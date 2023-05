Bürger in Wut: Nach Bremen in die Bundesrepublik?

Von: Gregor-José Moser

Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen sind sie plötzlich in aller Munde: Die Bürger in Wut. Die rechtspopulistische Wählervereinigung hat nach ihrem Wahlerfolg viel vor.

Bremen - Seit 2007 sind die Bürger in Wut in der Bremer Bürgerschaft vertreten. Über Bremen hinaus hat sich ihre Bekanntheit bisher in Grenzen gehalten. Wegen der Bürgerschaftswahl am 14. Mai 2023 bekommt die Wählervereinigung deutlich mehr Aufmerksamkeit, was nicht zuletzt an der AfD liegt. Die Alternative für Deutschland war in Bremen nicht zur Wahl zugelassen worden, weil sich die zerstrittenen Mitglieder nicht auf eine gemeinsame Wahlliste einigen konnten. Davon profitierten die Bürger in Wut (BiW).

Viele frühere AfD-Wähler machten wegen der Nicht-Zulassung ihr Kreuz dieses Mal bei den Bürgern in Wut. Die konnten verglichen mit den bisherigen Wahlen deutlich zulegen und kommen laut den jüngsten Hochrechnungen auf 9,5 Prozent - und das im eher linken Bremen. In Bremerhaven sind es Infratest Dimap zufolge sogar etwa 22 Prozent, was dort den zweiten Platz hinter der SPD bedeutet. Das amtliche Endergebnis soll am 26. Mai vorliegen. Gestärkt durch diesen Erfolg will die Partei künftig über Bremen hinaus aktiv sein.

Jane Timke ist einer der beiden Spitzenkandidaten der Bürger in Wut. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Aus zwei mach eins - Fusion der Bürger in Wut mit dem Bündnis Deutschland

Um dieses Ziel zu erreichen, plant die Wählervereinigung BIW mit dem Bündnis Deutschland (BD) zu verschmelzen und deren Namen anzunehmen. Das Bündnis Deutschland war im Herbst 2022 als bundesweite Partei gegründet worden und zählt nach eigenen Angaben etwa 1.000 Mitglieder. Im Wahlkampf hatte die Partei die Bürger in Wut bereits finanziell unterstützt. Mit der Fusion wollen die BIW, die sich politisch zwischen CDU und AfD einordnen würden, künftig auch bundesweit eine Rolle spielen.

Sich selbst sehen die Bürger in Wut als „Nachfolgepartei für bürgerliche Parteien“, vor allem für die FDP, die nur knapp in die Bürgerschaft einziehen wird. Ihr eigenes Wahlergebnis interpretieren die BIW als „Startschuss für eine neue bürgerlich-konservative Wende in Deutschland“, wie die Spitzenkandidaten einen Tag nach der Wahl mitteilten. Nach Einschätzung der Bundeszentrale für politische Bildung nehmen die BIW neben wirtschaftsliberalen jedoch auch rechtspopulistische Positionen ein. So spricht die Partei etwa vor einer schleichenden „Islamisierung“ in Deutschland.

Bovenschulte: Werden nicht mit BIW sprechen

Anders als rechtsextremistische Parteien erkennen die Bürger in Wut aber das Existenzrecht des Staates Israel an sowie auch die deutsche Verantwortung für den Holocaust und das Deutsche Grundgesetz. Aufgrund der Fusionierung werden die Bürger in Wut künftig unter dem Namen Bündnis Deutschland in der Bremer Bürgerschaft sitzen.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD schloss nach der Wahl Gespräche mit der BIW aus und zeigte sich besorgt über das Abschneiden der Wählervereinigung. Verständnis dafür lässt der Parteienforscher Lothar Probst erkennenl. Wie der Politologe der Berliner Morgenpost sagte, „bewegt sich BIW irgendwo zwischen dem mehr bürgerlich orientierten und dem rechtsextremem Flügel innerhalb der AfD“. Der Name klinge nicht nur radikal, sondern sei es auch und zwar von rechts, so Probst. (Gregor-José Moser)