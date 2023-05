Bremen-Wahl: So sieht der Stimmzettel aus

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Im Mai findet die 21. Wahl zur Bremischen Bürgerschaft statt. Außerdem werden die Bremer Stadtbürgerschaft und Beiräte sowie die Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung neu gewählt.

Bremen – Am 14. Mai wählt Bremen einen neuen Landtag, die Bremische Bürgerschaft. Wir geben einen Überblick, wie Stimmzettel und Stimmabgabe bei der Bremen-Wahl 2023 aussehen.

Wahl Bremische Bürgerschaftswahl Datum 14. Mai 2023 Letzte Landtagswahl 26. Mai 2019 Zahl der Abgeordneten 87

So ist der Stimmzettel bei der Bremen-Wahl aufgebaut

Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft findet in den Wahlbezirken Bremen und Bremerhaven statt. Für jeden Wahlbereich gibt es eigene Wahlvorschläge und damit auch einen eigenen Stimmzettel. Die Stimmabgabe kann sowohl im Wahllokal als auch per Briefwahl erfolgen. Jede Partei bzw. Wählervereinigung stellt eine Liste ihrer Mitglieder, die zur Wahl stehen, auf.

Die Gestaltung des Stimmzettels kann entweder als einzelnes Blatt oder als Heft erfolgen. Die Kandidaten werden mit Namen, Beruf, Stadt- oder Ortsteil und Geburtsjahr auf dem Stimmzettel aufgeführt. Die Reihenfolge der Parteien ergibt sich aus ihrem Ergebnis der vorherigen Bremen-Wahl. Parteien, die an der letzten Wahl nicht teilgenommen haben, folgen anschließend in alphabetischer Reihenfolge.

Bei der Bremen-Wahl haben Wählende fünf Stimmen zur Verfügung. (Archivbild) © Kay Nietfeld / dpa

Wie funktioniert die Stimmabgabe?

Jeder Wahlberechtigte hat bis zu fünf Stimmen. Diese können kumuliert (Abgabe mehrerer Stimmen für einen Kandidaten oder eine Liste) und panaschiert (Verteilung der Stimmen auf mehrere Kandidaten und/oder Listen) werden. Auf dem Stimmzettel sind daher fünf Stimmabgabefelder für jeden Kandidaten und jede Liste vorgesehen.

Folgende Wahl-Kombinationen sind möglich:

Alle fünf Stimmen werden an die gesamte Liste einer Partei vergeben.

vergeben. Man gibt alle fünf Stimmen an einen bestimmten Kandidaten .

. Die Stimmen werden auf die Listen verschiedener Parteien verteilt.

verteilt. Man verteilt die Stimmen auf verschiedene Bewerber .

. Man verteilt die Stimmen auf Listen und bestimmte Bewerber.

Wähler müssen unbedingt beachten, dass sie nicht mehr als fünf Kreuze setzen. Sonst machen sie ihren Stimmzettel ungültig. Außerdem sollten die Kreuze gut lesbar sein.

Bei der Wahl der Beiräte und der Stadtverordnetenversammlung funktioniert die Stimmabgabe auf die gleiche Art und Weise. Vor der Wahl am 14. Mai werden zudem Musterstimmzettel versendet.

Wahl-O-Mat zur Bremen-Wahl 2023

Umfragen zufolge (Stand: 4. Mai 2023) dürfte sich die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit der CDU und deren Spitzenkandidaten Frank Imhoff wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Für Wähler, die allerdings noch nicht wissen, wen sie wählen sollen, könnte der Wahl-O-Mat hilfreich sein. Der Wahl-O-Mat kommt seit 2002 zum Einsatz und wird von der Bundeszentrale für politische Bildung bereitgestellt.

Welche Farbe haben die Stimmzettel?

Der Stimmzettel für die Bürgerschaftswahl in Bremen und Bremerhaven ist weiß. In Bremen dient dieser Stimmzettel gleichzeitig auch als Stimmzettel für die Wahl der Stadtbürgerschaft. Bürger der EU erhalten hingegen einen grünen Stimmzettel für die Stadtbürgerschaftswahl. Für die Wahl der Beiräte in Bremen gibt es einen separaten, gelben Wahlzettel. Für Wählende in Bremerhaven ist der gelbe Stimmzettel für die Wahl der Stadtverordneten vorgesehen.

Werden Sie die Bürgerschaftswahl in Bremen verfolgen?

Wer zählt die Stimmzettel aus?

Nachdem die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen haben, werden die Stimmzettel gezählt, protokolliert, verpackt und versiegelt. Anschließend werden sie in Auszählzentren gebracht, wo sie ausgezählt und erfasst werden. Währenddessen werden laufend Zwischenergebnisse übermittelt, die für Hochrechnungen genutzt werden. Bis das endgültige Wahlergebnis bekannt gegeben wird, dauert es mehrere Tage. (jsch)