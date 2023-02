Einigung im Brexit-Streit in Sicht: Gelingt endlich das Nordirland-Protokoll?

Von: Bona Hyun

Nach dem Brexit: London und Brüssel scheinen beim Streit um das Nordirland-Protokoll eine Einigung gefunden zu haben. © Stefan Rousseau/dpa

Jahre nach dem Brexit: Im Streit um das Nordirland-Protokoll gibt es Fortschritte. Eine Einging zwischen London und Brüssel ist in greifbarer Nähe.

London – Auch Jahre nach dem Brexit geht der Streit zwischen London und Brüssel um den Sonderstatus von Nordirland weiter. Nun scheint es beim Konflikt um die Zollkontrollen eine Einigung zu geben: Premierminister Rishi Sunak war am Freitag in Belfast, um Gespräche mit allen Parteien zu führen. Schon vor einigen Wochen hatte Sunak Lockerungen im Streit um das Nordirland-Protokoll angekündigt.

Einigung im Brexit-Streit in Sicht: „Konstruktive Gespräche“ bei Nordirland-Protokoll

Medienberichten zufolge könnte Sunak kommende Woche eine Einigung im Brexit-Streit präsentieren. Der britische Außenminister James Cleverly twitterte: „Hatte ein konstruktives Treffen mit Maros Sefcoivic in Brüssel. Wir haben die laufenden Arbeiten zwischen dem Vereinigten Königreich und Brüssel besprochen, um eine Lösung für das Nordirland-Protokoll zu finden.“ Die intensive Arbeit würde weitergehen. Auch Maros Sefcoivic, Vizepräsident der Europäischen Kommission, sprach am Freitag von „guten Fortschritten“ und „konstruktiven Gesprächen“.

Der Zollbereich gilt im Streit um das Nordirland-Protokoll seit langem als der Bereich mit dem größten Kompromisspotenzial. Im Gespräch mit dem Guardian hatte ein hochrangiger EU-Beamter jüngst bestätigt, dass eine Einigung über Lebensmittel- und Tiergesundheitskontrollen „kurz vor dem Abschluss“ stehe. Für die Warenkontrollen sollen rote und grüne Fahrspuren in den nordirischen Hafen eingerichtet werden: Waren aus Großbritannien, die in Nordirland verbleiben sollen, würden eine grüne Spur mit weniger strengen Kontrollen durchlaufen. Die genauen Zollformalitäten seien noch unklar. Alles, was nach Süden in den EU-Binnenmarkt gehen soll, werde die rote Spur passieren.

Jahre nach dem Brexit: Lenkt Rishi Sunak beim Nordirland-Protokoll ein?

Der Streit um das mit dem britischen Abschied aus der EU ausgehandelte Nordirland-Protokoll lähmt seit Monaten die Bildung einer Regionalregierung in Belfast. Die bei der Wahl im Mai unterlegene Democratic Unionist Party (DUP) weigert sich, sich an der neuen Regierung zu beteiligen, solange das Protokoll-Problem nicht gelöst ist. Die mehrheitlich protestantischen Unionisten sehen in Folge der Brexit-Vereinbarungen eine Gefahr für die Bindung zum Königreich und blockieren eine neue Regierung. Sie fordern drastische Änderungen.

Es liegt deshalb an der britischen Regierung, die Unionisten zu überzeugen, ihre Blockadehaltung aufzugeben. Der Chef der DUP, Jeffrey Donaldson, sagte nach dem Gespräch mit Sunak zu Journalisten, es seien Fortschritte gemacht worden. Allerdings habe man noch keinen endgültigen Text gesehen, den man beurteilen könne. Es sei wichtig, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern „den richtigen Deal“ zu schließen.

Nordirland-Protokoll wurde von Ex-Premier Johnson ausgehandelt

Das Protokoll soll Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland und damit ein Wiederaufflammen alter Konflikte verhindern. Allerdings entstanden dadurch Handelshemmnisse zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs, weil dort weiter die Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion gelten.

Der ehemalige Premierminister Boris Johnson hatte das Nordirland-Protokoll mit der EU ausgehandelt, um nach dem Brexit keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland zu erzeugen. Im Jahr 2021 – etwa sieben Monate nach dem Ende der Brexit-Übergangszeit – forderte Johnson eine umfassende Neuverhandlung und zerschlug damit die Möglichkeit einer raschen Einigung. (bohy/dpa)