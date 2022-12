Vorsicht, Armut! Linke hält Bürgergeld-Reform für „vermurkst“

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Der große Wurf blieb aus: Aus Sicht der Linken hat die Ampel bei der Einführung vom Bürgergeld 2023 versagt. Doch lässt sich die Höhe der Sätze ändern?

Berlin – Wenig Entlastung in der Krise: Fast ein Jahr nach dem Start der Ampel-Koalition hat die Opposition der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. So warf die Linke dem Kabinett ein großes Versagen bei der Bekämpfung von Armut vor. Diese habe in Deutschland eher zu- als abgenommen, kritisierte die Parteivorsitzende Janine Wissler im ARD-Morgenmagazin und nannte als Beispiel das Bürgergeld 2023. Die Reform sei völlig „vermurkst“, wetterte sie. Doch warum? Und wie will die Partei das ändern?

Bürgergeld 2023 statt Hartz IV: Linke kritisiert die Reform der Ampel-Koalition als unzureichend

Nach einem monatelangen Hin und Her ist die Einführung vom Bürgergeld in der vergangenen Woche beschlossen worden. Ab Januar 2023 soll Hartz IV abgeschafft und durch die Reform ersetzt werden. Dann sollen die Regelsätze um 50 Euro angehoben werden. Weitere Erleichterungen, etwa die Abschaffung von Sanktionen oder ein großzügiges Schonvermögen, scheiterte am Veto der Union im Vermittlungsausschuss.

Fordert höhere Sätze beim Bürgergeld: Linken-Chefin Janine Wissler. © Christian Ohde/Martin Schutt/dpa

Doch für die Linke bleibt die Politik der Ampel-Koalition damit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Im Vorfeld habe das Kabinett von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mehr Hilfen für Arme und Geringverdiener versprochen. Doch die Entlastungen seien alle nicht zielführend und viel zu ungenau, sagte Wissler in der ARD. Sowohl beim Bürgergeld als auch bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gebe es nach wie vor große Defizite. Lediglich die Erhöhung vom Mindestlohn 2022 auf zwölf Euro sei gut gelungen.

Streit um Höhe vom Bürgergeld: Wer bekommt wie viel? Linke will die Auszahlung von 1200 Euro als Mindestsicherung

Die Linke übt seit Tagen heftige Kritik an dem von Ampel-Koalition und Union ausgehandelten Kompromiss. „Das Bürgergeld ist keine Überwindung von Hartz IV“, hieß es dazu in einer Erklärung der Partei nach der Einigung im Vermittlungsausschuss. Vor allem die Regelsätze hält die Linke weiter für unzureichend. Während der Bürgergeld-Reformplan eine Auszahlung von 502 Euro pro Monat vorsieht, schlägt die Oppositionspartei die Auszahlung einer sozialen Mindestsicherung von 1200 Euro vor. Damit die Forderung nicht ungehört verhallt, will Wissler über den Bundesrat den öffentlichen Druck auf die Bundesregierung hochhalten. So sollen die Landesregierungen in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, an denen die Linke beteiligt ist, mit Anträgen die Erhöhung der Sätze einfordern.