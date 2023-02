Gelingt Durchbruch im Nordirland-Protokoll? Sunak trifft von der Leyen

Von: Bona Hyun

Kommt der lange Streit um das Nordirland-Protokoll zum Ende? Rishi Sunak wird Ursula von der Leyen treffen. © Steve Reigate/Daily Express/dpa

Im Streit um das Nordirland-Protokoll wird eine Einigung immer greifbarer. Premier Sunak und EU-Kommisionschefin von der Leyen treffen letzte Absprachen.

London – Nach einem langen Streit um das Nordirland-Protokoll gab es zuletzt mehrere Fortschritte. Kurz vor einer erwarteten Einigung wurde ein Treffen des britischen Premierministers Rishi Sunak mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt. Am Montag (27. Februar 2023) wollen die beiden in Großbritannien zusammenkommen.

Das teilten die EU-Kommission und Sunaks Amtssitz Downing Street am Sonntagabend gemeinsam mit. Sunak und von der Leyen hätten beschlossen, persönlich weiter an praktischen Lösungen für das sogenannte Nordirland-Protokoll zu arbeiten, heißt es.

Annäherung im Nordirland-Protokoll: Sunak trifft von der Leyen in Großbritannien

Der Konflikt um den Sonderstatus Nordirlands ist auch Jahre nach dem Brexit Thema in der Politik. In den vergangenen Wochen näherten sich die EU und London langsam an, eine Einigung schien in greifbarer Nähe. Noch vor einigen Wochen hieß es, dass Sunak hinsichtlich der Einigung zeitnah eine Lösung im Streit um das Nordirland-Protokoll repräsentieren würde. Vieles hatte auf eine baldige Einigung hingedeutet.

So hatte der britische Außenminister James Cleverly nach dem jüngsten Treffen in Brüssel getwittert, dass es ein „konstruktives Treffen“ gab. Gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Maros Sefcoivic, habe er laufende Arbeiten zwischen dem Vereinigten Königreich und Brüssel besprochen, um eine Lösung für das Nordirland-Protokoll zu finden. In mehreren Gastbeiträgen und Interviews stimmte Sunak zudem seine Partei, seine Kritiker und das britische Volk bereits auf eine Einigung ein.

Jahre nach Brexit: EU und London streiten um Nordirland-Protokoll

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertrags und wurde von Ex-Premier Boris Johnson auf den Weg gebracht. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland eingeführt werden müssen. Sonst würde mit einem Wiederaufflammen des Konflikts um eine Vereinigung der beiden Teile Irlands gerechnet.

Doch die Kontrollen sorgen auch für Schwierigkeiten im Handel innerhalb Großbritanniens, und die protestantischen Anhänger der Union in Nordirland fühlen sich von Großbritannien abgeschnitten. Entscheidend für den Erfolg einer Einigung ist daher, ob Sunak es schaffen wird, die größte protestantisch-unionistische Partei in Nordirland, DUP, zu überzeugen. Diese blockiert aus Protest gegen das Protokoll seit Monaten eine Regierungsbildung in dem britischen Landesteil.

Lösung beim Nordirland-Protokoll: Kompromiss bei Zollkontrolle erzielt

Bislang gilt im Streit um das Nordirland-Protokoll der Zollbereich als der Bereich mit dem größten Kompromisspotenzial. Im Gespräch mit dem Guardian hatte ein hochrangiger EU-Beamter jüngst bestätigt, dass eine Einigung über Lebensmittel- und Tiergesundheitskontrollen „kurz vor dem Abschluss“ stehe.

Für die Warenkontrollen sollen rote und grüne Fahrspuren in den nordirischen Hafen eingerichtet werden: Waren aus Großbritannien, die in Nordirland verbleiben sollen, würden eine grüne Spur mit weniger strengen Kontrollen durchlaufen. Die genauen Zollformalitäten seien noch unklar. Alles, was nach Süden in den EU-Binnenmarkt gehen soll, werde die rote Spur passieren. (mit Material der dpa/bohy)