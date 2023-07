Bürgergeld: Kernelemente sind in Kraft – was sich jetzt ändert

In einem ersten Schritt wurde unter anderem der Regelbedarf erhöht – nun gilt Stufe zwei der Bürgergeld-Reform.

Berlin – Die Bezeichnung „Bürgergeld“ soll den negativ besetzten Begriff „Hartz IV“ ablösen. Mit der zweiten Stufe der Bürgergeld-Reform sind am Samstag (1. Juli) nun die „Kernelemente“ des Vorhabens in Kraft getreten. Man packe damit „das Übel der Langzeitarbeitslosigkeit an der Wurzel“, lobte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Vorfeld.

„Denn zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das gehen wir jetzt an und bringen die Menschen raus aus der Bedürftigkeit und mit besserer Qualifikation rein in den Arbeitsmarkt“, sagte der SPD-Politiker.

Bürgergeld: Weiterbildungsgeld, Kooperationsplan, Einkommensfreigrenze

Bürgergeld-Empfänger werden nun verstärkt mit Zuschüssen und Bonuszahlungen unterstützt, um Berufsabschlüsse nachzuholen oder sich weiterzubilden. Außerdem werden Freibeträge erhöht, sodass sich Bürgergeld-Beziehende mehr hinzuverdienen können. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter-Mitarbeitern und Betroffenen auf eine neue Ebene gestellt und unkomplizierter werden.

Die wichtigsten Änderungen zum 01. Juli 2023 im Überblick:

das Weiterbildungsgeld (150 Euro monatlich) für die Teilnahme an einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung

(150 Euro monatlich) für die Teilnahme an einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung der Bürgergeldbonus (75 Euro monatlich) für eine kürzere Qualifizierungsmaßnahme ohne Berufsabschluss

(75 Euro monatlich) für eine kürzere Qualifizierungsmaßnahme ohne Berufsabschluss Umschulungen müssen nicht mehr verkürzt werden, sondern können drei Jahre gefördert werden.

müssen nicht mehr verkürzt werden, sondern können drei Jahre gefördert werden. Ein Kooperationsplan löst die formale Eingliederungsvereinbarung ab. Der sogenannte Vermittlungsvorrang in Arbeit wird damit abgeschafft.

löst die formale ab. Der sogenannte Vermittlungsvorrang in Arbeit wird damit abgeschafft. Bei Meinungsverschiedenheiten in der Erstellung oder Fortschreibung des Kooperationsplans kann ein Schlichtungsverfahren helfen.

helfen. Die Einkommensfreigrenze wird erhöht, sodass Erwerbstätige, die zwischen 520 und 1000 Euro verdienen, 30 Prozent behalten können.

wird erhöht, sodass Erwerbstätige, die zwischen 520 und 1000 Euro verdienen, 30 Prozent behalten können. Die Freibeträge für Einkommen von Schülerinnen und Schülern sowie Studierende steigen auf 520 Euro.

Bürgergeld 2023 auch Streitpunkt vor dem Ukraine-Krieg-Hintergrund

Im Januar 2023 war der erste Teil der Bürgergeld-Reform umgesetzt worden, mit einer Erhöhung der Regelsätze um 53 auf nun 502 Euro für Alleinstehende ohne Kind.

Die zweite Stufe der Bürgergeld-Reform ist gestartet (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Ukraine-Krieg blieb in dem Zusammenhang nicht unerwähnt. Im Streit über die Versorgung der vielen Flüchtlinge hierzulande verteidigte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Umfang der bereitgestellten Bundesmittel. „Wir haben die Flüchtlinge aus der Ukraine alle ins Bürgergeld übernommen, das heißt, der Bund zahlt für ihren Lebensunterhalt, obwohl eigentlich die Länder zuständig wären“, sagte der FDP-Chef der Rheinischen Post vom 8. April.

