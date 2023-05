Sprach-Fasching zur Bremen-Wahl: Wahlprogramme fallen im Check durch

Von: Jens Kiffmeier

Wen soll ich wählen? Die Wahlprogramme helfen da nicht weiter. Denn: Die Parteien liefern bei der Bremen-Wahl laut Studie komplizierten Stoff ab – vor allem die SPD.

Bremen – Das Mantra der Politik vor einer Wahl lautet: Die Inhalte, das ist das Wichtigste. Wirklich? Denn vor der Bremen-Wahl fallen alle Parteien vor allem durch eines auf: eine viel zu komplizierte Sprache. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Hohenheim, die kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA vorliegt.

Demnach schneiden die vier großen Parteien mit ihren Wahlprogrammen auf dem Index zur Verständlichkeit der Sprache im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr schlecht ab. Vor allem die SPD macht es den Wählerinnen und Wählern besonders schwer. Aber auch CDU, FDP, Linke und Grüne stellen sich wohl nicht besser an.

Bremen-Wahl: Wahlprogramme liefern zu viel Unverständliches ab

Am kommenden Sonntag (14. Mai) sind über 400.000 Wahlberechtigte in Bremen und Bremerhaven aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Alle Parteien haben bereits den Schlussspurt im Wahlkampf eingelegt. Laut den jüngsten Umfragen liegt die SPD mit Andreas Bovenschulte in Führung, knapp verfolgt von der CDU. Zentrales Wahlkampfthema ist die Verkehrspolitik.

Bandwurmsätze und Wortungetüme: SPD macht es vor der Wahl besonders schwer

Doch worum werben die Parteien bei der Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen sonst noch? Wer es ganz genau wissen, wirft einen Blick in das Wahlprogramm. Doch dort stößt er auf Bandwurmsätze mit 81 Wörtern (CDU), auf Wortungetüme wie Informationssicherheitsmanagementsysteme (FDP) oder auf Formulierungen wie SkyECC-Daten (SPD). Und was ist eigentlich ein „Care Leaver“ (Grüne) oder eine Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (Linke)?

Bürgermeister Andreas Bovenschulte ringt bei der Bremen-Wahl um seine Wiederwahl.

Studienautor Frank Brettschneider kritisiert die Programme zur Bremen-Wahl: „Parteien sollten ihre Positionen verständlich darstellen, damit die Wählerinnen und Wähler eine begründete Wahlentscheidung treffen können“, teilte der Kommunikationswissenschaftler kreiszeitung.de mit. Dazu dienten eigentlich die Wahlprogramme. „Unfug wird nicht dadurch richtig, dass er formal verständlich formuliert ist“, kritisierte der Experte.

Seit Jahren analysiert Brettschneider an der Universität Hohenheim einen Verständlichkeitsindex. Mit Hilfe einer Analyse-Software fahndete sein Team in Wahlprogrammen nach überlangen Sätzen, Fachbegriffen und zusammengesetzten Wörtern. Anhand dieser Merkmale kann dann ein Index gebildet werden, der von 0 (schwer verständlich) bis 20 (leicht verständlich) reicht.

Wahl zur Bürgerschaft 2023: Programm der SPD genauso kompliziert wie eine Doktorarbeit

Die Bremer Parteien schaffen es demnach bei der Wahl zur Bürgerschaft 2023 nur auf einen Durchschnittswert von 7,3. Damit liegen die Parteien im Vergleich zu den anderen Bundesländern nur auf dem elften von 16 möglichen Plätzen. Eine Verbesserung zur Wahl 2019 gibt es dabei nicht. Schlusslicht ist die SPD mit einem Wert von 5,8, deren Wahlprogramm damit sogar knapp unter der Verständlichkeit einer politikwissenschaftlichen Doktorarbeit (6,0 im Schnitt) liegt. Am besten schneiden noch die Grünen ab, die es auf einen Wert von 8,0 schaffen. Doch auch das stellt im Vergleich keinen Spitzenwert dar.

Aus Sicht der Kommunikationswissenschaftler verschenken die Parteien vor der Bremen-Wahl einiges an Wählerpotential. „Alle Parteien haben sich in den vergangene Jahren Transparenz und Bürgernähe auf die Fahne geschrieben, doch mit derartigen Wahlprogrammen verpassen sie eine kommunikative Chance“, sagt Brettschneider. „Sie schließen einen erheblichen Teil der Wählerinnen und Wähler aus.“

Wen soll ich wählen? Der Wahlomat gibt Überblick

Und so müssen sich die Bremerinnen und Bremer wohl vor der Abgabe ihrer Stimmzettel in den Aussagen der Politiker ein Bild über die Inhalte und die Spitzenkandidaten machen. Oder sie befragen den Wahl-o-Mat, der auch bei der Bremen-Wahl einen Überblick über die wichtigsten Inhalte verschaffen kann. In der politischen Auseinandersetzung der vergangenen Woche kristallisierten sich aber vier Schwerpunktthemen heraus: Klimaschutz, soziale Spaltung, das notleidende Bildungssystem, Kriminalität und das Sicherheitsgefühl der Bremerinnen und Bremer.

Bremen-Wahl: Bovenschulte wirbt mit Kindergrundsicherung

Bildung und innere Sicherheit sind vor allem der CDU ein Herzensanliegen. Hier brauche es einen „Neustart“, forderte CDU-Kandidat Frank Imhoff zuletzt im ZDF-Interview und meinte damit unter anderem den Ausbau von Kita-Plätzen. Während die Grünen auf eine ökologische Verkehrswende in der Stadt pochen, will die SPD den sozialen Zusammenhalt in der Hafen- und Industrieregion nicht aus dem Blick verlieren. So dringt Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der nach der Bremen-Wahl seine Hochzeit plant, unter anderem auf die Einführung der Kindergrundsicherung.

„Wir brauchen gesellschaftlichen Zusammenhalt, bei dem jeder sicher sein kann, dass er mitgenommen wird und nicht am Straßenrand zurückgelassen wird“, versprach der Rathauschef ebenfalls beim ZDF. Sein Ziel ineiner möglichen zweiten Amtszeit sei daher die Stärkung der Wirtschaft. Außerdem brauche Bremen „sichere und saubere Nachbarschaften“, so der SPD-Spitzenkandidat weiter, der damit weitaus klarer klingt als sein eigenes Wahlprogramm. (jkf)