zu Beginn der Corona-Pandemie beschlossen worden. Kühnert kommt zu dem Schluss: „Die Partei von Friedrich Merz ist also mal wieder bereit, für eine schnelle Schlagzeile jegliche Ernsthaftigkeit über Bord zu werfen, und dabei auch die von Kanzlerin Merkel geprägte Politik in den Dreck zu ziehen“.

Bürgergeld: Markus Söder (CSU) fordert eine komplette Überarbeitung der Reform

Zumindest in der Union herrscht Einigkeit. So kamen auch aus der CSU harsche Töne. So forderte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ebenfalls Änderungen an dem bisherigen Plan. Dieser gehe in die „grundfalsche Richtung“ und hätte eine „absolut sozial ungerechte Auswirkung“, wetterte er im ARD-Morgenmagazin. „Deswegen braucht es auch mehr als nur ein bisschen Kosmetik. Es braucht schon eine grundlegende Überarbeitung.“