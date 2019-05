Premierministerin Theresa May solle ihre Partei als „wahre Brexit-Partei“ ausrichten. So die Forderungen eines Abgeordneten.

Nach den schweren Verlusten bei den Kommunalwahlen in Großbritannien hat ein Abgeordneter der Tories Forderungen an seine Partei gestellt. Man müsse die „wahre Brexit-Partei“ werden.

London - Nach der verheerenden Niederlage der Konservativen bei den Kommunalwahlen hat ein Wortführer der Euroskeptiker die Partei der britischen Regierungschefin Theresa May zu einem klaren Kurs raus aus der Europäischen Union aufgerufen. Die Wahlergebnisse seien „ein Weckruf, dass wir die wahre Brexit-Partei werden müssen, wenn wir überleben wollen“, schrieb der Unterhausabgeordnete Jacob Rees-Mogg im „Daily Telegraph“ (Samstag).

Rees-Mogg weiß etwa 80 euroskeptische Abgeordnete der Konservativen Partei hinter sich. Er erinnerte an das Referendum von 2016, in dem 52 Prozent für einen EU-Austritt des Vereinigten Königreiches gestimmt hatten. „Das breiteste Votum für eine einzelne Sache in der gesamten Geschichte unserer Nation muss umgesetzt werden“, erklärte Rees-Mogg. Die Partei müsse sich auf ihr Versprechen konzentrieren, Großbritannien aus der Europäischen Union zu führen.

Konservative bei Kommunalwahlen in Großbritannien abgestraft

Bei den Kommunalwahlen am Donnerstag in Nordirland und großen Teilen Englands hatten die Konservativen im Vergleich zu vor vier Jahren 1335 von 4000 Sitzen sowie die Mehrheit in 45 Gemeinderäten verloren. Insgesamt ging es um mehr als 8000 Mandate. Auch die oppositionelle Labour-Partei büßte 86 Sitze ein. Klare Gewinner waren die EU-freundlichen Liberaldemokraten mit 704 zusätzlichen Sitzen, auch die Grünen legten zu. Die in den Umfragen zur Europawahl starke neue Brexit-Partei durfte noch nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen.

Eigentlich hätte Großbritannien die EU bereits Ende März verlassen sollen. Die Frist wurde bis zum 31. Oktober verlängert, nachdem May dreimal im Parlament mit ihrem Austrittsabkommen gescheitert war.

dpa