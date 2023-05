Bremen-Wahl: SPD darf laut neuer Umfrage hoffen – Grüne abgeschlagen

Von: Nail Akkoyun

Eine neue Umfrage sieht die SPD vor der Bremen-Wahl vorn. Bürgermeister Bovenschulte – der bislang keine Optionen ausschloss – kann hoffen.

Bremen – Zehn Tage vor der Bremen-Wahl liegt die SPD in einer Umfrage weiterhin vor der CDU. Laut einer am Donnerstag (4. Mai) veröffentlichten repräsentativen Erhebung von infratest dimap im Auftrag der ARD käme die SPD auf 30 Prozent und die CDU auf 27 Prozent, wenn bereits an diesem Sonntag gewählt würde. Beide Parteien verloren jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zu einer Umfrage Mitte April. Die Grünen sackten um 4 Prozentpunkte auf 13 Prozent ab. Die Linke liegt bei 10 Prozent, die FDP bei 6 Prozent.

Die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut steigerte sich im Vergleich zu Mitte April um 3 Prozentpunkte auf 9 Prozent. Sie hofft, erstmals in Fraktionsstärke in die Bremer Bürgerschaft einzuziehen. Die AfD ist wegen konkurrierender Kandidatenlisten nicht zur Bremen-Wahl 2023 zugelassen.

SPD 30 Prozent CDU 27 Prozent Die Grünen 13 Prozent Die Linke 10 Prozent FDP 6 Prozent Bürger in Wut 9 Prozent

Bremen-Wahl: Bürgermeister Bovenschulte hält sich Optionen offen

Im kleinsten Bundesland wird am 14. Mai ein neues Landesparlament gewählt. Bei der Wahl im Jahr 2019 war erstmals die CDU stärkste Partei geworden. Jedoch hielt sich die SPD in einem für Westdeutschland einmaligen Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Regierung. Diesmal will die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte stärkste Kraft werden.

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen, kann sich über die aktuellen Umfragewerte seiner Partei freuen. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Der verweigerte im Gespräch mit kreiszeitung.de ein klares Bekenntnis zur aktuellen Koalition: „Ich bin gegen Ausschließeritis“, stellte Bovenschulte fest und fügte hinzu: „Die demokratischen Parteien in der Bürgerschaft sollten alle untereinander koalitionsfähig sein.“

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung ihrer erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang. (nak/dpa)

