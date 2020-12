Weihnachts-Wunder! Brexit-Deal steht - Merkel, Macron und Johnson reagieren

Die Brexit-Verhandlungen schienen in den vergangenen Wochen auf ein Scheitern zuzulaufen - nun gab es die überraschende Wende. Europas Top-Politiker äußerten sich zuversichtlich.

Kurz vor dem Auslaufen der Übergangsphase am 31. Dezember ist es geschafft: Ein Deal zwischen Großbritannien und der EU. (siehe Erstmeldung)

Angela Merkel bezeichnete die Einigung als „erfreuliches Resultat“. (siehe Update vom 24. Dezember, 16.34 Uhr)

Auch Boris Johnson war offensichtlich erleichtert. Die Bilder sprechen für sich. (siehe Update vom 24. Dezember, 17.23 Uhr)

Update vom 25. Dezember, 12 Uhr: Die EU-Mitgliedstaaten haben mit der Prüfung des Brexit-Handelsabkommens mit Großbritannien begonnen. EU-Unterhändler Michel Barnier unterrichtete die Botschafter der 27 Mitgliedsländer am Freitagvormittag in Brüssel über das Verhandlungsergebnis, wie ein Sprecher des deutschen EU-Vorsitzes auf Twitter mitteilte. Demnach ist der Vertragstext 1246 Seiten lang. Der Sprecher nannte es eine „gewaltige Aufgabe“, das Abkommen in den kommenden Tagen zu prüfen.

Auf EU-Seite müssen die Regierungen aller 27 Mitgliedstaaten das Verhandlungsergebnis noch billigen, in Großbritannien muss das Parlament zustimmen. Angestrebt wird ein vorläufiges Inkrafttreten des Abkommens zum 1. Januar. Die Ratifizierung durch das Europaparlament soll Anfang 2021 im Nachhinein erfolgen.

Update vom 24. Dezember, 18.48 Uhr: „Die europäische Einheit und Standfestigkeit haben sich ausgezahlt“: Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Einigung beim Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien begrüßt. Frankreich verfolgte im Brexit-Gezerre oft eine Hardlinerlinie.

„Die Vereinbarung mit dem Vereinigten Königreich ist bedeutend, um unsere Bürger, unsere Fischer und unsere Erzeuger zu schützen“, fuhr Macron fort. Man werde sich nun überzeugen, ob dies wirklich der Fall sei. „Europa kommt voran und kann einer geeinten, eigenständigen und starken Zukunft entgegenblicken“, so Macron.

Weihnachts-Wunder! Brexit-Deal steht - Merkel und Johnson reagieren

Update vom 24. Dezember, 17.23 Uhr: „Ich glaube, das ist ein guter Deal für ganz Europa“, sagte Boris Johnson über den letztlichen Brexit-Deal. „Wir werden euer Freund sein, euer Partner, euer Unterstützer, und nicht zu vergessen, euer Nummer-Eins-Markt.“ Bundeskanzlerin Merkel und Ursula von der Leyen haben ähnlich reagiert.

Aus der Sicht Johnsons Regierung ist mit dem Abkommen alles erreicht, was die britische Öffentlichkeit mit dem Brexit-Referendum von 2016 wollte. „Wir haben wieder Kontrolle über unser Geld, unsere Grenzen, unsere Gesetze, unseren Handel und unsere Fischgründe zurückgewonnen“, erklärte die Regierung. Zugleich gewähre das Abkommen Zollfreiheit und unbegrenzte Exporte in die EU.

Dass er sich sehr über den geschafften Deal freut, zeigte Boris Johnson auf Twitter. Er postete ein Foto von sich, wie er beide Daumen in die Luft streckt. „Der Deal ist geschafft“, schrieb er dazu.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Update vom 24. Dezember, 16.34 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel* hat die Brexit-Einigung (siehe Erstmeldung) als historisch gewürdigt. „Mit dem Abkommen schaffen wir die Grundlage für ein neues Kapitel in unseren Beziehungen“, sagte die CDU*-Politikerin . „Großbritannien wird auch außerhalb der Europäischen Union weiterhin ein wichtiger Partner für Deutschland und für die Europäische Union sein.“ Die Einigung sei „von historischer Bedeutung“.

Weihnachts-Wunder! Brexit-Deal steht nach Einigung in letztem entscheidenden Punkt - Merkel reagiert

Merkel sagte zu, den Text nun zügig zu prüfen. Das Bundeskabinett werde sich am kommenden Montag telefonisch über die deutsche Position verständigen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier ein gutes Resultat vorliegen haben“, sagte die Kanzlerin. Alle Mitgliedstaaten und das EU-Parlament müssen der Einigung zustimmen.

Kanzlerin #Merkel zum Abkommen zwischen der #EU und Großbritannien: „Die Einigung ist von historischer Bedeutung. Mit dem Abkommen schaffen wir die Grundlage für ein neues Kapitel in unseren Beziehungen.“ #BrexitDeal https://t.co/GcgbxIPhLY pic.twitter.com/fgCu98LQlx — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) December 24, 2020

Weihnachts-Wunder! Brexit-Deal steht - Einigung mit EU in letztem entscheidenden Punkt

Unsere Erstmeldung vom 24. Dezember: London - Beim Brexit scheint ein harter wirtschaftlicher Bruch abgewendet: Nach monatelangen Debatten über einen Handelspakt ist der EU und Großbritannien eine Einigung gelungen. Dies bestätigten beide Seiten am Donnerstagnachmittag. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Unterhändler Michel Barnier kündigten eine Pressekonferenz an.

Das Handelsabkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent ab Januar 2021 regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden und möglichst reibungslosen Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen.

Brexit-Abkommen mit Johnson-Regierung: Verhandlungen standen kurz vor dem Scheitern

Ein allerletzter Knackpunkt, über den wochenlang heftig gestritten worden war: der Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern. Die Klärung der letzten Einzelheiten zog sich über viele Stunden bis Donnerstagmittag hin. Schließlich fand man auch hier einen Kompromiss.

Die Verhandlungen hätten eigentlich schon im Oktober abgeschlossen werden sollen. Mehrfach standen sie wohl kurz vor dem Scheitern. Das Abkommen verspricht Großbritannien Exporte ohne Zölle und ohne Mengenbegrenzung in den EU-Binnenmarkt. Dafür verlangt die EU aber faire Wettbewerbsbedingungen - das sogenannte Level Playing Field. Gemeint sind gleiche Umwelt-, Sozial- und Subventionsstandards.

+ Großbritanniens Premier Boris Johnson bei der Brexit-PK vom 21. Dezember - die Verhandlungen zogen sich. © Tolga Akmen / various sources / AFP

Großbritannien in Brexit-Verhandlungen - Corona-Mutation verschärft die Lage

Zuletzt hatte die Zuspitzung der Corona-Pandemie* in Großbritannien weiteren Druck aufgebaut. Nachdem eine mutierte Variante von Sars-CoV-2 entdeckt wurde, hatte Frankreich zeitweise seine Grenzen für Verkehr aus Großbritannien geschlossen. Deshalb stauten sich auf britischer Seite Tausende Lastwagen - aus Sicht von Kritikern ein Vorgeschmack auf die Lage bei einem No-Deal-Brexit.

Die britischen Wähler hatten 2016 mit knapper Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt. Premierminister Boris Johnson gewann 2019 die Parlamentswahl unter anderem mit der Ansage, den Brexit nun tatsächlich durchzuziehen. Als zentralen Punkt nannte er immer wieder, Souveränität und Kontrolle über die eigenen Grenzen und Gesetze wiederzuerlangen. (dpa/frs)*Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetwerk.